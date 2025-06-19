Вы будете удивлены: гастроэнтеролог назвал 10 лучших фруктов для здоровья кишечника

Фрукты / © Associated Press

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Мы знаем, что фрукты полезны, но, если вам пришлось бы выбрать лучшее для здоровья кишечника, вы должны знать, что именно выбрать.

Поэтому Woman&Home публикует рекомендации доктора гастроэнтеролога, получившего гарвардское образование, Саурабха Сети.

Врач оценил набор фруктов от 1 до 10 баллов, где «10» получили лучшие фрукты для здоровья кишечника.

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Саурабх поставил баллы нескольким фруктам, но первое место занял только один — черника. Они богаты клетчаткой и антиоксидантами, питают «хорошие» бактерии в кишечнике и уменьшают воспаление. Маленькие плоды, но большая польза.

Следующим лучшим стал гранат с девятью баллами, за ним идут киви и яблоки.

Очень спелый банан считается одним из наименее полезных фруктов, но он отнюдь не является одним из самых плохих продуктов для здоровья кишечника.

Виноград и апельсины находятся в конце списка, а груши, зеленый банан и дыни находятся в середине.

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Лучшие фрукты для здоровья кишечника

Черника: 10 Гранат: 9 Киви: 8 Яблоко: 7 Груши: 6 Слегка зеленые бананы: 5 Дыни: 4 Апельсины: 3 Виноград: 2 Очень спелый банан: 1

Фруктовые соки и сухофрукты

Черника может быть дорогой и не всегда в сезон, поэтому фруктовый сок и сушеные альтернативы могут показаться хорошей альтернативой. Однако если они покупаются в магазине, важно убедиться, что в них нет добавленного сахара или веществ, которые могут лишить некоторых преимуществ, полученных с таким трудом.

Другим вариантом являются замороженные фрукты. Они, как правило, дешевле, чем свежие, доступны круглый год и их легко хранить в морозильной камере для коктейлей или приправлять ими кашу.

Конечно, ключом к здоровому и сбалансированному питанию является сочетание полезных для кишечника продуктов, описанных доктором Сети, с богатыми белком, овощами, бобовыми и цельнозерновыми продуктами.

Всегда поговорите со своим лечащим врачом, если вы планируете внести серьезные изменения в свой рацион.

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