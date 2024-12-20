Воспаление зрительного нерва и потеря зрения: офтальмолог рассказал о нетипичных симптомах заболевания

По разным данным, от 20 до 50% пациентов, имеющих воспаление зрительного нерва, в будущем сталкиваются с диагнозом "рассеянный склероз". Часто болезнь диагностируется одновременно с рассеянным склерозом.

Что провоцирует воспаление зрительного нерва, а также о симптомах, сигнализирующих о развитии болезни, и о том, почему важно своевременно обратиться к врачу, рассказал офтальмолог высшей категории, офтальмохирург, кандидат медицинских наук, медицинский директор клиники VISIOBUD Владимир Мельник.

Причины воспаления зрительного нерва

Воспаление зрительного нерва (оптический неврит) – воспалительное заболевание, поражающее нервные волокна, передающие зрительную информацию от глаза к мозгу.

Среди причин, провоцирующих это состояние, выделяют:

аутоиммунные нарушения, например рассеянный склероз;

вирусные инфекции – (герпес, ветряная оспа , корь, COVID-19;

, корь, COVID-19; бактериальные инфекции (туберкулез, сифилис, болезнь Лайма);

сосудистые нарушения – воспаление или тромбоз сосудов;

токсическое влияние алкоголя и табака;

дефицит витамина B12.

В около 15% случаев причину воспаления зрительного нерва установить не удается. Часто болезнь диагностируется одновременно с рассеянным склерозом.

Склероз – хроническое заболевание, при котором иммунная система атакует центральную нервную систему. Следовательно, замедляется или блокируется передача сигналов от ЦНС к мозгу и спинному мозгу. Иногда воспаление зрительного нерва выявляют за несколько лет до рассеянного склероза, но взаимосвязь есть. По разным данным, от 20 до 50% пациентов, имеющих воспаление зрительного нерва, в будущем сталкиваются с диагнозом "рассеянный склероз".

Симптомы и осложнение воспаления зрительного нерва

Чаще симптомы воспаления зрительного нерва включают:

боль в глазах, которая усиливается при движении глазами (почти всегда);

снижение остроты зрения , чаще всего – одностороннее;

, чаще всего – одностороннее; появление темного пятна (сктомы);

искажение цвета, потускнение цветов (особенно красного и зеленого спектра);

светобоязнь, появление "молний" в поле зрения;

головная боль, от которой не удается полностью избавиться.

Среди менее распространенных симптомов, на которые, однако, следует обращать внимание, хочу выделить "выпадение" зрения во время физических нагрузок, горячего душа или лихорадки. Что это значит? Зрение на одном или обоих глазах временно становится менее острым, а затем возвращается в норму. Острота – это способность глаза отчетливо видеть детали объектов на близких и дальних расстояниях.

Следующий симптом – незначительное уменьшение четкости периферического, то есть бокового зрения. Центральное зрение перемен не претерпевает. Человек хорошо видит, поэтому, как правило, к офтальмологу не спешит.

Поскольку оптический неврит является скрытым признаком рассеянного склероза, нарушение координации, слабость в конечностях, повышенная чувствительность к теплу или холоду, сложности с выражением мнений – тоже серьезные основания посетить врача.

Если воспаление зрительного нерва не начать своевременно лечить или лечить неправильно, возможны такие осложнения как:

атрофия зрительного нерва – нерв теряет свои функции, после чего восстановление зрения невозможно;

учащенное прогрессирование рассеянного склероза;

хроническую боль, которую не удается полностью убрать с помощью лекарства.

Выбор методов лечения зависит от причины, спровоцировавшей воспаление, если ее можно установить, сопутствующих заболеваний, возраста, образа жизни пациента. Могут применяться системные кортикостероиды, антибиотики, противовоспалительные и противовирусные препараты, витаминотерапия, иммуномодуляторы.

Во время воспаления зрительного нерва очень важно своевременно обратиться к офтальмологу, чтобы сохранить зрение и качество жизни.

Медицинский директор клиники VISIOBUD Владимир Мельник

Берегите себя и свое зрение!

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