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- Здоровый образ жизни
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Вы будете удивлены: гастроэнтеролог назвал 10 лучших фруктов для здоровья кишечника
Употребление любых фруктов — это хороший способ улучшить здоровье кишечника, но не все одинаковые. Некоторые содержат больше клетчатки и ферментов, способствующих росту полезных бактерий.
Мы знаем, что фрукты полезны, но, если вам пришлось бы выбрать лучшее для здоровья кишечника, вы должны знать, что именно выбрать.
Поэтому Woman&Home публикует рекомендации доктора гастроэнтеролога, получившего гарвардское образование, Саурабха Сети.
Врач оценил набор фруктов от 1 до 10 баллов, где «10» получили лучшие фрукты для здоровья кишечника.
Саурабх поставил баллы нескольким фруктам, но первое место занял только один — черника. Они богаты клетчаткой и антиоксидантами, питают «хорошие» бактерии в кишечнике и уменьшают воспаление. Маленькие плоды, но большая польза.
Следующим лучшим стал гранат с девятью баллами, за ним идут киви и яблоки.
Очень спелый банан считается одним из наименее полезных фруктов, но он отнюдь не является одним из самых плохих продуктов для здоровья кишечника.
Виноград и апельсины находятся в конце списка, а груши, зеленый банан и дыни находятся в середине.
Лучшие фрукты для здоровья кишечника
Черника: 10
Гранат: 9
Киви: 8
Яблоко: 7
Груши: 6
Слегка зеленые бананы: 5
Дыни: 4
Апельсины: 3
Виноград: 2
Очень спелый банан: 1
Фруктовые соки и сухофрукты
Черника может быть дорогой и не всегда в сезон, поэтому фруктовый сок и сушеные альтернативы могут показаться хорошей альтернативой. Однако если они покупаются в магазине, важно убедиться, что в них нет добавленного сахара или веществ, которые могут лишить некоторых преимуществ, полученных с таким трудом.
Другим вариантом являются замороженные фрукты. Они, как правило, дешевле, чем свежие, доступны круглый год и их легко хранить в морозильной камере для коктейлей или приправлять ими кашу.
Конечно, ключом к здоровому и сбалансированному питанию является сочетание полезных для кишечника продуктов, описанных доктором Сети, с богатыми белком, овощами, бобовыми и цельнозерновыми продуктами.
Всегда поговорите со своим лечащим врачом, если вы планируете внести серьезные изменения в свой рацион.