Выпадение волос и стресс: как справиться с этой проблемой во время войны

После 24 февраля многие украинцы столкнулись с проблемами выпадения волос из-за чрезмерного стресса. Врач дерматолог-трихолог Кузьма Хобзей рассказал, на что обратить внимание, если вы заметили у себя такую проблему.
Происходящее сейчас с волосами больше связано с сезонным выпадением, ведь если списывать его на стресс, нужно учесть правило 2,5-3 месяцев после действия негативного фактора – только через это время начинают быть заметны первые последствия. Также стресс влияет на то, что человек делается чувствительным и склонным списывать физиологическое выпадение волос на избыточное.
Обычно большинство людей несколько преувеличивают относительно выпадения волос у них, ведь на самом деле это нормальный физиологический процесс. За три месяца волосы должны обновиться на 15%, и это нормально. То есть за месяц человек должен, грубо говоря, терять около 5% волос, но, конечно, от стресса этот процент может увеличиваться.
Самостоятельно определить уровень выпадения можно с помощью обычной резинки для волос. Если она спадает во время ваших обычных манипуляций с ней – это означает, что короткие молодые волосы не попадают в эту резинку, соответственно, баланс между отрастанием молодых и выпадением старых волос в пользу выпадения. Это может говорить об определенных проблемах. Другой метод – количество волос на расческе, которое увеличивается. Однако здесь нужно стараться быть максимально объективными и критическими, потому что если человек расчесывается редко, то у него будет большее количество волос на расческе, а если чаще – то меньше. Но если это количество значительно больше, чем было в этот же период в прошлом году или пару месяцев назад, это может говорить об усиленном выпадении волос.
Ну и, конечно, надо упомянуть о некоторых проблемах, которые сопровождаются алопецией, то есть облысением. Когда появляются места на голове, где нет волос округлой или неправильной формы, это уже медицинская проблема, и здесь нужно, несмотря на войну, искать врача, который поможет разобраться, установить точный диагноз и назначить лечение. Но в большинстве случаев, к счастью, речь идет о банальном телогеновом выпадении волос, которое обусловлено заменой старых волос на новые, но на фоне стресса это может происходить значительно интенсивнее, соответственно, мы теряем длинные волосы и объем прически уменьшается.
Болезненность кожи головы может быть связана с определенными проблемами волос и это не очень хороший симптом. Она может быть вызвана воспалением кожи головы, которое и дает эти неприятные ощущения. Также сам процесс усиленного выпадения волос сопровождается выделением определенных биологических веществ, которые раздражают нервные окончания и дают эффект боли. Ну и здесь еще наверняка нужно упомянуть о тугих прическах, которые могут вызывать нарушение кровообращения в коже головы и тоже давать эффект болезненности. Если это происходит, то на эту тему можно пообщаться с врачом и даже начать с семейного врача и обследовать организм в целом, потому что такой симптом, как усиленное выпадение волос, может говорить о том, что в организме что-то не так.
Также не нужно забывать о питании и сне. Дело в том, что волосы на 85% состоят из белка, соответственно, если наше питание несбалансированно, то нужно, чтобы там были продукты с высоким содержанием белка: мясо, рыба, молочные продукты, белок растительного происхождения, яйца. Взрослым спать нужно не менее 7-8 часов. В стрессовый период это нужно, чтобы нервная система успела обновиться, чтобы она не посылала отрицательные импульсы и волосяной фолликул не переходил в режим "боевого дежурства". Эмоциональный баланс тоже важен. Конечно, во время войны говорить "меньше нервничайте" - это не корректно по отношению к большинству людей, однако следите за своими ближними, родственниками, знакомыми, за собой. Если вы понимаете, что уровень стресса зашкаливает и нужна какая-то специальная помощь, успокаивающие препараты или пообщаться с психологом – по возможности займитесь этим вопросом.
Важное место в здоровье кожи головы занимает гигиена, поэтому не пренебрегайте ею. Не нужно думать, что если мы сидим дома и не выходим, то мыть голову уже не нужно. Человек даже психологически лучше себя чувствует, когда он видит в зеркале себя здоровым, с блестящими волосами, с чистой кожей головы.
Стричь волосы во время выпадения не поможет, потому что проблема происходит глубоко в коже головы, в волосяном фолликуле, и длина на этот процесс никак не влияет. Но обычно после стрижки вам будет казаться, что волос выпало меньше, однако это просто оптический обман.
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