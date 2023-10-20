Заболевание сетчатки глаза: как распознать и что делать

Наше восприятие собственного зрения очень субъективно. Когда оно ухудшается, мы привыкаем к изменениям, воспринимая новое видение нормы. Если зрение ухудшается в одном глазу, другой пытается компенсировать нарушение. Некоторые заболевания сетчатки развиваются почти бессимптомно, из-за чего возникают осложнения, среди которых самое страшное – полная необратимая потеря зрения.

Как распознать периферическую дистрофию, макулодистрофию, отслоение сетчатки и макулярный отек, наиболее распространенные болезни сетчатки, рассказал офтальмолог высшей категории, офтальмохирург, кандидат медицинских наук, медицинский директор клиники VISIOBUD Владимир Мельник.

Причины и симптомы нарушения работы сетчатки

Сетчатка глаза – тонкая светочувствительная оболочка, состоящая из нескольких слоев клеток фоторецепторов и кровеносных сосудов. Ежесекундно она считывает свет, обрабатывает его, превращает в нервные импульсы и отправляет в головной мозг. Головной мозг в свою очередь превращает световые импульсы в изображение и посылает в центральное и периферическое зрение картинку. Благодаря этому вы точно понимаете, что перед вами букет цветов, человек, машина и т.д.

Если сетчатка отслаивается, недостаточно питается или утончается, зрение нарушается. Иногда это приводит к полной необратимой потере зрения.

Среди причин, вызывающих развитие заболеваний сетчатки, я выделяю:

наследственность;

сосудистые патологии;

воспалительные процессы, обусловленные присоединением бактериальной, грибковой или вирусной инфекции;

средняя и высокая степень близорукости, прогрессирующая близорукость;

сахарный диабет;

травмирование;

ожог ультрафиолетом или при контактной сварке;

возрастной фактор – после 45 лет все структуры глаза постепенно изнашиваются, в частности, фоторецепторы сетчатки становятся менее чувствительными, а стекловидное тело отходит от сетчатки.

Нередко пациент даже не догадывается, что работа сетчатки нарушена. Поэтому я советую каждый год проверять зрение, чтобы точно знать, что с ней происходит.

Обязательно и в ближайшее время показаться врачу-офтальмологу нужно, если:

зрение стало затуманенным и нечетким (даже если это эпизодическое ухудшение, после которого зрение возвращается в норму);

видимые предметы видите в искаженном виде;

перед глазами появились черные мушки, пятнышки, плавающие пятна, искры, вспышки;

ухудшилось или исчезло боковое зрение;

вас беспокоят сильные головные боли, головокружение, тошнота.

Наиболее распространены болезни и патологии сетчатки

Одна из наиболее распространенных проблем с сетчаткой – это периферическая дистрофия. В результате возрастных изменений, сахарного диабета, близорукости средней или высокой степени сетчатка растягивается и утончается. На этих утонченных участках нарушается кровоснабжение и питание. Это может привести к изяществу одного или нескольких слоев сетчатки или ее разрыву. Развивается периферическая дистрофия медленно и бессимптомно, постепенно снижая остроту зрения.

Отслоение сетчатки – вторая распространенная проблема, которая при отсутствии своевременного оперативного лечения в более чем 70% случаев приводит к полной необратимой потере зрения. При отслоении сетчатка отсоединяется от своей сосудистой оболочки и провисает. При отсутствии полноценного питания фоторецепторы частично или полностью гибнут. Появление пелены перед глазами, мушек, точек, вспышек, потеря бокового зрения, искажение предметов, головокружение – это признак отслоения сетчатки.

Некоторые пациенты считают, что сетчатка отслаивается после травмирования, что является правдой. Но очень часто это происходит на фоне близорукости, утончающей сетчатку, возрастных изменений стекловидного тела, гипертонического криза (внезапное повышение артериального давления от нормального для конкретного человека уровня).

Третья распространенная проблема – это макулярный отек. Макула, то есть центральная зона сетчатки, отвечающая за центральное зрение, набухает вследствие скопления жидкости в ее слоях. Зрение становится размытым, в частности, центральным, повышается чувствительность к свету, изображения искажаются, теряют насыщенную цветность. Человеку становится сложно фокусироваться на находящихся поблизости предметах и на предметах, которые находятся на дальних расстояниях. Описанные симптомы – "идеальная" клиническая картина, которая может дать человеку понимание того, что есть проблема. Но в реальной жизни симптомы практически незаметны, особенно если макулярный отек образовался только на одном глазу. Тогда другой глаз будет компенсировать нарушение, и зрение покажется относительно нормальным. В долгосрочной перспективе это может привести к отслоению сетчатки и даже к полной необратимой потере зрения.

Развитию макулярного отека способствует диабетическая ретинопатия (осложнение сахарного диабета), тромбоз вен сетчатки, увеит (воспаление сосудистой оболочки глаза), травмирование сетчатки или других структур глаза, возрастная макулярная дегенерация сетчатки и т.д.

Возрастная макулярная дегенерация, или макулодистрофия, – это прогрессирующее заболевание, диагностируемое, как правило, у пациентов после 45-50 лет. Есть два вида заболевания: сухая дегенерация и влажная. При сухой постепенно утончается пигментный слой, находящийся под сетчаткой, что приводит к нарушению функции фоторецепторов. Фоторецепторы посылают свет к зрительным пигментам, превращая свет в нервный импульс. Затем те импульсы, как вы знаете, направляются в головной мозг. Не хватает пигментов, рушится вся схема передачи импульсов. При влажной дегенерации под сетчаткой аномально разрастаются сосуды, что приводит к смещению макулы. Влажная дегенерация развивается быстрее, чем сухая, и приводит к резкому и ощутимому ухудшению зрения.

Все эти заболевания и патологии отлично исследованы. И даже если они развиваются почти бессимптомно, с помощью современного оборудования врачи способны их обнаружить и вылечить. Задача пациента – своевременно обратиться к офтальмологу. А чтобы это всегда было вовремя, я советую ежегодно проверять зрение, независимо от того, насколько хорошо, как вам кажется, вы видите.

Медицинский директор клиники VISIOBUD Владимир Мельник

Берегите себя и свое зрение!

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