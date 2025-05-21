Йога и медитация: как они влияют на тело, разум и душу / © Credits

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Поэтому йога и медитация становятся популярным выбором. И не зря — эти практики оказывают глубокое влияние на психическое, физическое и эмоциональное здоровье, об этом рассказало издание Medical News Today.

Йога уже давно перестала быть только восточной практикой. Она крепко укоренилась в повседневной жизни многих женщин по всему миру. То же касается и медитации — эти практики все чаще интегрируются в повседневный режим, от студий до домашних занятий.

Йога — это сочетание физических упражнений (асан), дыхательных практик (пранаями) и медитативной фокусировки. В свою очередь, медитация — это сосредоточенное наблюдение, внутреннее спокойствие и глубокая умственная работа с эмоциями. Обе практики гармонизируют тело и разум, формируют целостное восприятие себя.

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Польза, которую чувствуешь и видишь

Йога и медитация не только повышают уровень осознанности, но улучшают работу центральной нервной системы, укрепляют иммунитет и снижают уровень тревожности и депрессии.

Ключевые физиологические эффекты:

Снижение уровня гормона стресса — кортизола

Повышение уровня нейротрофического фактора мозга (BDNF) — белка, отвечающего за рост и выживаемость нейронов

Улучшение иммунного ответа организма — снижение провоспалительных цитокинов (IL-12) и повышение противовоспалительных (IL-10)

Йога для души: психоэмоциональная поддержка

Женщины чаще сталкиваются с эмоциональным выгоранием, гормональными колебаниями и напряжением из-за многочисленных ролей — матери, партнерши, профессионалки. В таких условиях йога и медитация становятся настоящими внутренними терапевтами.

Медитация уменьшает признаки депрессии

Регулярная практика йоги укрепляет психическую стойкость

Растет уровень осознанности, а это помогает лучше управлять эмоциями.

Улучшается качество сна, это особенно важно для женщин в период гормональных изменений (ПМС, менопауза, послеродовой период)

Йога — это также путь любви к собственному телу. Через движение, дыхание и самонаблюдение человек учится принимать себя, слышать истинные потребности и ценить каждый момент жизни.

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Йога во время менструации, беременности и менопаузы

Современная йога адаптируется под нужды женщин на разных этапах жизни.

Во время менструации уменьшает боль, облегчает симптомы ПМС, снижает напряжение внизу живота.

Во время беременности помогает сохранять гибкость, уменьшает тревожность, готовит к родам.

Во время менопаузы облегчает приливы, уменьшает раздражительность, поддерживает гормональный баланс.

Не только тело: влияние на мозг и иммунитет

Йога и медитация активизируют гиппокамп — участок мозга, ответственный за память, обучение и эмоциональный контроль. Повышение уровня BDNF способствует нейропластичности — способности мозга к восстановлению и адаптации.

Параллельно происходит гармонизация оси HPA (гипоталамус-гипофиз-надпочечники), которая регулирует реакцию на стресс. Это снижает общий уровень тревожности, улучшает самочувствие и поддерживает сердечно-сосудистую систему.

Социальный и духовный аспект практики

Женщины, практикующие йогу в сообществах — на занятиях, ретритах, в студиях — отмечают чувство единства, поддержки и силы. Социальное взаимодействие, обмен опытом и участие в общем намерении исцеления придают уверенности и вдохновляют.

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Кроме того, многие находят в практике йоги более глубокий духовный смысл. Это не обязательно религиозный аспект, а скорее возвращение к себе, внутренняя тишина и поиск гармонии с окружающим миром.

Йога и медитация — это инвестиция в себя, свое спокойствие, здоровье и радость.

Если вы до сих пор думаете, с чего начать — попробуйте 10 мин медитации по утрам или мягкую растяжку вечером. Йога не изменяет то, кто мы. Она открывает, кем мы действительно можем быть.