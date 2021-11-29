Вся правда о чае: кому он полезен, а кому - противопоказан

Вся правда о чае: кому он полезен, а кому - противопоказан

Диетолог Светлана Фус рассказала, почему следует найти в течение дня время для чашки чая.

Вода и напитки на ее основе – неотъемлемая часть здорового питания. Чай посреди напитков занимает принципиальное место. Его охотно пьют, зная о его пользе. Чай пьют, чтобы расслабиться, взбодриться, настроиться на положительный лад и... даже похудеть.

Вкус крепко заваренного грузинского чая – приятное воспоминание моего детства. Тогда черный чай с хлебом и маслом для меня и моих сверстников были любимой едой. Сейчас количество чаев в магазинах ошеломляет! Черный, зеленый, с добавками, ароматизированный... каких только нет. Многие считают, что зеленый чай более полезен, поскольку содержит большее количество соединений с положительным влиянием на организм человека. Еще существует ассоциация с зеленым чаем: зеленый – здоровый. Так ли это действительно?

В чайных листьях большое количество биологически активных органических соединений. К ним относятся катехины (полифенолы), проантоцианидины, танины, кофеин, теофиллин, теобромин. Также они содержат аминокислоты, минеральные соли и витамины. Но основная польза чая - в полифенолах. Они обладают антиоксидантными и антибактериальными свойствами. Снижают риски развития опухолей, сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, а также замедляют старение организма. При производстве зеленого чая эти соединения остаются в неизменном виде.

А в черном чае, листья которого подвергают ферментации, в результате процессов ферментации катехины (антиоксиданты), содержащиеся в зеленом чае, превращаются в чайные флавины и теарубигины (именно они отвечают за коричнево-оранжевый цвет настоя). И с точки зрения антиоксидантной активности все они по-прежнему обладают таким же потенциалом и таким же подобным эффектом, что и катехины в зеленом чае. Действительно, ферментация листьев черного чая изменяет соотношение танинов и катехинов, но не снижает их общего количества. Поэтому полифенольные соединения равны по активности в обоих чаях. И это, пожалуй, самый важный факт в защиту пользы черного чая.

Нужно правильно употреблять чай, поскольку любой полезный продукт перестанет таковым быть в случае неразумного применения.

Опасно использовать несвежезаваренный чай и постоявшую заварку. В таком чае, например, повышается концентрация гуанина, активно переходящего в экстракт чая через 10-15 минут после заваривания или в результате кипячения. В малых количествах это вещество безопасно. Но когда повышается концентрация гуанина, то накапливаются продукты его окисления — токсический гуанидин. Именно он начинает отрицательно влиять на состояние нервной и сердечно-сосудистой систем, желудочно-кишечного тракта. В большом количестве гуанидин действует на организм подобно гистамину – повышает артериальное давление, учащается сердцебиение. Потому не оставляйте заваренный чай на завтра. Польза от такого чая превратится во вред.

Кроме этого, употребление напитков богатых полифенолами – зеленого, черного чая, кофе, какао снижает всасывание железа, цинка и кальция. Поэтому я не рекомендую пить все эти напитки крепкого заваривания более 3 чашек в день.

Помните, что чай во время беременности следует ограничивать. Избыток катехинов, которых много в чае, снижает усвояемость витамина В9 (фолиевой кислоты). Этот факт следует учитывать и молодым женщинам, планирующим беременность.

Многие говорят о том, что чай и кофе вызывают обезвоживание организма. Отчасти это правда. Такое действие будет, если чай и кофе употреблять в большом количестве. Для того чтобы возникло диуретическое (мочегонное) действие, нужно выпить такое количество чая или кофе, что соответствует 300 мг кофеина, или теина (кофеина), содержащего чай. А это около 6 чашек за раз. Безопасная доза теина и кофеина – до 200-300 мг/сут. Поэтому следует помнить о возможных негативных последствиях употребления крепкого чая в больших количествах и разумно применять этот напиток. Все хорошо в меру. Между тем детям до четырех лет пить чай не рекомендуют.

Несомненно, стоит найти в течение дня время для чашки чая. И это не всегда может быть только зеленый чай.

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