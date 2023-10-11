Врачи рекомендуют: 7 лучших способов предотвратить образование камней в почках

Если вы когда-либо сталкивались с болью в спине, тошнотой или повышенными позывами к мочеиспусканию, вызванными камнями в почках, вы знаете, насколько важно остановить обострения до того, как оно начнется.

У женщин риск образования камней в почках увеличивается во время менопаузы, но есть простые способы перехитрить неприятности.

Эксперты поделились с читателями WomansWorld лучшими природными средствами от камней в почках, которые значительно снижают риск образования камней в почках.

Как образуются камни в почках

Основная роль наших почек — удалять отходы жизнедеятельности из кровотока и превращать их в мочу, чтобы они могли выводиться из организма. Среди этих отходов находятся избыточные запасы кальция и других растворенных минералов и солей. Обычно это не проблема, но, когда концентрация некоторых соединений в моче слишком высока, в почках могут образоваться камни, объясняет Мелани Бетц, доктор медицинских наук, диетолог из Чикаго, специализирующийся на здоровье почек.

Из чего образуются камни в почках и что повышает риск их появления

Существует несколько типов камней в почках, но около 80% камней состоят из кальция. Чаще всего эти камни образуются, когда в почках накапливается слишком много отходов и недостаточно мочи для их выведения. Это происходит, когда вы хронически обезвожены, что становится более распространенным с возрастом.

Высокое потребление оксалатов – соединений, содержащихся в таких продуктах, как листовая зелень, соя и картофель – также подвергает вас риску образования камней. Оксалаты, которые часто называют «антипитательными веществами», связываются с минералами в желудке и кишечнике, что препятствует усвоению и использованию организмом полезных соединений. Они также являются ключевым строительным блоком камней в почках.

Некоторые лекарства, такие как диуретики или антибиотики, могут повышать риск образования камней в почках. Как и менопауза. Потому что эстроген оказывает защитное действие на мочевыводящие пути и почки. По мере снижения его уровня во время менопаузы риск образования камней увеличивается. А поскольку эстроген также регулирует метаболизм кальция в организме, снижение уровня этого гормона может привести к нарушению уровня кальция, образующего камни. Независимо от того, как они образуются, камни в почках могут вызывать нежелательные симптомы, такие как боль в спине, боли в животе, тошнота, ощущение жжения при мочеиспускании и/или кровь в моче.

Какого размера бывают камни в почках

Камни в почках различаются по размеру: они могут быть маленькими, как песчинка, или большими, как жемчужина. Некоторые камни остаются в почках, а другие попадают в мочеточник, трубку между почками и мочевым пузырем. Камни либо застревают в мочеточнике, где блокируют мочу и вызывают боль, либо выходят при мочеиспускании. Хотя большинство камней в почках проходят сами по себе, если камни особенно большие и болезненные или застревают в мочеточнике, может потребоваться медицинская помощь.

Как лечат камни в почках

Варианты лечения могут включать ударно-волновую литотрипсию(дробление камней), при которой звуковые волны разбивают камни на более мелкие частицы, которые выводятся с мочой, или уретероскопию, при которой в мочевой пузырь вводится эндоскоп, чтобы вытащить камень.

Как предотвратить образование камней в почках

Здоровая диета может помочь предотвратить появление камней в почках. Тем, кто склонен к их образованию, лучше сократить потребление продуктов с высоким содержанием оксалатов, особенно картофеля. Другие продукты с высоким содержанием оксалатов включают шпинат, сою, миндаль, свеклу, фасоль и ревень. Оксалаты обычно выводятся из организма в виде отходов. Но когда организм также вымывает минералы, такие как кальций, оксалаты могут связывать минералы, снижая усвоение питательных веществ и потенциально приводя к образованию камней в почках.

Если у вас повышенный риск образования камней в почках, но вам трудно отказаться от любимых продуктов, таких как картофель или листовая зелень, есть простой способ снизить риск возникновения обострения камней в почках. Исследования показывают, что кипячение продуктов может снизить содержание оксалатов до 74%. Исследователи обнаружили, что кипячение как способ приготовления более эффективно, чем приготовление на пару, при котором удаляется до 53% оксалатов, и запекание.

Лучшие натуральные средства от камней в почках

Простая корректировка диеты — одно из лучших естественных средств для предотвращения образования камней в почках.

