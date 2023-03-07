Вы будете крепко спать: пять средств против бессонницы

Бессонница часто появляется у женщин в период менопаузы. Но, к счастью, с ней можно бороться.
Если после напряженного рабочего дня вы лежите в постели, но все равно не можете заснуть, просыпаетесь, чувствуя себя разбитой и взволнованной - это повод поговорить об этом со своим врачом.
Но, если у вашей бессонницы нет никаких серьезных причин и врачи не дал вам никаких конкретных рекомендаций, вы можете попробовать на себе несколько натуральных средств от бессонницы, которые рекомендует Womans World.
Ешьте фисташки
Попробуйте съесть горсть фисташек за два часа до сна. Орехи имеют высокий уровень мелатонина - гормона, который часто принимают в виде добавок в качестве естественного снотворного. Высокое содержание витамина B6 в фисташках также может помочь вашему организму преобразовать триптофан - аминокислоту, улучшающую сон - в мелатонин.
Намочите подушку отваром ромашки
Если вы устали, но все же не можете остановить внутренний диалог и погрузиться в сон, сбрызните подушку ромашкой перед сном. Аромат успокаивает мозг так же, как успокаивающие таблетки. Чтобы почувствовать снотворное действие ромашки, заварите пять пакетиков ромашкового чая в чашке с горячей водой на 10 минут, затем дайте остыть. Сбрызните подушку и простыню ромашкой перед сном. Оставшийся напиток можно хранить в холодильнике до пяти дней.
Пейте пищевую соду
Если мочевой пузырь разбудил вас ночью, вам может помочь пищевая сода. Исследование, опубликованное в Международном журнале урогинекологии, показало, что женщины, которые размешивали половину чайной ложки пищевой соды в одной чашке воды и выпивали ее два раза в день, реже ходили в туалет ночью. Пищевая сода может сбалансировать pH вашей мочи, а менее кислая моча не будет раздражать стенки мочевого пузыря и вызывать спазмы. Такое же действие может оказывать содовая вода. Но, прежде чем пробовать этот рецепт на себе, вам обязательно нужно проконсультироваться с врачом, так как он подходит не всем и имеет противопоказания.
Помассируйте ноги
Исследование, проведенное Североамериканским обществом менопаузы, показало, что женщины в период менопаузы, страдающие бессонницей, которые делали себе массаж ног перед сном, спали дольше, чем те, кто этого не делал. Массаж ног ослабляет боль во всем теле и напряжение, вызванное гормональными сдвигами, что позволяет вам спать дольше и глубже.
Добавьте в чай ваниль
Добавьте четверть чайной ложки ванильного экстракта в свой любимый чай без кофеина перед сном, и вы сможете уменьшить собственный храп, который вас будит. Экстракт содержит ванилин, соединение, которое может успокоить сверхактивную дыхательную систему и уменьшить апноэ во сне, состояние, часто связанное с раздражающим храпом.
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