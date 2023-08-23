Вы будете удивлены: диетологи выяснили, в какое время лучше завтракать и чем

Завтрак давно считается самым важным приемом пищи за день, и доказано, что от него лучше не отказываться. Однако существует ли идеальное время для завтрака? Давайте узнаем, имеет ли значение для вашего организма момент первого приема пищи и что делать, если утром нет аппетита.

Эксперты по питанию уже много лет утверждают, что здоровый завтрак – это ключевое начало дня.

Что лучше есть на завтрак и как приучить себя к утреннему приему пищи, рассказывает врач семейной медицины Кристина Шевченко.

Лучшее время для приема пищи утром

О том, что завтрак пропускать нельзя, известно уже давно. Вот главные преимущества завтрака.

Завтракающие люди потребляют больше основных питательных веществ, которые необходимы для здорового тела и образа жизни.

Люди, которые завтракают, как правило, стройнее тех, кто пропускает завтрак.

Завтрак способствует когнитивным функциям – он улучшает концентрацию и стимулирует физическую активность.

Завтрак обеспечивает многими питательными веществами организм детей.

Независимо от личных теорий и предпочтений, ответ на этот вопрос удивительно прост. По мнению диетологов, завтракать нужно в течение часа после пробуждения. Эта привычка оказывается решающей в борьбе за поддержание правильного питания. Первый прием пищи подпитывает нашу умственную и физическую работоспособность до обеда. Нельзя недооценивать важность завтрака, ведь именно утром мы наиболее продуктивны.

Кроме того, регулярные и своевременные завтраки могут уменьшить количество ночных приемов пищи и перекусов, что крайне важно, поскольку большинство людей наименее активны вечером. Смещение плана питания на несколько часов может привести к проблемам сжигания ненужных калорий, как следствие, на весах начнут появляться лишние килограммы.

Более того, если перед выходом из дома перекусить кашей, омлетом или бутербродом — это положительно влияет на уровень инсулина, тем самым снижая риски возможного развития диабета второго типа.

Исследователи внимательно изучили нездоровую привычку пропускать завтрак и обнаружили, что утренний прием пищи улучшает расход энергии (т.е. сжигание калорий) и снижает резистентность организма к инсулину. В случае с людьми с избыточным весом завтрак даже помогал активизировать процессы сжигания жира.

Тренировки и завтрак: как совмещать

Многие люди задаются вопросом, когда лучше завтракать, если день начинается с физической активности. Если вы занимаетесь спортом утром, вы можете сменить время своего утреннего приема пищи, но никогда не пропускайте его.

Неважно, съедаете ли вы плотный завтрак, который позволит вам оставаться сытым до обеда, или что-то легкое, с последующим дополнительным перекусом. Если вы планируете утреннюю тренировку или пробежку, просто разделите завтрак.

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Что это значит? Перед походом в спортзал или пробежкой съешьте полезные углеводы, например фрукты или овсянку длительного приготовления, которые не вызовут проблем с пищеварением и не нагрузят желудок. Также можно приготовить себе смузи или питательный коктейль. Избегайте долго перевариваемой пищи, например, содержащей много белка и жира.

А вот после тренировки можно приступить ко второму этапу завтрака. Лучше всего на тарелке окажутся продукты, богатые белком и клетчаткой, например мясо с овощами, омлет или салат из авокадо. Завтрак особенно важен для активных людей, которым требовалось много энергии, витаминов и минералов. Кроме того, завтрак может помочь улучшить умственную активность и физическую трудоспособность в течение дня.

Что делать, если вы просто не любите завтрак

Посмотрим правде в глаза: некоторые из нас просто ненавидят завтракать. Что делать в такой ситуации, просто заставить себя съесть? Обычно принуждение не работает и имеет неприятные последствия, но вам, безусловно, нужно изменить свои привычки в пище. Впрочем, не обязательно заставлять себя съедать «супер правильный завтрак», можно начать с тех продуктов, которые вам больше нравятся в обычной жизни. Хорошей альтернативой может стать употребление протеиновых коктейлей из магазинов спортивного питания. Обычно они обладают приятным вкусом и дают ощущение насыщения. Также альтернативой могут стать протеиновые батончики с разными вкусами.

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Самое главное — привести свой организм в «движение» и направить его на приемы еды утром, как бы своеобразными ни казались ваши завтраки для окружающих. Уже через короткое время после улучшения режима питания вы обнаружите, что завтракая получаете больше энергии утром и меньше желания перекусывать вечером, а ваши тренировки становятся более результативными — легче идет вес, а мышечная масса нарастает быстрее.

Что лучше есть на завтрак

Пожалуй, наиболее полезным вариантом считается овсянка длительного приготовления. Она богата ценными аминокислотами, витаминами группы В, витамином Е, клетчаткой, а также рядом микро- и макроэлементов, например, медью, цинком, кальцием, магнием.

Очень большим преимуществом употребления овсянки является то, что ее можно приготовить разными способами – на овощном или мясном бульоне, на молоке, в том числе растительном, или просто залить йогуртом и оставить на ночь в холодильнике. Также к каше можно добавить льняное семя, семена подсолнечника, тыквенные семена, орехи, бананы, клубнику, чернику – список дополнительных ингредиентов длинный и зависит от ваших вкусовых предпочтений.

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Вторым, отличным вариантом завтрака может стать омлет, который надолго утолит голод и даст ощущение насыщенности до самого обеда. Благодаря тому, что основным ингредиентом омлета являются яйца, блюдо богато белком, жирорастворимыми витаминами, а также витаминами группы В и многочисленными минералами.

Регулярный завтрак помогает лучше работать или учиться, контролировать вес и улучшает общее качество питания. Для достижения максимальной продуктивности начинайте каждый день со здорового завтрака – важной части сбалансированного питания и здорового образа жизни.

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