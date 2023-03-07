Вы будете крепко спать: пять средств против бессонницы

Бессонница часто появляется у женщин в период менопаузы. Но, к счастью, с ней можно бороться.

Если после напряженного рабочего дня вы лежите в постели, но все равно не можете заснуть, просыпаетесь, чувствуя себя разбитой и взволнованной - это повод поговорить об этом со своим врачом.

Но, если у вашей бессонницы нет никаких серьезных причин и врачи не дал вам никаких конкретных рекомендаций, вы можете попробовать на себе несколько натуральных средств от бессонницы, которые рекомендует Womans World.

Ешьте фисташки

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Попробуйте съесть горсть фисташек за два часа до сна. Орехи имеют высокий уровень мелатонина - гормона, который часто принимают в виде добавок в качестве естественного снотворного. Высокое содержание витамина B6 в фисташках также может помочь вашему организму преобразовать триптофан - аминокислоту, улучшающую сон - в мелатонин.

Намочите подушку отваром ромашки

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Если вы устали, но все же не можете остановить внутренний диалог и погрузиться в сон, сбрызните подушку ромашкой перед сном. Аромат успокаивает мозг так же, как успокаивающие таблетки. Чтобы почувствовать снотворное действие ромашки, заварите пять пакетиков ромашкового чая в чашке с горячей водой на 10 минут, затем дайте остыть. Сбрызните подушку и простыню ромашкой перед сном. Оставшийся напиток можно хранить в холодильнике до пяти дней.

Пейте пищевую соду

Если мочевой пузырь разбудил вас ночью, вам может помочь пищевая сода. Исследование, опубликованное в Международном журнале урогинекологии, показало, что женщины, которые размешивали половину чайной ложки пищевой соды в одной чашке воды и выпивали ее два раза в день, реже ходили в туалет ночью. Пищевая сода может сбалансировать pH вашей мочи, а менее кислая моча не будет раздражать стенки мочевого пузыря и вызывать спазмы. Такое же действие может оказывать содовая вода. Но, прежде чем пробовать этот рецепт на себе, вам обязательно нужно проконсультироваться с врачом, так как он подходит не всем и имеет противопоказания.

Помассируйте ноги

Исследование, проведенное Североамериканским обществом менопаузы, показало, что женщины в период менопаузы, страдающие бессонницей, которые делали себе массаж ног перед сном, спали дольше, чем те, кто этого не делал. Массаж ног ослабляет боль во всем теле и напряжение, вызванное гормональными сдвигами, что позволяет вам спать дольше и глубже.

Добавьте в чай ваниль

Добавьте четверть чайной ложки ванильного экстракта в свой любимый чай без кофеина перед сном, и вы сможете уменьшить собственный храп, который вас будит. Экстракт содержит ванилин, соединение, которое может успокоить сверхактивную дыхательную систему и уменьшить апноэ во сне, состояние, часто связанное с раздражающим храпом.

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