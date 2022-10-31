Вредно для здоровья: 12 популярных продуктов, которые лучше не есть

Многие из этих продуктов очень популярны. Некоторые из них очень вредны - их лучше исключить из меню, другие же нужно есть нечасто и с осторожностью.

Продукты бывают однозначно вредными или не очень полезными. Также есть продукты, которые выглядят как здоровые и полезные, но на самом деле такими не являются. Все вышеперечисленные продукты не должны составлять основу вашего рациона.

Издание Investing назвало продукты, с которыми стоит быть осторожными

Семечки подсолнуха

Семечки подсолнуха в целом полезны, но не стоит ими злоупотреблять, они очень калорийны. Кроме того, лучше не есть подсоленные семечки особенно в большом количестве.

Консервированный тунец

Тунец — один из любимых продуктов диетологов в диетах для похудения. Это связано с тем, что в нем много белка и мало углеводов, а, как мы все знаем, диета с высоким содержанием белка и низким содержанием углеводов обычно является мощным средством для похудения. Но прежде чем включить его в свой ежедневный рацион, следует учесть, что консервированный тунец может содержать ртуть. Регулярное употребление тунца может привести к проблемам с нервной, иммунной и пищеварительной системами.

Жареный цыпленок

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Курица - продукт диетический, особенно если речь идет о куриной грудинке. Но жареная курица довольно калорийна, а это может привести к таким проблемам, как избыточный вес, диабет и болезни сердца. Так что, если вы хотите съесть курицу, лучше приготовить ее на гриле.

Йогурт

Этот продукт известен как очень полезный для здоровья. Но это справедливо, только когда речь идет о домашнем йогурте без добавок и подсластителей. Йогурт из супермаркета состоит из сахара, жира, искусственных красителей, консервантов, чрезмерное потребление которых может привести к различным рискам для здоровья.

Батончики мюсли

Батончики мюсли считаются здоровой закуской, и почти во всех рекламных роликах этого продукта есть какая-то сцена, связанная с природой или физическими упражнениями. Но правда состоит в том, что многие из этих батончиков мюсли могут содержать рафинированный сахар и значительное количество калорийных фруктов. Батончики мюсли — это один из тех продуктов, в которых чем меньше ингредиентов содержится, тем больше шансов, что они будут здоровыми.

Замороженные овощи

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О пользе овощей лишний раз говорить не нужно. Но вот замороженные овощи уже не так полезны. Замораживание помогает сохранить некоторые питательные вещества замороженных овощей и фруктов, но, если продукт был заморожен более года назад, питательные вещества начинают разрушаться. В процессе бланширования также теряются витамины и минералы. Фактически, в это время происходит самая большая потеря питательных веществ.

Клубника

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С клубникой нужно быть очень осторожными, она может содержать до 20 различных видов пестицидов. Поскольку клубнику едят вместе с кожурой, важно очень хорошо помыть ее перед употреблением, чтобы избежать употребления химических веществ, которые используются при ее выращивании.

Помидоры

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Помидоры могут содержать много пестицидов, а их кожура настолько тонкая, что иногда мытья и очистки от кожуры может быть недостаточно, чтобы избавиться от химических веществ. Так что, если у вас есть выбор, всегда лучше покупать органические помидоры.

Но пестициды — не единственная проблема. Помидоры могут быть вредны для людей с проблемами пищеварительной системы, так как содержат большое количество органических кислот. Если вы склонны к изжоге, вам, вероятно, нельзя есть много помидоров.

Сырые кешью

Сырые орехи кешью обычно продаются в магазинах в жареном виде, потому что в сыром виде они содержат очень токсичную смолу под названием урушиол. Среди неудобств, которые может вызвать это вещество, — урушиоловый дерматит, который может вызывать такие симптомы, как воспаление и нагноение. Если вы наткнулись на сырые орехи кешью, избегайте их.

Карамельный попкорн

Карамельный попкорн — очень вкусен, но и вреден для здоровья. Этот продукт богат практически всем, что следует употреблять в умеренных количествах: калориями, сахарами, жирами и натрием, поэтому постарайтесь ограничить его потребление до минимума.

Картофельные чипсы

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Подавляющее большинство картофельных чипсов содержат красители, крахмалы, консерванты, соль и насыщенные жиры.

Пончик

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Пончики – одно из самых популярных лакомств. Проблема с пончиками не только в том, что в них много сахара, но и в том, что они жареные. Поскольку они жареные, они содержат трансжиры.

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