Врачи утверждают, что эти 9 утренних привычек могут изменить вашу жизнь

Небольшие ритуалы могут иметь большое значение. А то, как вы начинаете свое утро, может задать тон для всего дня — от улучшения концентрации и снижения стресса до поддержки позвоночника и пищеварения. Врачи разных специальностей говорят, что они полагаются на простые, но эффективные привычки, чтобы поддерживать стабильную энергию, острый ум и крепкое тело — и многие из этих практик занимают всего несколько минут.

Независимо от того, будь то увлажнение перед кофе, выход на улицу для дозы дневного света или быстрая растяжка перед сном, эти научно обоснованные процедуры помогают предотвратить проблемы со здоровьем в будущем, одновременно улучшая самочувствие уже сейчас.

Что именно нужно делать утром для улучшения самочувствия и здоровья, рассказывает GoodHousekeeping.

Эти мелочи создают основу для стабильности самочувствия, говорит Андреас Бернхардт, врач первичной медицинской помощи из Швейцарии, который специализируется на медицине долголетия.

Увлажнение — прежде всего

Доктор Бернхардт начинает каждый день с воды, чтобы стимулировать метаболизм и кровообращение. Это первое, что я делаю перед всем, говорит он. Увлажнение помогает пробудить ваше тело после часов без жидкости и поддерживает все, от пищеварения до энергии.

Растяжка перед тем, как встать с кровати

Специалист по позвоночнику Тахер Сайфулла, доктор медицинских наук, рекомендует легкие растяжки, такие как движения коленями к груди, еще лежа. Это разогревает позвоночник и уменьшает риск травм, говорит он.

Практикуйте благодарность

Начните свое утро с благодарным сердцем. Начните свой день с намерением и благодарностью, говорит Филлис Нсия-Куми, доктор медицинских наук. Это может быть так просто, как уделить минутку, чтобы перечислить три вещи, за которые вы благодарны, прежде чем встать с постели, или написать одно предложение в дневнике.

Эта небольшая, но мощная практика важна, потому что она помогает вам сосредоточиться на том, что есть хорошего в вашей жизни, а не на том, чего, как вы чувствуете, вам не хватает, или что вас стрессует, говорит доктор Нсия-Куми. Это задает позитивный тон на весь ваш день и помогает вам чувствовать себя заземленными.

Ешьте завтрак, богатый белком

Врач первичной медицинской помощи Супарна Чхиббер, доктор медицинских наук, отмечает, что употребление насыщенного питательными веществами завтрака (богатого на цельные зерна, клетчатку, белок и полезные жиры) — это утренняя привычка, которая, как доказано, снижает риск диабета 2 типа, ожирения, метаболического синдрома, высокого кровяного давления и инсульта.

Для первого приема пищи за день подумайте о вкусных омлетах, греческом йогурте и тосте с авокадо — вот несколько наших любимых идей для насыщенного питательными веществами завтрака. Продукты, богатые белком, помогают регулировать циркадный ритм и модулировать всплеск кортизола, добавляет доктор Чхиббер.

Отложите проверку телефона

Прежде чем взять телефон, доктор Бернхард делает несколько заземляющих вдохов. Эта короткая пауза снижает уровень стресса и развивает устойчивость к требованиям дня.

Доктор Чхиббер также не хочет хватать телефон сразу утром. «Я не хочу попасть в тюрьму электронной почты/социальных сетей», — говорит она.

Выходите на улицу на дневной свет

Постоянный распорядок дня, при котором человек получает дневной свет вскоре после пробуждения, может способствовать улучшению регуляции циркадного ритма, объясняет Несочи Океке-Игбокве, доктор медицинских наук, врач первичной медицинской помощи. Регулярное пребывание на дневном свете также может помочь увеличить выработку гормонов хорошего самочувствия, таких как серотонин, который может способствовать улучшению настроения.

Практикуйте дыхательные упражнения

Доктор Чхиббер объясняет, что ежедневные короткие практики осознанности могут улучшить психологическое благополучие и восприятие стресса. Исследования также указывают на улучшение тревожности и депрессии.

Она начинает каждый день с практики осознанности. «Мне это помогает начать день с чувством благодарности и новой возможностью что-то изменить», — говорит она.

Подготовьте свой образ мышления

Проведите несколько минут, чтобы написать приоритеты на день, или тихо посидеть с кофе, обдумывая свои цели и планы на следующий день. Такое заземление может помочь вам чувствовать себя спокойнее и сосредоточеннее в течение дня.

Определение приоритетов на день каждое утро в конечном итоге приводит к повышению продуктивности работы, говорит доктор Окекеке-Игбокве. Планирование дня помогает поддерживать порядок и облегчает достижение ежедневных целей.

Следите за осанкой

Важно избегать утренней сутулости. Доктор Сайфулла советует сидеть с ровными ногами, расслабленными плечами и напряженным кором, чтобы защитить спину.