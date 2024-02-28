Возрастная макулярная дегенерация: пять причин, влияющих на зрение после 50 лет

Около 196 миллионов человек в мире имеют возрастную макулярную дегенерацию, являющуюся основной причиной серьезных нарушений зрения после 50 лет.

Ученые предполагают, что к 2040 году количество заболевших вырастет почти на 100 млн. Но современные врачи имеют все необходимое для того, чтобы диагностировать и успешно лечить заболевание на начальных этапах развития.

Как и почему возраст, курение, окислительный стресс, несбалансированное питание и семейный анамнез влияют на развитие возрастной макулярной дегенерации, рассказал офтальмолог высшей категории, офтальмохирург, кандидат медицинских наук, медицинский директор клиники VISIOBUD Владимир Мельник.

Возрастная макулярная дегенерация – это распространенное хроническое заболевание макулы, которая является центральной частью сетчатки и отвечает за центральное зрение. Обычно возрастная макулярная дегенерация развивается у людей после 50-55 лет, но есть случаи, когда ее диагностируют раньше. В отсутствие лечения она может привести к полной потере центрального зрения, который мы используем для того, чтобы водить автомобиль, читать, готовить пищу, распознавать лица людей. От объемной, цветной, четкой картинки окружающей действительности остаются только общие, размытые очертания.

Почему это происходит?

В наружной части сетчатки накапливаются внеклеточные отложения, что приводит к дегенерации (разрушению) фоторецепторов. В макуле сосредоточено наибольшее количество клеток-фоторецепторов колбочек, благодаря которым все предметы и объекты имеют соответствующие цвета.

Среди причин, способствующих развитию возрастной макулярной дегенерации, я выделяю пять основных:

1. возраст;

2. курение;

3. окислительный (оксидативный) стресс;

4. несбалансированное питание;

5. семейный анамнез.

С возрастом все структуры глаза "стареют": слабеют мышцы, регулирующие размер зрачков, замедляется процесс выработки слез, истончается конъюнктива. Хрусталик становится менее гибким. Нарушаются обменные процессы. Поэтому после 50 лет необходимо ежегодно проверять зрение, чтобы своевременно обнаружить изменения в глазу и начать медикаментозное лечение.

Курение является серьезным фактором риска, поскольку сигаретный дым содержит вредные вещества, которые могут разрушать клетки макулы и повреждать сосуды, обеспечивающие питание центральной области сетчатки.

Свободные радикалы, производимые во время окислительного стресса, могут повреждать клетки макулы, способствовать развитию воспаления тканей, сужать сосуды, питающие сетчатку. Все это в долгосрочной перспективе негативно влияет не только на макулу, но и в целом на все структуры глаз.

Также было доказано, что на развитие возрастной макулярной дегенерации влияет нехватка антиоксидантов, в частности цинка, витаминов С и Е, каротиноида лютеина и зеаксантина, Омега-3 полиненасыщенных жирных кислот. Антиоксиданты помогают бороться с окислительным стрессом – они нейтрализуют свободные радикалы.

Цинк содержится в мясе (говядина, свинина, баранина), морепродуктах (креветки, мидии), молочных продуктах (творог, йогурт), орехах (грецкие, миндаль, фундук, кешью).

Витамин С – в брокколи, цитрусовых, киви, папае, помидорах.

Витамин Е – в орехах (арахис, миндаль, кедровые орехи), авокадо, рыбе (скумбрия, лосось), морепродуктах, оливковом, соевом, кукурузном масле и т.д.

Лютеин и зеаксантин – в яйцах, кукурузе, спарже, апельсинах, киви, абрикосах, шпинате, руколе, красном мясе (говядина, телятина).

Омега-3 кислоты – в грецких орехах, семенах чиа, сое, льняных семенах, конопляном масле, жирных видах морской рыбы (лосось, сардины, семга, треска).

Сбалансированное питание работает на перспективу и не является самодостаточной профилактикой. Нужно минимизировать влияние ультрафиолета на сетчатку, отказаться от вредных привычек, как, например, курение и злоупотребление алкоголем. Ежегодно проходить комплексную диагностику зрения после 50 лет и до 50 лет. Особенно если в вашей семье есть случаи развития возрастной макулярной дегенерации.

Медицинский директор клиники VISIOBUD Владимир Мельник

Берегите себя и свое зрение!

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