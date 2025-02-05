Заботимся о здоровье сердца: как ввести больше полезных овощей в свой рацион

Такие овощи, как шпинат, капуста и лук, могут поддержать здоровье сердца. Вы можете есть больше этих овощей, спланировав питание и сделав овощи более заметными в своем холодильнике.

Овощи играют ключевую роль в поддержании здоровья. Но не всегда они занимают значительное место в нашем рационе. Причин тому много: кто-то не очень любит овощи, а предпочитает питаться быстрыми углеводами, кто-то ленится готовить, а иногда мы просто забываем, что в нижней части холодильника по нам скучает купленная неделю назад спаржа или уже покрытая желтыми цветами брокколи.

Как ввести овощи в свое ежедневное меню, рассказывает Healthline.

Какие овощи вам необходимо есть

Все овощи в определенной степени поддерживают здоровье сердца. Однако некоторые овощи могут быть более полезны, чем другие. Исследование показало, что некоторые овощи могут иметь больше пользы для здоровья сердца, в частности:

лук

чеснок

крестоцветные овощи

листовая зелень

Крестоцветные овощи богаты питательными веществами, такими как витамин К и фолиевая кислота. Некоторые примеры крестоцветных овощей включают в себя:

цветная капуста

брюссельская капуста

брокколи

бок-чой

Листовая зелень содержит много витаминов, минералов и клетчатки. Примеры листовой зелени:

листовая зелень

шпинат

зелень свеклы

кресс-салат

салат ромен

мангольд

эндивий

зелень репы

Овощи, такие как листовая капуста, капуста и руккола, относятся как к крестоцветным, так и к листовым зеленым категориям.

Консервированные и замороженные овощи

Как есть больше овощей для здорового сердца / Фото: Credits

Употреблять в пищу консервированные или замороженные овощи вполне нормально и полезно, они удобны и долго сохраняются.

Однако учтите, что некоторые консервированные овощи могут содержать добавленный сахар или натрий, чтобы сохранить их в банке. Прежде чем использовать овощи из банки, промойте их в воде, чтобы удалить излишки сахара и соли.

Прочтите пищевые характеристики на этикетке на консервированных овощах, чтобы выбрать варианты с наименьшим содержанием натрия и сахара.

Также следует попробовать покупать обычные замороженные овощи. Но имейте в виду, что некоторые замороженные овощи смешивают с соусами, которые часто являются скрытым источником натрия и сахара.

Вот несколько способов включить больше овощей в свой рацион для здоровья.

Составьте план питания

Как есть больше овощей для здорового сердца / Фото: Credits

Планировка меню заранее может помочь вам обеспечить потребление овощей, убедившись, что каждый прием пищи способствует этому. А зайдя в продуктовый магазин, можно приобрести все необходимое на неделю.

Вместо того чтобы в последнюю секунду готовить что-то из того, что у вас есть под рукой, или идти еще раз в магазин, вы будете иметь все ингредиенты, необходимые для приготовления богатых овощами блюд.

Включайте овощи в перекус

Как есть больше овощей для здорового сердца / Фото: Credits

Если между приемами пищи вы пытаетесь взять пакетик чипсов, подумайте о том, чтобы спланировать закуски, содержащие овощи. Это может быть домашнее гуакамоле с палочками сельдерея или моркови, зеленой полосы со шпинатом и огурцом, морковно-имбирное смузи или, например, кусочки моркови или огурца.

Поставьте овощи на передний план

Как есть больше овощей для здорового сердца / Фото: www.credits

Если вы приобретаете овощи, но видите, что они портятся, прежде чем вы доберетесь до них, поменяйте вещи в холодильнике, чтобы избежать этого.

Вместо того чтобы хранить их в ящике для овощей, попробуйте переместить их на уровень глаз или положить в дверцу своего холодильника. Тогда каждый раз, открывая холодильник, вы будете вспоминать, что они у вас есть.

Недостатком этого является то, что ваши продукты могут быстрее портиться вне ящиков продуктов. Альтернативой изменению местоположения ваших овощей является запись имеющихся у вас овощей на белой магнитной доске или к бумажке, прикрепленной к вашему холодильнику.

Ешьте овощи по сезону

Как есть больше овощей для здорового сердца / Фото: Credits

Овощи доступны в любое время года, но самые вкусные они в свой сезон.

Попытайтесь разнообразить свои блюда, добавляя новые овощи каждого сезона. С нетерпением ожидая чего-то нового и вкусного, вы сможете мотивировать себя достичь цели потребления.

Не заставляйте себя

Хотя такие овощи, как листовая зелень и лук, могут иметь больше пользы для здоровья сердца, чем другие, если вы не привыкли есть достаточно овощей в целом или не любите определенные — это нормально. остановиться на тех, которые вам нравятся. Употребление овощей, которые вам нравятся, может повысить вероятность того, что вы достигнете рекомендуемого потребления.

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