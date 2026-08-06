Вы, вероятно, неправильно пьете воду: полезные советы

Вы неправильно пьете воду: полезные советы / © Credits

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В жаркое время года мы чаще задумываемся о том, достаточно ли пьем воды. Однако последние рекомендации врачей и диетологов свидетельствуют о том, что многие популярные правила, которые годами считались непреложными, на самом деле требуют пересмотра, об этом сообщило издание The Washington Post.

Универсальной формулы для всех не существует, потребность в жидкости зависит от возраста, пола, массы тела, физической активности, климата и состояния здоровья. Именно поэтому важно не просто пить воду, но и делать это с умом.

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Восемь стаканов воды в день — не обязательное правило

Пожалуй, это один из самых известных советов о здоровье. Однако современные врачи утверждают, что большинству здоровых людей вовсе не обязательно ежедневно выпивать именно восемь стаканов чистой воды.

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Эта рекомендация восходит к 1945 году, когда речь шла об общем суточном потреблении жидкости, а не только воды. В него также входят чай, кофе, молоко, супы, овощи и фрукты, содержащие значительное количество влаги. Сегодня же стоит ориентироваться прежде всего на ощущение жажды и сделать воду основным напитком в течение дня.

Электролиты нужны далеко не всем

Электролиты — важные минералы, которые поддерживают работу нервной системы, мышц и сердца, однако это не означает, что их нужно ежедневно добавлять в воду. Если вы сбалансированно питаетесь, едите достаточно фруктов, овощей, молочных продуктов, орехов, рыбы и бобовых, организм, как правило, получает всё необходимое.

Дополнительные электролиты могут быть полезны лишь в отдельных случаях, например, во время длительных интенсивных тренировок в жару, при сильном потоотделении, рвоте, диарее или некоторых заболеваниях. При этом врачи советуют не злоупотреблять спортивными напитками, которые часто содержат много сахара и натрия.

Газированная вода также помогает поддерживать водный баланс

Хорошая новость для тех, кто не любит обычную воду, заключается в том, что газированная вода увлажняет организм не хуже обычной. Углекислый газ образует характерные пузырьки, но не мешает организму усваивать жидкость. Более того, многим людям именно газированная вода кажется вкуснее, поэтому они пьют её с большим удовольствием.

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Единственное условие — выбирать напитки без добавления сахара. А людям с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью или склонностью к вздутию живота следует помнить, что газированные напитки могут усиливать дискомфорт.

Холодная вода освежает, но большой разницы нет

Споры о том, какая вода полезнее — холодная или комнатной температуры, — ведутся уже много лет. Научных доказательств преимущества одного из вариантов для большинства людей нет. Исключение составляют спортсмены, поскольку во время длительных физических нагрузок холодная вода помогает немного эффективнее охлаждать организм и может поддерживать спортивную производительность.

Для всех остальных главное правило остается прежним: пейте ту воду, которая вам больше всего нравится, ведь так вы будете делать это чаще.

Не оставляйте пластиковую бутылку с водой в автомобиле

Привычка бросить бутылку с водой на сиденье автомобиля кажется вполне безопасной. Однако жара и прямые солнечные лучи могут ускорять выделение из пластика различных химических соединений в воду. Кроме того, под воздействием высоких температур пластик постепенно разрушается, что может способствовать попаданию микропластика в напиток.

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Именно поэтому стоит пользоваться многоразовыми бутылками из стекла или нержавеющей стали. Если же пластиковую бутылку всё-таки приходится брать с собой в дорогу, её лучше хранить в термосумке, багажнике или хотя бы в затененном месте салона.

Фильтр для воды может стать хорошей покупкой

Качество питьевой воды зависит от региона, способа очистки и состояния водопроводной системы. Обратите внимание, что современные фильтры способны существенно снижать содержание свинца, микропластика и некоторых других потенциально нежелательных веществ. Наиболее эффективными считаются системы обратного осмоса, хотя они требуют установки и стоят дороже. Если такой системы нет, даже качественный бытовой фильтр может помочь улучшить качество питьевой воды и стать полезной инвестицией в здоровье.

Правильное увлажнение — это не погоня за условными «2 л в день», а внимательное отношение к потребностям собственного организма. Пейте тогда, когда чувствуете жажду, выбирайте воду в качестве основного напитка, не спешите покупать электролиты без необходимости и обращайте внимание на то, в чем и где вы храните воду. Именно такие, на первый взгляд, мелочи могут сделать ежедневную заботу о здоровье гораздо более эффективной.

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