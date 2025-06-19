ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Здоровый образ жизни
Количество просмотров
1001
Время на прочтение
2 мин

Вы будете удивлены: гастроэнтеролог назвал 10 лучших фруктов для здоровья кишечника

Употребление любых фруктов — это хороший способ улучшить здоровье кишечника, но не все одинаковые. Некоторые содержат больше клетчатки и ферментов, способствующих росту полезных бактерий.

Автор публикации
Фото автора: Екатерина Труш Екатерина Труш
Фрукты

Фрукты / © Associated Press

Мы знаем, что фрукты полезны, но, если вам пришлось бы выбрать лучшее для здоровья кишечника, вы должны знать, что именно выбрать.

Поэтому Woman&Home публикует рекомендации доктора гастроэнтеролога, получившего гарвардское образование, Саурабха Сети.

Врач оценил набор фруктов от 1 до 10 баллов, где «10» получили лучшие фрукты для здоровья кишечника.

Саурабх поставил баллы нескольким фруктам, но первое место занял только один — черника. Они богаты клетчаткой и антиоксидантами, питают «хорошие» бактерии в кишечнике и уменьшают воспаление. Маленькие плоды, но большая польза.

Следующим лучшим стал гранат с девятью баллами, за ним идут киви и яблоки.

Очень спелый банан считается одним из наименее полезных фруктов, но он отнюдь не является одним из самых плохих продуктов для здоровья кишечника.

Виноград и апельсины находятся в конце списка, а груши, зеленый банан и дыни находятся в середине.

Лучшие фрукты для здоровья кишечника

  1. Черника: 10

  2. Гранат: 9

  3. Киви: 8

  4. Яблоко: 7

  5. Груши: 6

  6. Слегка зеленые бананы: 5

  7. Дыни: 4

  8. Апельсины: 3

  9. Виноград: 2

  10. Очень спелый банан: 1

Фруктовые соки и сухофрукты

Черника может быть дорогой и не всегда в сезон, поэтому фруктовый сок и сушеные альтернативы могут показаться хорошей альтернативой. Однако если они покупаются в магазине, важно убедиться, что в них нет добавленного сахара или веществ, которые могут лишить некоторых преимуществ, полученных с таким трудом.

Другим вариантом являются замороженные фрукты. Они, как правило, дешевле, чем свежие, доступны круглый год и их легко хранить в морозильной камере для коктейлей или приправлять ими кашу.

Конечно, ключом к здоровому и сбалансированному питанию является сочетание полезных для кишечника продуктов, описанных доктором Сети, с богатыми белком, овощами, бобовыми и цельнозерновыми продуктами.

Всегда поговорите со своим лечащим врачом, если вы планируете внести серьезные изменения в свой рацион.

Связанные темы

Дата публикации
Количество просмотров
1001
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie