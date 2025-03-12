Вы будете удивлены: какая ежедневная привычка может снизить риск инсульта и других заболеваний

Некоторые вещи связаны между собой гораздо глубже, чем нам кажется. Новое исследование показало, что одна элементарная процедура может снизить риск инсульта и других сердечных заболеваний.

Когда мы думаем о способах защиты нашего сердца, диета и физические упражнения часто приходят на ум в первую очередь. Но хотя достаточное количество кардионагрузок и правильное питание очень важны, новое исследование предполагает, что может быть еще более простой способ помочь снизить риск сердечных заболеваний, которые могут привести к инсульту.

О том, как мы можем снизить риск инсульта и других сердечных заболеваний рассказывает Woman&Home.

Способ профилактики заболеваний сердца заключается в том, чтобы вести здоровый образ жизни и оставаться здоровыми, но новое исследование добавило еще одну привычку в список после того, как исследователи обнаружили связь между хорошей гигиеной полости рта и риском инсульта.

Исследование рассмотрело особые преимущества использования зубной нити и то, может ли регулярное ее использование чаще одного раза в неделю, предотвратить инсульт, вызванный тромбом или связанный с нерегулярным сердечным ритмом, таким как мерцательная аритмия.

Исследователи обнаружили, что использование зубной нити было связано с 22%-ным снижением риска ишемического инсульта(когда блокируется приток крови к мозгу), 44%-ным снижением риска кардиоэмболического инсульта(сгустки крови, перемещающиеся от сердца) и 12%-ным снижением риска мерцательной аритмии (нерегулярное сердцебиение). Они опросили 6258 человек об их привычках в отношении зубов и общем состоянии здоровья, чтобы определить, может ли использование зубной нити снизить риск образования тромбов или нерегулярного сердечного ритма, которые могут вызвать инсульт. Из участников, которые пользовались зубной нитью, 65% никогда не сталкивались с инсультом (4092 человека), и у такого же процента никогда не диагностировалось нарушение сердечного ритма (4050 человек).

Всего у 434 человек случился инсульт, из которых 147 были вызваны тромбами в крупных артериях мозга, 97 — тромбами, вызванными сердцем, и 95 — затвердением мелких артерий.

Доктор Сувик Сен, ведущий исследователь сказал, что поведение, связанное со здоровьем полости рта, связано с воспалением и затвердением артерий. Использование зубной нити может снизить риск инсульта за счет снижения инфекций и воспалений полости рта и поощрения других здоровых привычек.

Хотя исследование еще не прошло рецензирование, это многообещающее открытие. Поскольку стоматологическая помощь обходится многим дорого, доктор Сен отмечает, что использование зубной нити — это полезная привычка, которую легко приобрести и она доступна по цене.

Участников также спрашивали о других проблемах со здоровьем, таких как высокое кровяное давление, диабет, высокий уровень холестерина, курение, индекс массы тела (ИМТ) и о том, как часто они посещают стоматолога, поскольку они также влияют на риск инсульта.

Другие преимущества использования зубной нити

Помимо ощущения чистоты и свежести во рту и потенциального снижения риска инсульта, есть и другие преимущества использования зубной нити:

Избавляет от зубного налета. Электрическая зубная щетка поможет избавиться от зубного налета, но и использование зубной нити тоже помогает. Налет может скапливаться на зубах и между ними, что приведет к кариесу и увеличит риск заболевания десен или гингивита.

Электрическая зубная щетка поможет избавиться от зубного налета, но и использование зубной нити тоже помогает. Налет может скапливаться на зубах и между ними, что приведет к кариесу и увеличит риск заболевания десен или гингивита. Снижение риска других заболеваний. Гингивит — это ранняя стадия Заболевание десен, и если его не лечить должным образом, оно может перерасти в более серьезное состояние, называемое пародонтитом. Если его не лечить, зубы могут расшататься и выпасть. Это также может привести к более серьезным аутоиммунным и воспалительным заболеваниям, таким как респираторные заболевания, диабет и ревматоидный артрит.

Гингивит — это ранняя стадия Заболевание десен, и если его не лечить должным образом, оно может перерасти в более серьезное состояние, называемое пародонтитом. Если его не лечить, зубы могут расшататься и выпасть. Это также может привести к более серьезным аутоиммунным и воспалительным заболеваниям, таким как респираторные заболевания, диабет и ревматоидный артрит. Предотвращает неприятный запах изо рта. Если не удалять пищу из промежутков между зубами, она может начать разрушаться, что приведет к появлению неприятного запаха. Заболевшие десны и потеря эмали зубов также могут вызывать неприятный запах изо рта у некоторых людей.

Если не удалять пищу из промежутков между зубами, она может начать разрушаться, что приведет к появлению неприятного запаха. Заболевшие десны и потеря эмали зубов также могут вызывать неприятный запах изо рта у некоторых людей. Борется с проблемами со здоровьем полости рта в период менопаузы. Проблемы со здоровьем полости рта могут обостряться по мере приближения женщин к менопаузе из-за гормональных изменений в организме. Некоторые из них включают повышенную чувствительность зубов, кариес, боль и воспаление в деснах.

Когда пользоваться зубной нитью

Неважно, пользуетесь ли вы зубной нитью утром или вечером — стоматологи просто рекомендуют делать это перед чисткой зубов. Чистка щеткой удалит все остатки пищи, оставшиеся после чистки зубной нитью, оставляя вас с чистым и свежим ртом.

Тип используемой нити зависит от личных предпочтений, но если вам не нравится традиционная лента для чистки зубной нитью, вы можете попробовать межзубные ершики или водные ирригаторы.

Поскольку межзубные ершики бывают разных размеров, лучше всего поговорить со своим стоматологом, чтобы подобрать подходящий для вас, если вы раньше ими не пользовались. Если у вас есть какие-либо опасения по поводу здоровья зубов или полости рта, вам следует записаться на прием к стоматологу.

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