Всего два небольших изменения в образе жизни: как поддержать стабильный уровень сахара в крови

Богатые белком продукти / © Credits

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Уровень глюкозы в крови естественным образом повышается и понижается в течение дня, но поддержание его в целом стабильным с помощью сбалансированного, здорового питания важно для нашего общего благополучия.

Поэтому Woman&Home поделились результатами новейших исследований в области здорового питания, которые помогут изменить свою образ жизни так, чтобы избежать резких скачков уровня сахара в крови.

Колебания уровня сахара в крови могут привести к тревоге, усталости, головокружению и потере концентрации, а также к долгосрочным проблемам со здоровьем, если это происходит со временем.

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Если у вас не диагностирован диабет или вы не отслеживаете уровень глюкозы для оптимизации физической формы, нормально не знать, как меняется уровень сахара в крови и влияет ли это на ваше самочувствие. Новое исследование показало, что небольшие изменения в вашем рационе и режиме тренировок могут помочь поддерживать сбалансированный уровень в течение недели.

Как поддерживать стабильный уровень сахара в крови

Исследование показало, что употребление в пищу продуктов с высоким содержанием белка на завтрак и выполнение высокоинтенсивных кардиоупражнений дважды в неделю с тренировками на выносливость в остальные дни может помочь поддерживать стабильный уровень сахара в крови.

Поскольку ваш организм лучше использует кислород, он также становится более эффективным в окислении глюкозы. Глюкоза, часто называемая «сахаром крови», когда она находится в организме, является основным источником энергии для организма и производится из углеводов в нашей пище. Она нужна нам для подпитки наших упражнений, а упражнения, в свою очередь, помогают нашему телу оставаться сбалансированным.

Эксперты также обнаружили, что поддержание здорового сна и снижение стресса оказывают положительное влияние на уровень сахара в крови.

Исследователи обнаружили, что завтрак, содержащий не менее 10 г белка, снижает риск вариабельности уровня глюкозы. Это может быть порция греческого йогурта с орехами и семенами или такими продуктами, как яйца или творог.

Команда также обнаружила, что добавление 20-минутных низкоинтенсивных занятий после еды может помочь контролировать уровень сахара в крови.

Ведущий исследователь доктор Джингер Готтшалл из Университета Колорадо говорит, что сейчас наблюдается растущий интерес к отслеживанию уровня глюкозы по медицинским показаниям, выходящим за рамки диабета. Многие люди в настоящее время не уверены в том, что представляет собой здоровая вариабельность уровня глюкозы, но важно понимать, как привычки образа жизни усиливают частые колебания уровня глюкозы и связанные с ними долгосрочные последствия.

Но отслеживание данных может быть непосильным, поэтому вместо этого, эксперты рекомендуют внести в образ жизни небольшие корректировки — такие как частые кардиотренировки и увеличение потребления белка.

Руководитель исследований Брайс Хастингс говорит, что уражнения играют ключевую роль в поддержании уровня глюкозы, поскольку они помогают естественным образом регулировать уровень сахара в крови и улучшают общее метаболическое здоровье. Вторым важным фактором является включение в рацион продуктов с высоким содержанием белка.

Какие богатые белком продукты стоит включить в свой рацион

Постное мясо, например, говяжья вырезка

Птица, например, курица и индейка

Рыба, особенно сардины, анчоусы и скумбрия

Яйца

Орехи, особенно миндаль

Молочные продукты, например, греческий йогурт и творог

Фасоль

Нут

Эдамаме

Чечевица

Киноа

Тофу

Что такое высокоинтенсивные упражнения

Вы поймете, что выполняете высокоинтенсивные упражнения, когда почувствуете сильную одышку, вспотеете и частота ваших сердечных сокращений составит от 80 до 95% от максимальной частоты сердечных сокращений (220 минус ваш возраст). Это также часто высокоударная нагрузка, то есть вы почувствуете ее на своих суставах, поэтому выполняется она только в течение короткого периода времени.

Сюда входят такие виды деятельности, как спринт в рамках тренировки на беговой дорожке или на велотренажере, прыжки и некоторые виды силовых упражнений.

Однако, если вы не привыкли к высокоинтенсивным упражнениям, проконсультируйтесь с врачом, прежде чем начинать новую программу. Она подходит не всем.

Что такое упражнения на выносливость

Упражнения на выносливость — это упражнения низкой интенсивности, которые увеличивают частоту дыхания и сердечных сокращений, но не так сильно. Они включают в себя такие упражнения, как ходьба, легкий бег, плавание, езда на велосипеде и другие виды силовых тренировок.

Вы должны быть в состоянии поддерживать комфортный темп в течение более длительного времени — более 20 минут.

Это может быть ходьба 20 минут или бег 20 минут, оба варианта считаются упражнениями на выносливость.

Если вы новичок в упражнениях, начните с малого — попробуйте заниматься по 10–15 минут каждый день, и вы увидите, что ваша физическая форма постепенно начнет улучшаться.

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