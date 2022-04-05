Выпадение волос и стресс: как справиться с этой проблемой во время войны

После 24 февраля многие украинцы столкнулись с проблемами выпадения волос из-за чрезмерного стресса. Врач дерматолог-трихолог Кузьма Хобзей рассказал, на что обратить внимание, если вы заметили у себя такую проблему.

Происходящее сейчас с волосами больше связано с сезонным выпадением, ведь если списывать его на стресс, нужно учесть правило 2,5-3 месяцев после действия негативного фактора – только через это время начинают быть заметны первые последствия. Также стресс влияет на то, что человек делается чувствительным и склонным списывать физиологическое выпадение волос на избыточное.

Обычно большинство людей несколько преувеличивают относительно выпадения волос у них, ведь на самом деле это нормальный физиологический процесс. За три месяца волосы должны обновиться на 15%, и это нормально. То есть за месяц человек должен, грубо говоря, терять около 5% волос, но, конечно, от стресса этот процент может увеличиваться.

Самостоятельно определить уровень выпадения можно с помощью обычной резинки для волос. Если она спадает во время ваших обычных манипуляций с ней – это означает, что короткие молодые волосы не попадают в эту резинку, соответственно, баланс между отрастанием молодых и выпадением старых волос в пользу выпадения. Это может говорить об определенных проблемах. Другой метод – количество волос на расческе, которое увеличивается. Однако здесь нужно стараться быть максимально объективными и критическими, потому что если человек расчесывается редко, то у него будет большее количество волос на расческе, а если чаще – то меньше. Но если это количество значительно больше, чем было в этот же период в прошлом году или пару месяцев назад, это может говорить об усиленном выпадении волос.

Ну и, конечно, надо упомянуть о некоторых проблемах, которые сопровождаются алопецией, то есть облысением. Когда появляются места на голове, где нет волос округлой или неправильной формы, это уже медицинская проблема, и здесь нужно, несмотря на войну, искать врача, который поможет разобраться, установить точный диагноз и назначить лечение. Но в большинстве случаев, к счастью, речь идет о банальном телогеновом выпадении волос, которое обусловлено заменой старых волос на новые, но на фоне стресса это может происходить значительно интенсивнее, соответственно, мы теряем длинные волосы и объем прически уменьшается.

Болезненность кожи головы может быть связана с определенными проблемами волос и это не очень хороший симптом. Она может быть вызвана воспалением кожи головы, которое и дает эти неприятные ощущения. Также сам процесс усиленного выпадения волос сопровождается выделением определенных биологических веществ, которые раздражают нервные окончания и дают эффект боли. Ну и здесь еще наверняка нужно упомянуть о тугих прическах, которые могут вызывать нарушение кровообращения в коже головы и тоже давать эффект болезненности. Если это происходит, то на эту тему можно пообщаться с врачом и даже начать с семейного врача и обследовать организм в целом, потому что такой симптом, как усиленное выпадение волос, может говорить о том, что в организме что-то не так.

Также не нужно забывать о питании и сне. Дело в том, что волосы на 85% состоят из белка, соответственно, если наше питание несбалансированно, то нужно, чтобы там были продукты с высоким содержанием белка: мясо, рыба, молочные продукты, белок растительного происхождения, яйца. Взрослым спать нужно не менее 7-8 часов. В стрессовый период это нужно, чтобы нервная система успела обновиться, чтобы она не посылала отрицательные импульсы и волосяной фолликул не переходил в режим "боевого дежурства". Эмоциональный баланс тоже важен. Конечно, во время войны говорить "меньше нервничайте" - это не корректно по отношению к большинству людей, однако следите за своими ближними, родственниками, знакомыми, за собой. Если вы понимаете, что уровень стресса зашкаливает и нужна какая-то специальная помощь, успокаивающие препараты или пообщаться с психологом – по возможности займитесь этим вопросом.

Важное место в здоровье кожи головы занимает гигиена, поэтому не пренебрегайте ею. Не нужно думать, что если мы сидим дома и не выходим, то мыть голову уже не нужно. Человек даже психологически лучше себя чувствует, когда он видит в зеркале себя здоровым, с блестящими волосами, с чистой кожей головы.

Стричь волосы во время выпадения не поможет, потому что проблема происходит глубоко в коже головы, в волосяном фолликуле, и длина на этот процесс никак не влияет. Но обычно после стрижки вам будет казаться, что волос выпало меньше, однако это просто оптический обман.

Во время войны волосы стали выпадать заметно сильнее – врач дерматолог-трихолог Кузьма Хобзей

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