Временные изменения зрения во время беременности: офтальмолог объяснил, на что надо обращать внимание

Временные изменения зрения во время беременности

Как они влияют на зрение, какими симптомами проявляются и нуждаются ли в лечении, рассказал офтальмолог высшей категории, офтальмохирург, кандидат медицинских наук, медицинский директор клиники VISIOBUD Владимир Мельник.

В период беременности в организме женщины происходят «гормональные качели», которые влияют в том числе и на зрительную систему. Например, увеличивается уровень пролактина и некоторых факторов роста, которые взаимодействуют с клетками слезной железы. Они могут изменять работу этих клеток, уменьшая выработку слез или изменяя их состав. Поэтому слезная пленка становится менее стабильной и возникает синдром сухого глаза . Признаками синдрома являются сухость, жжение, покраснение склер, ощущение «песка», чрезмерное слезотечение, нечеткость зрения.

Изменения может претерпевать и роговица — прозрачная оболочка глаза, сквозь которую проходит свет. Под действием эстрогена, прогестерона и релаксина она:

утолщается — в тканях скапливается лишняя жидкость;

меняет кривизну, поэтому по-другому преломляет свет, попадающий в глаз — меняется фокус и на сетчатке может образовываться не такое четкое изображение как обычно (меняется рефракция);

теряет чувствительность и хуже реагирует на раздражители такие, как пыль, ветер, декоративная косметика, аллергены.

Изменение кривизны или толщины центральной части роговицы часто приводит к дискомфорту при ношении контактных линз, которые ранее идеально подходили. Обычно эти изменения исчезают после рождения ребенка или завершения грудного вскармливания.

Также во время беременности иногда снижается внутриглазное давление, поскольку гормоны беременности влияют на структуры глаза — они становятся мягче и эластичнее, и жидкость из глаза оттекает быстрее. Эти изменения почти неспецифичны, а потому незаметны. Определить уровень давления можно только при осмотре у офтальмолога.

Умеренное снижение внутриглазного давления не вредит здоровому глазу и не требует лечения. Но если у женщины предварительно диагностировали, например, глаукому, то снижение внутриглазного давления может потребовать коррекции лечения, в частности изменения дозировки противоглаукомных капель. Иногда на фоне снижения давления кажется, что глаукома стабилизировалась и не прогрессирует, но на самом деле это лишь временное действие гормонов.

У некоторых женщин ослабевает аккомодация — способность глаза фокусироваться на разных расстояниях. Гормональные изменения могут влиять на тонус цилиарной мышцы, которая меняет форму хрусталика на более плоскую. В норме при фокусировке на близких предметах хрусталик становится более выпуклым, благодаря чему изображение четкое.

Во время беременности иммунная система подавляется, чтобы эмбрион успешно закрепился в организме. Благодаря этому у беременных женщин реже случаются обострения неинфекционного увеита — воспаления сосудистой (увеальной) оболочки глаза. Такое состояние может положительно влиять на течение отдельных типов увеита, в частности идиопатического — воспаления, причину которого не удается установить.

Чтобы понять: нарушения зрения временные или постоянные, в начале беременности необходимо проконсультироваться с офтальмологом и следить за состоянием зрения. Тогда можно будет как можно скорее начать лечение, заменить контактные линзы или скорректировать диоптрии на очках без лишнего стресса.



Берегите себя и свое зрение!