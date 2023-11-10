Вспышки на Солнце и магнитные бури: ученые рассказали, могут ли они влиять на здоровье человека

Солнце - это массивная магнитная звезда, которая дает нам свет и тепло, помогает выращивать урожай и дает возможность поймать столь необходимые лучи летом. Иногда Солнце может производить солнечные вспышки, которые могут повредить машины и технологии, но могут ли они оказать вредное воздействие на людей - мало доказано, говорится в статье Аманды Макмиллан для издания Health.

Что такое солнечные вспышки?

Когда энергия, накопленная в магнитных полях Солнца, внезапно высвобождается, могут происходить огромные взрывы. Эти взрывы называются солнечными вспышками. Вспышки на Солнце производят внезапные и интенсивные световые вспышки, в результате чего в космос посылаются частицы высокой энергии и выбросы ультрафиолетовых лучей. Частицы могут достичь Земли за несколько часов или дней, создавая магнитные бури в атмосфере Земли, которая может длиться несколько дней.

Известно, что вспышки вызывают:

радиационные бури в верхних слоях атмосферы;

отключения радио по всему миру;

взрывы трансформаторов;

повсеместные отключения мобильной связи.

Они также могут вызывать колебания магнитных полей, достигая поверхности Земли.

"Им потребуется пара дней, чтобы добраться сюда, но, когда они прибудут, они смогут взаимодействовать с нашей магнитосферой, - говорит Дейл Гэри, доктор философии, заслуженный профессор физики в Центре солнечно-земных исследований Технологического института Нью-Джерси. - Это может вызвать возникновение токов в наших линиях электропередачи, и когда это произойдет, трансформаторы могут взорваться или произойти отключение электроэнергии".

Солнечные вспышки и здоровье человека

Из-за вышеперечисленных явлений некоторые задаются вопросом, могут ли солнечные вспышки нанести вред здоровью человека. Некоторые люди сообщают о плохом самочувствии или головных болях после солнечных вспышек, но практически никакие исследования не выявили такой связи. Другими словами, с точки зрения здоровья не стоит беспокоиться о солнечных вспышках.

"Вредное излучение вспышки не может пройти через атмосферу Земли и физически повлиять на людей на Земле", - говорится в заявлении НАСА в 2017 году. "Однако, если они достаточно интенсивны, они могут нарушить атмосферу в слое, по которому распространяются сигналы GPS и связи".

Доктор Гэри согласился с заявлением НАСА: "Существуют потенциальные последствия для здоровья любого, кто подвергается воздействию этого высокоэнергетического излучения, но на самом деле мы защищены, потому что эти лучи и частицы поглощаются нашей атмосферой". Излучение от солнечных явлений, таких как солнечные вспышки, естественным образом возникает в окружающей среде, но не представляет повседневной угрозы для здоровья человека.

По словам доктора Гэри, люди в самолетах, летящих на большой высоте над полюсами, могут подвергаться повышенному риску воздействия этой радиации. Иногда маршруты полетов меняются в периоды необычной солнечной активности. Всем, кто находится на Земле, добавил доктор Гэри, не о чем беспокоиться, за исключением потенциальных проблем с безопасностью в случае отключения электроэнергии. Например, перебои в работе GPS и светофоров могут привести к опасному вождению, а больницы теоретически могут потерять доступ к медицинским данным.

Предполагаемое влияние солнечной активности на здоровье человека

Не все убеждены в том, что солнечные вспышки совершенно безвредны. Область науки, посвященная исследованию связи между здоровьем человека и солнечной активностью, называется "гелиобиология". Некоторые исследователи утверждают, что связь может быть отрицательной. В одном исследовании говорится, что изменения в солнечной и геомагнитной среде могут быть вызваны различными проблемами со здоровьем, в том числе:

изменения кровотока;

аритмия сердца;

сердечно-сосудистые заболевания;

эпилептические припадки;

повышенное кровяное давление;

увеличение смертности от инфаркта миокарда.

Доктор Гэри усомнился в связи между солнечными вспышками и здоровьем человека. "Изменение магнитного поля, о котором мы говорим, действительно небольшое. Если вы думаете о магнитном поле, которое заставляет стрелку вашего компаса указывать на север, мы говорим о 10% этого колебания", - объяснил он. Наша гигантская энергосистема усиливает эти крошечные изменения, говорит доктор Гэри, но они вряд ли повлияют на отдельное человеческое тело.

Краткий вывод

Солнечные вспышки возникают в результате солнечных взрывов, которые могут быть достаточно сильными, чтобы вызвать механические и технологические проблемы на Земле. Люди сообщают, что испытывают проблемы со здоровьем из-за этого типа солнечной активности, и исследователи предположили, что солнечные вспышки могут повлиять на здоровье человека. Однако проблемы со здоровьем, такие как головные боли или изменения настроения, после солнечной вспышки маловероятны.

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