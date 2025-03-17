Вы точно жаворонок: ученые назвали самые распространенные черты рано встающих

У каждого из нас есть друзья или члены семьи, которые каждое утро, кажется, выскакивают из постели, полные радости и сил, готовые справиться со всем, что им предложит день.

Подобно тому, как одни люди – ночные совы, и им нужно время, чтобы проснуться, другие радуются наступлению нового дня, максимально пользуясь своим днем. Для некоторых это может включать утреннюю прогулку или быстрое 20-минутное занятие по пилатесу или написание положительных утверждений в день в своем дневнике. Другие могут просто поговорить или попеть в душе.

Издание Woman&Home приводит результаты исследования, показавшего, что 36% людей идентифицируют себя как "утреннего человека", причем многие из них имеют схожие черты в утренней рутине.

Что нравится жаворонкам

Самой распространенной чертой (46% респондентов) среди жаворонков было то, что они не могли оставаться в постели дольше выходных и не нажимали кнопку отложения (40%). Это может быть полной противоположностью тех, кто не может дождаться выходных, когда нет будильника на работу и не нужно отвозить детей в школу.

Еще одна общая черта утреннего человека состоит в том, что 37% из них любят открывать шторы утром, возможно после пробуждения до того, как раздался будильник (35% респондентов). Этот утренний энтузиазм не всегда вдохновляет окружающих и может объяснить, почему 47% участников опроса сказали, что хотели бы, чтобы их партнер был менее весел до 9 утра.

Еще одной самой распространенной чертой, выявленной в ходе опроса, было то, что 20% жаворонков улыбаются незнакомым людям в пути на работу. Опрос также показал, что утром они, скорее всего, имеют свои лучшие идеи в ранние часы дня (19%), слушают музыку, готовясь (19%), и предпочитают восход солнца, а не закат (18%).

Наука о том, являетесь ли вы жаворонком или нет, может лежать в вашем циркадном ритме. Это естественные 24-часовые часы вашего тела. Он сообщает вашему телу, когда спать, а когда просыпаться. Это также может влиять на другие процессы, такие как гормоны, пищеварение и температура тела.

Циркадный ритм и менопауза

Ваш циркадный ритм может изменяться в течение жизни, и, когда мы приближаемся к менопаузе, наш режим сна может изменяться. Исследования показали, что уровень гормона сна мелатонина падает с возрастом, что может привести к нарушению сна. По мере старения женщин и перехода к менопаузе могут возникнуть сбои в циркадных ритмах, что приводит к таким симптомам, как бессонница, изменение настроения или изменение уровня энергии.

Эти изменения могут повлиять на качество нашей жизни и на психическое благополучие. Это может объяснить, почему многие женщины утром не встают с постели, чувствуя себя полными сил. Если вы не спали ночью из-за приливов жара и ночного потоотделения, вам может понадобиться дополнительное время, чтобы компенсировать сбои.

Что еще влияет на циркадный ритм

Другие исследования показали, что на циркадный ритм может оказывать влияние генетика, и некоторые люди склонны быть ночными совами или рано встать. Факторы образа жизни, такие как диета, физические упражнения, сон и стресс также могут играть определенную роль.

Упомянутое выше исследование показывает, что утреннее освещение может помочь регулировать ваш цикл сна и бодрствования и повысить вашу бдительность в течение дня. Вы должны стремиться подвергаться естественному солнечному свету в течение часа после пробуждения, если хотите просыпаться рано.

Вы также должны стараться просыпаться и ложиться спать каждый вечер в то же время и соблюдать тот же режим сна в течение недели и в выходные. Это может помочь укрепить циркадный ритм, поскольку ваше тело будет знать, когда пора спать.

Как просыпаться бодрым

Избегайте нажатия кнопки отложения, это лишь приведет к разрыву сна и усилению стресса.

Старайтесь спать семь часов в сутки.

Избегайте употребления кофеина поздним днем или избыточного количества алкоголя.

Ешьте питательный завтрак, чтобы повысить уровень энергии.

Следуйте регулярным упражнениям, поскольку это поможет вам быстрее и дольше заснуть, но избегайте высокоинтенсивных упражнений перед сном.

Если у вас есть серьезные проблемы со сном и это влияет на ваше психическое и физическое здоровье, вам следует поговорить со своим врачом.

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