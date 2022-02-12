Все о полезных свойствах и преимуществах авокадо

Все о полезных свойствах и преимуществах авокадо

Благодаря богатому минеральному, жирнокислотному, витаминному составу, холестериннормализующему действию авокадо - очень полезен для здоровья фрукт.

Авокадо полюбилось многим и завоевывает все большую популярность. Тем, кто проходит мимо авокадо в супермаркетах, рекомендую к нему присмотреться внимательнее. Это уникальный представитель растительной пищи. Он официально занесен в Книгу рекордов Гиннесса как питательный фрукт. Хотя называть его фруктом довольно странно. Ведь не едят авокадо, как яблоко или грушу.

Мякоть авокадо жирная и не сладкая. Нельзя употреблять в пищу косточку и кожуру, так как в них содержится токсичное вещество персин, что защищает сам плод от грибков и паразитов, а у человека может вызвать расстройство пищеварения или аллергические реакции.

Не так важно, к какому виду растительной пищи авокадо относится. Важные исключительные качества и пользу, которую может дать нашему организму авокадо. Посудите сами.

АВОКАДО БОГАТЫЙ НУТРИЦИЕНТАМИ

Плоды авокадо богаты кремнием (в 100 г - 213% от дневной нормы), бором (соответственно - 14,3%), никелем (140%). А эти элементы влияют на состояние костей, суставов, сосудов, кожи, волос, играют роль в обмене жиров, углеводов, гормонов. Особенно важно уделять внимание этим элементам женщинам с климаксом. Также это хороший источник калия и магния.

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Высокий в авокадо содержание витамина Е (13% дневной нормы в 100 г), природного антиоксиданта, защищающего организм от преждевременного старения.

Несмотря на то, что в половине мякоти одного плода содержится 9 г углеводов, примерно 7 из них - клетчатка, составляющая примерно 20% дневной потребности. Всего 0,5 г от общего количества углеводов приходятся на крахмал и 0,5-0,7 г на простые сахара. Из-за такого состава его гликемический индекс очень низкий и равен 10.

АВОКАДО УЛУЧШАЕТ ИМУНИТЕТ, ДЕЛАЕТ ОРГАНИЗМ МОЛОЖЕ

Высокое содержание и уникальная комбинация природных антиоксидантов в авокадо - прежде всего витаминов, минералов и ненасыщенных жирных кислот - помогают организму бороться с воспалениями, усиливать иммунитет.

100 г авокадо содержит 1,5 суточные дозы фитостеринов, которые уменьшают концентрацию холестерина в человеческом организме, способствуют выработке коллагена, сохраняя молодость кожи.

Необходимо знать, что фитостерины также имеют антиандрогенным эффектом - снижают уровень и активность мужских гормонов андрогенов. Поэтому его следует включать в рацион питания женщинам, у которых определяют высокий уровень мужских гормонов, например, в случае поликистоза яичников или климакса.

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Включать авокадо в мужской рацион нужно с осторожностью. Регулярное употребление может привести к нарушениям гормонального фона у мужчин, снижение уровня тестостерона - мужского полового гормона.

Но такое свойство авокадо можно использовать мужчинам при наличии гипертрофии или аденомы простаты. Это положительно влияет на железу. Ученые считают, что употребление авокадо снижает риск развития рака предстательной железы

Следует помнить, что на 100 г авокадо, а это половинка мякоти одного фрукта, приходится около 120-160 калорий (в зависимости от сорта), в основном за счет жира. И хотя в его составе очень полезные незаменимые жирные кислоты - омега-3, омега-6, а также омега-9, злоупотреблять этим фруктом не следует. Ведь в 100 г около 15 г жиров, что составляет практически половину суточной нормы растительных жиров.

АВОКАДО ЛЕГКО ГОТОВИТЬ

Плод имеет мягкую сливочную консистенцию. Это позволяет включать его в состав различных блюд. Едят, как правило, в сыром виде. Используют в качестве отдельной блюда или в составе салатов, бутербродов, суши, фруктово-овощных полосе.

В случае тепловой обработки - варки, жарки, запекания - авокадо приобретает горький, неприятный вкус из-за содержания в нем танина.

АВОКАДО В ПИТАНИИ

Существенное содержание в авокадо жиров и высокое содержание пищевых волокон дают хорошее насыщение в случае сочетания его с овощами. Этот фрукт полезно включать в питание во время поста.

Благодаря богатому минеральному, жирнокислотному, витаминному составу, холестериннормализующего действия авокадо очень полезен для здоровья фрукт.

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