Все начинается с носа: как заботиться о верхних дыхательных путях зимой

Как заботиться о верхних дыхательных путях зимой / © Credits

Какие функции выполняет нос и как позаботиться о дыхательных путях зимой, рассказала врач-терапевт Клиники МЕДИКОМ Мищенко Алена Юрьевна.

Нос — это не просто орган дыхания, а сложная биологическая система, которая выполняет три важные функции.

Первая — фильтрование

Слизистая оболочка носовых ходов выстлана специальным реснитчатым эпителием. Он состоит из клеток, покрытых ресничками — микроскопическими волосками, которые около нескольких десятков раз в секунду и непрерывно бьются (качаются) в определенном ритме, будто гребцы. Благодаря высокой частоте движений слизь, на которой закрепляются микрочастицы пыли, бактерии, вирусы, споры грибов или аллергены, постоянно выводится. В медицине этот механизм называется мукоцилиарным клиренсом.

Сухой воздух сгущает слизь, а холод замедляет движение ресничек, которым сложно передвигать загустевший секрет по носовым ходам. Поэтому вирусы или бактерии задерживаются на слизистой, имея больше времени прикрепиться к ее клеткам и вызвать развитие вирусной инфекции, в частности ОРВИ.

Вторая функция — увлажнение

Слизистая верхних дыхательных путей, включая нос, выделяет до 500 мл секрета в сутки. Он удерживает влагу на поверхности реснитчатого эпителия и одновременно увлажняет воздух, который поступает дальше в дыхательные пути.

Если увлажнение недостаточное, например, в помещении с отоплением, где влажность падает до 15-25%, слизь высыхает или густеет и мукоцилиарный клиренс нарушается.

Третья функция — обогрев

В носу находится одна из самых богатых сосудистых сетей в организме. Кровеносные сосуды слизистой способны очень быстро расширяться, обеспечивая интенсивный теплообмен. Даже если на улице -10°C, в носовых ходах, а затем носоглотке воздух нагревается до 28-34°C, прежде чем попасть в трахею.

Холодный сухой воздух может ослаблять местную защиту слизистой, создавая условия для размножения вирусов.

Когда слизистая оболочка носа пересушивается или воспаляется, ее способность увлажнять и согревать воздух снижается. Это ослабляет естественную барьерную защиту дыхательных путей и способствует повышенной чувствительности к вирусам и бактериям. Поэтому зимой чаще возникают или обостряются заболевания верхних дыхательных путей, например, ринит, фарингит, синусит.

Чтобы позаботиться о дыхательных путях зимой:

в отапливаемых помещениях, где сухой воздух, используйте увлажнитель — рекомендованным диапазоном влажности для нормального функционирования слизистой оболочки дыхательных путей является 40-60%;

два-три раза в день проветривайте помещение от 5 до 15 минут, где работаете или отдыхаете;

поддерживайте водный баланс организма — вода помогает слизистым оставаться увлажненными и влияет на качество и вязкость секрета.

Ориентировочная норма — 30 мл на килограмм массы тела, ведь реальная потребность в воде зависит от возраста, физической активности, температуры окружающей среды, питания, состояния здоровья;

на улице дышите носом, прикрывая нос и рот шарфом — ткань задерживает часть влаги с выдоха, поэтому следующий вдох становится менее сухим. А также помогает согреть холодный воздух перед тем, как он попадет в дыхательные пути.

Иногда можно встретить совет в холодное время года ежедневно или даже несколько раз в день промывать нос солевым раствором. На самом деле чрезмерное промывание смывает не только пыль или вирусы, но и защитную слизь, которая увлажняет и защищает слизистую оболочку носа.

Слизь содержит ферменты и иммуноглобулины, выполняющие антибактериальные функции. Ее недостаток нарушает мукоцилиарный клиренс, приводит к раздражению, микротрещинам, носовым кровотечениям.

При появлении боли в носу, чихании, заложенности, жжении, снижении обоняния, першении в горле, советую обратиться к терапевту или семейному врачу, чтобы вовремя установить диагноз, избежать осложнений и подобрать лечение, которое не навредит.