Вы не поверите: дерматолог рассказал, как часто нужно принимать душ, чтобы не навредить здоровью

Многие люди будут неприятно удивлены, узнав о том, что принимать душ каждый день не очень полезно для здоровья.

Дерматолог Мэри Стивенсон утверждает, что нам не нужно принимать душ каждый день, пишет The Sun.

Доктор считает, что идеальная частота принятия душа - это примерно два-три раза в неделю, в зависимости от вашего образа жизни, типа вашей кожи, возраста и уровня активности.

Если вы каждый день тренируетесь в спортзале, то вам следует обливать себя водой после каждой тренировки. Люди, как правило, намыливают все свое тело, что на самом деле этого делать не обязательно. Мыло нужно только в подмышках, в паху и на ногах.

Мыло — это моющее средство, которое разрушает верхний слой жира на вашей коже - защитный барьер, который поддерживает гидратацию клеток. Чрезмерное намыливание может полностью лишить нас этого барьера и сделать вашу кожу чувствительной.

Поэтому, если вы принимаете душ часто, стоит остановить свой выбор на более щадящих средствах. При выборе средства для частого использования, обратите внимание на товары для чувствительной кожи и для детей, потому что обычно детские товары разрабатываются для чувствительной кожи.

Кроме того, доктор советует не принимать слишком долгий и горячий душ, так как это может нарушить выработку кожного сала.

Ее совет: принимайте душ не более трех минут и пусть он будет не очень горячим.

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