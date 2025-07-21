Врожденная катаракта: почему возникает и стоит ли ее оперировать

Врожденная катаракта / © Credits

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Почему возникает врожденная катаракта, когда диагностируется и оперируется, рассказал офтальмолог высшей категории, офтальмохирург, кандидат медицинских наук, медицинский директор клиники VISIOBUD Владимир Мельник.

Катаракта — это помутнение хрусталика, природной линзы глаза. Хрусталик преломляет свет, фокусирует его и устремляет на сетчатку, где формируется изображение.

Врожденная катаракта возникает еще до рождения, в утробе матери, и диагностируется, как правило, в течение первого года жизни. Самая частая причина — генетическая, когда заболевание наследуется от отца или матери.

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Также на это влияют :

инфекции, которые передаются от матери к ребенку во время беременности, например, токсоплазмоз, ветряная оспа, цитомегаловирус, краснуха;

прием некоторых антибиотиков, витамина А в избыточном количестве;

воздействие радиации (малораспространенная причина).

Иногда причину установить не удается.

Врожденная катаракта может возникать самостоятельно (70%) вместе с другими нарушениями (15%) или быть частью генетического или метаболического синдрома (15%). Речь идет о более чем 200 различных синдромах, среди которых синдром Дауна, Марфана, Рубинштейна-Тейби.

Из офтальмологических нарушений , которые могут развиваться вместе с врожденной катарактой, выделяют:

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микрофтальмию — глаз или глаза уменьшены;

аниридия — частичное или полное отсутствие радужки;

колобому — отсутствие части глаза: радужки, сетчатки, зрительного нерва и т.п.;

дистрофию сетчатки — постепенное разрушение клеток сетчатки, которые мы из школы знаем как колбочки и палочки. Колбочки отвечают за дневное зрение, палочки за ночное.

Следует ли удалять врожденную катаракту?

В большинстве случаев врожденная катаракта не прогрессирует. Зрение может ухудшаться во взрослой жизни на фоне сопутствующих нарушений — астигматизма или близорукости.

Но если она усложняет развитие зрительной системы, операция все же необходима. По норме в 4-6 недель ребенок реагирует на свет, наблюдает игрушки и родителей. Увеличиваясь или уплотняясь, врожденная катаракта «перекрывает» изображение — картинка или нечеткая, или отсутствует, вследствие чего малыш не фиксирует взгляд, не следит глазами за мамой или папой.

Наиболее интенсивное формирование зрения происходит до 6 месяцев. Первые 6-8 недель критически важны для развития зрения на каждом глазу по отдельности. Если хрусталик помутнел, слабый глаз не провоцирует зрительную кору и мозг не может научиться видеть. А потом он (мозг) его просто «выключает».

У детей очень высокая нейропластичность — способность мозга изменяться и адаптироваться в ответ на теряемые с возрастом стимулы. Ее важно сохранить для того, чтобы зрительная система развивалась правильно. Поэтому одностороннюю катаракту удаляют в 6 недель, двустороннюю в промежутке с 6 до 8 недель.

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Искусственный хрусталик взамен природному устанавливают ориентировочно после 2 лет, хотя бывают исключения. Сразу после рождения этого не делают, потому что глаза ребенка растут и изменяют форму. Если установить хрусталик, возникнут осложнения, например послеоперационная глаукома.

Может ли ребенок жить без хрусталика?

После удаления катаракты деткам назначают контактные линзы или очки, чтобы они видели более четко, поскольку без хрусталика глаз теряет способность фокусировать изображение на сетчатке, что приводит к сильному размытию зрения. Но дискомфорта или боли они не испытывают. Главное — своевременно выявить нарушения и начать наблюдение.

Владимир Мельник

Берегите себя и свое зрение!