Ешьте сыр

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Кальциевые камни в почках являются наиболее распространенными, поэтому добавление большего количества кальция в свой рацион может показаться нелогичным, чтобы предотвратить их появление. Но это не так, увеличение потребления кальция с помощью таких продуктов, как сыр, бобы и семена, может снизить риск образования камней в почках на 30%. Кальций связывается с оксалатами в кишечнике, уменьшая количество оксалатов, которые могут поглощаться почками и вести к образованию камней. Просто следите за высоким уровнем натрия в некоторых из этих продуктов, поскольку соль может вытягивать кальций из костей в мочу. Швейцарский сыр, моцарелла и козий сыр — хорошие варианты с высоким содержанием кальция и низким содержанием соли.

Эксперты часто советуют придерживаться продуктов, богатых кальцием, а не принимать добавки, потому что дополнительный прием кальция может увеличить риск образования камней в почках на 20%. Одна из возможных причин: пищевой кальций с большей вероятностью попадает в кишечник одновременно с оксалатами, которые мы также получаем из пищи. Это повышает вероятность связывания и выведения вредных соединений до того, как могут образоваться камни.

Пейте лимонад

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Употребление лимонада или воды с лимоном — один из лучших способов избежать появления камней в почках. Исследования Калифорнийского университета в Сан-Франциско показывают, что кислый сок удваивает уровень цитрата в моче — соединения, которое подавляет образование камней. Это настолько эффективно, что исследование, проведенное в журнале Nutrients, показало, что люди, которые ежедневно пили лимонад от камней в почках, снизили риск образования новых камней на 87%. Вода разбавляет мочу, поэтому вероятность образования кристаллов снижается, а растительные кислоты лимонного сока действуют как естественные ингибиторы образования камней в почках. Исследования показывают, что другие цитрусовые, такие как апельсиновый сок, сок лайма и грейпфрутовый сок, также могут снизить риск развития камней в почках.

Пейте пиво

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Удивительно, но холодное пиво также является естественным средством от камней в почках. Оно увеличивает выработку мочи, поэтому ваш организм с большей вероятностью вымывает соединения, вызывающие камни. Исследование, опубликованное в Американском журнале эпидемиологии, показало, что вы снизите риск образования камней в почках на 40%, просто выпивая ежедневно одну бутылку пива. Но тут важно проявлять умеренность и не пить много пива, поскольку алкоголь может вызвать обезвоживание, чрезмерное употребление алкоголя может увеличить риск образования камней в почках.

Пейте кофе

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Ежедневное употребление большего количества кофе может снизить риск образования камней в почках на 40%, сообщают исследователи из Американского журнала заболеваний почек. Это натуральное средство от камней в почках действует благодаря мочегонным свойствам, которые увеличивают мочеиспускание и помогают вымывать из организма минералы, образующие камни.

Попробуйте яблочный уксус

Известно, что яблочный уксус помогает похудеть, сбалансировать уровень сахара в крови и даже улучшить здоровье сердца. Согласно исследованию, опубликованному в журнале eBioMedicine, это также эффективное натуральное средство от камней в почках. Связываясь с кальцием и увеличивая содержание цитрата в моче, яблочный уксус снизил риск образования новых камней на 69%. Рекомендуется разбавлять 30 мл уксуса водой один к четырем.

Поменяйте чай

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В черном чае много оксалатов, которые могут образовывать камни. А холодный чай в этом смысле еще опаснее, поскольку более длительное время заваривания повышает уровень оксалатов. Поскольку чай является естественным мочегонным средством, его употребление в больших количествах может повысить риск обезвоживания. Но правильный чай может предотвратить обезвоживание и снизить риск образования камней в почках. Перейдите на зеленый или травяной чай с низким содержанием оксалатов и добавлением лимона.

Попробуйте добавки

Ежедневный прием комбинированной добавки калия и магния может притупить всасывание оксалатов, образующих камни. Таким образом вы снизите риск рецидива камней в почках на 85%. Ученые Юго-западного медицинского центра Техасского университета утверждают, что добавки также защищают от диабета и высокого кровяного давления, которые могут вызвать сбои в работе почек. Фактически, они обнаружили, что люди, которые повысили уровень магния, улучшили функцию почек на 103%.

Этот контент не заменяет профессиональную медицинскую консультацию или диагностику. Всегда консультируйтесь со своим врачом, прежде чем менять привычную систему питания или принимать какие-либо витамины и добавки.

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