Возрастная макулярная дегенерация: причины возникновения и профилактика

Возрастная макулярная дегенерация – это офтальмологическое заболевание, поражающее центральную часть сетчатки и приводящее к потере центрального зрения. Если игнорировать симптомы ее развития, со временем можно полностью потерять зрение.

Какие виды возрастной макулярной дегенерации существуют, как их распознать и возможно ли профилактировать развитие данного заболевания, рассказал офтальмолог высшей категории, офтальмохирург, кандидат медицинских наук, медицинский директор клиники VISIOBUD Владимир Мельник.

Виды возрастной макулярной дегенерации

Возрастная макулярная дегенерация (ВМД) – это заболевание глаза, которое становится одной из основных причин потери зрения среди людей старше 50 лет. Макулярная дегенерация влияет на центральную часть сетчатки, известную как макула. Макула отвечает за зрительную активность, распознавание мелких деталей, остроту зрения и цветовосприятие.

Существуют две основные формы возрастной макулярной дегенерации:

сухая, или атрофическая, ВМД;

влажная, или экссудативная, ВМД.

Сухая возрастная макулярная дегенерация возникает, когда в пигментном эпителии сетчатки, отвечающей за работу колбочек и палочек, начинаются изменения. Макулярный участок утончается, образуются друзья – маленькие комочки белка желтого цвета. Сухая форма возрастной макулярной дегенерации более распространена (90% всех случаев), но менее серьезной формой этого заболевания по сравнению с влажной формой.

Влажная возрастная макулярная дегенерация возникает вследствие неисправности сосудов макулы – кровь и другие вещества вытекают в ее ткани, образуя сырые опухоли-отеки в центре сетчатки. В этом случае центральное зрение ухудшается довольно быстро: появляются слепые пятна, искажаются, искривляются или выпадают буквы, но цветность изображений и боковое (периферическое) зрение остаются в норме. Если усердно игнорировать эти симптомы, можно ослепнуть.

Влажная возрастная макулярная дегенерация часто поражает один глаз, когда сухая – оба.

Причины возникновения сухой возрастной макулярной дегенерации

Среди причин, способствующих развитию сухой ВМД я выделяю:

возрастной фактор – чем больше вам лет, тем выше риск;

генетическую предрасположенность – если у кого-то из членов семьи была сухая ВМД, то другие члены семьи могут иметь повышенный риск возникновения этого заболевания;

курение – курящие люди имеют более высокий риск развития как сухой, так и влажной ВМД;

несбалансированное питание – чрезмерное употребление насыщенных жиров и холестерина может повысить риск ВМД. С другой стороны, рацион, обогащенный антиоксидантами и витаминами (в частности, витаминами C и E, цинком, лютеином, зеаксантином), может уменьшить этот риск;

злоупотребление алкоголем – большие дозы алкоголя повышают риск развития сухой ВМД;

сопутствующие заболевания, например атеросклероз;

нарушение обменных процессов;

воспалительные процессы соединительной ткани и т.д.

В большинстве случаев сухая возрастная макулярная дегенерация – это комбинация нескольких факторов.

Причины возникновения влажной возрастной макулярной дегенерации

Среди причин, способствующих развитию влажной ВМД, я выделяю:

возрастной фактор;

генетическую предрасположенность;

курение;

несбалансированный рацион;

нарушение липидного баланса из-за повышенного уровня холестерина;

сахарный диабет;

чрезмерное влияние ультрафиолета;

некоторые инфекции и воспалительные процессы;

прием антикоагулянтов;

другие болезни глаза, например глаукома (хроническое заболевание, проявляющееся повышением давления внутри глаз, повреждением и последующим отмиранием зрительного нерва).

Определить конкретную причину, спровоцировавшую развитие болезни, довольно сложно. Ибо, как и в случае с сухой ВМД, на этот процесс влияет сразу несколько факторов.

Профилактика и лечение

Профилактика развития возрастной макулярной дегенерации предполагает соблюдение здорового образа жизни. Это сбалансированный рацион (или, по крайней мере, приближенный к нему), ограниченное количество алкоголя, отказ от курения, правильная систематическая защита от ультрафиолета, умеренная физическая активность. А также – ежегодный профилактический осмотр у офтальмолога. На мой взгляд, это самый главный пункт, поскольку сухая ВМД может развиваться 3-5 лет, незаметно для человека. Но несмотря на то, что эта болезнь имеет приставку "возрастная", у современной медицины есть все инструменты для того, чтобы диагностировать ее можно уже в молодом возрасте.

Обе формы возрастной макулярной дегенерации лечатся медикаментозно во время специальной терапии, которая назначается врачом индивидуально. Леча ВМД, важно остановить рост аномальных кровеносных сосудов, утечку жидкости в макулу и образование отеков. После чего сетчатка прикладывается на место.

Если ваше зрение стало размытым, нечетким, периодически центральная часть изображения "выпадает", я советую как можно скорее обратиться за помощью к врачу. Ведь при отсутствии лечения возрастная макулярная дистрофия может привести к полной потере зрения.

Медицинский директор клиники VISIOBUD Владимир Мельник

Берегите себя и свое зрение!

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