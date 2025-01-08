Вы этого могли не знать: 7 мифов о физических упражнениях после родов

После рождения ребенка возвращение к физической активности может быть сложной задачей, но оно того стоит.

Издание Stylist развеяло самые распространенные мифы о физических упражнениях после родов.

Первые шаги к восстановлению

После рождения ребенка физические упражнения обычно не входят в список приоритетов молодой мамы. Все внимание сосредотачивается на кормлении, переодевании и уходе за маленьким человеком. Однако через месяц столь интенсивного и изнурительного режима молодая мама может начать искать способы вернуть себе ощущение "бывшей" себя, даже если это будет всего на несколько минут.

Без достаточной информации женщина может попытаться восстановить физическую активность самостоятельно, но часто это заканчивается слезами из-за усталости и перегрузки от спорных советов. На самом же деле, разобравшись в вопросе или обратившись к специалисту, каждая мама может легко опровергнуть распространенные мифы, которые вначале кажутся пугающими.

Миф 1: Традиционные упражнения для пресса – табу после родов

Нет сомнения, что рождение ребенка – это время огромных изменений для организма. Важно постепенно возвращаться к физическим упражнениям, но избегайте ярлыков типа "запрещено". Каждая женщина уникальна.

Во время беременности мышцы живота могут разойтись. Вместо того чтобы избегать упражнений для пресса, следует сосредоточиться на постепенном укреплении этой зоны с помощью более простых лечебных упражнений. Сначала можно делать упражнения с опорой для спины, постепенно переходя к скручиваниям или планке.

Миф 2: Тренироваться после родов невозможно из-за усталости

Ощущение истощения естественно после рождения ребенка, но это не означает, что тренировки невозможны. Ходьба – отличный способ начать. Она не только способствует физическому здоровью, но помогает улучшить настроение.

Начните с малого – растяжки, йоги или даже простых дыхательных упражнений. Важно прислушиваться к своему телу и выбирать виды активности, которые подарят удовольствие.

Миф 3: Кардиотренировки – лучший способ вернуть форму

Лучшие упражнения — это те, которые доставляют удовольствие. Кардиотренировки отлично подходят для общей физической формы, но они не всегда способствуют восстановлению после родов.

Вместо интенсивных кардионагрузок следует сначала укрепить мышцы и улучшить стабильность тела. Это поможет избежать травм и создаст прочную основу для будущих тренировок.

Миф 4: Различие мышц живота заживает самостоятельно

Расхождение мышц живота (диастаз) является обычным явлением после беременности, но иногда исправление этого процесса требует дополнительных усилий. Следуйте целенаправленным упражнениям, которые помогут укрепить эту зону и при необходимости обратитесь к физиотерапевту по женскому здоровью.

Миф 5: Сила, которая была до беременности потеряна навсегда

Это неправда! Вы можете стать даже сильнее, чем до беременности. Главное – постепенность и правильный подход. Упражнения с резистивными резинками, пилатес и йога отлично подходят для укрепления мышц.

Миф 6: Физические упражнения несовместимы с кормлением грудью

Кормление грудью не препятствует тренировкам. Используйте качественный спортивный бюстгальтер и планируйте тренировки после кормления. Это обеспечит комфорт на занятиях и поможет избежать дискомфорта.

Миф 7: Недержание мочи – это нормально

Недержание мочи после родов является распространенным явлением, но его не следует игнорировать. Регулярно выполняйте упражнения для укрепления мышц тазового дна и при необходимости обратитесь к специалистам.

Физические упражнения после родов — это не только путь восстановления физической формы, но и способ вернуть уверенность в себе. Сосредотачивайтесь на постепенном укреплении своего тела, слушайте себя и не стесняйтесь обращаться за помощью к специалистам.

Читайте также: