Заботимся о здоровье сердца: как ввести больше полезных овощей в свой рацион

Такие овощи, как шпинат, капуста и лук, могут поддержать здоровье сердца. Вы можете есть больше этих овощей, спланировав питание и сделав овощи более заметными в своем холодильнике.
Овощи играют ключевую роль в поддержании здоровья. Но не всегда они занимают значительное место в нашем рационе. Причин тому много: кто-то не очень любит овощи, а предпочитает питаться быстрыми углеводами, кто-то ленится готовить, а иногда мы просто забываем, что в нижней части холодильника по нам скучает купленная неделю назад спаржа или уже покрытая желтыми цветами брокколи.
Как ввести овощи в свое ежедневное меню, рассказывает Healthline.
Какие овощи вам необходимо есть
Все овощи в определенной степени поддерживают здоровье сердца. Однако некоторые овощи могут быть более полезны, чем другие. Исследование показало, что некоторые овощи могут иметь больше пользы для здоровья сердца, в частности:
- лук
- чеснок
- крестоцветные овощи
- листовая зелень
Крестоцветные овощи богаты питательными веществами, такими как витамин К и фолиевая кислота. Некоторые примеры крестоцветных овощей включают в себя:
- цветная капуста
- брюссельская капуста
- брокколи
- бок-чой
Листовая зелень содержит много витаминов, минералов и клетчатки. Примеры листовой зелени:
- листовая зелень
- шпинат
- зелень свеклы
- кресс-салат
- салат ромен
- мангольд
- эндивий
- зелень репы
Овощи, такие как листовая капуста, капуста и руккола, относятся как к крестоцветным, так и к листовым зеленым категориям.
Консервированные и замороженные овощи
Употреблять в пищу консервированные или замороженные овощи вполне нормально и полезно, они удобны и долго сохраняются.
Однако учтите, что некоторые консервированные овощи могут содержать добавленный сахар или натрий, чтобы сохранить их в банке. Прежде чем использовать овощи из банки, промойте их в воде, чтобы удалить излишки сахара и соли.
Прочтите пищевые характеристики на этикетке на консервированных овощах, чтобы выбрать варианты с наименьшим содержанием натрия и сахара.
Также следует попробовать покупать обычные замороженные овощи. Но имейте в виду, что некоторые замороженные овощи смешивают с соусами, которые часто являются скрытым источником натрия и сахара.
Вот несколько способов включить больше овощей в свой рацион для здоровья.
Составьте план питания
Планировка меню заранее может помочь вам обеспечить потребление овощей, убедившись, что каждый прием пищи способствует этому. А зайдя в продуктовый магазин, можно приобрести все необходимое на неделю.
Вместо того чтобы в последнюю секунду готовить что-то из того, что у вас есть под рукой, или идти еще раз в магазин, вы будете иметь все ингредиенты, необходимые для приготовления богатых овощами блюд.
Включайте овощи в перекус
Если между приемами пищи вы пытаетесь взять пакетик чипсов, подумайте о том, чтобы спланировать закуски, содержащие овощи. Это может быть домашнее гуакамоле с палочками сельдерея или моркови, зеленой полосы со шпинатом и огурцом, морковно-имбирное смузи или, например, кусочки моркови или огурца.
Поставьте овощи на передний план
Если вы приобретаете овощи, но видите, что они портятся, прежде чем вы доберетесь до них, поменяйте вещи в холодильнике, чтобы избежать этого.
Вместо того чтобы хранить их в ящике для овощей, попробуйте переместить их на уровень глаз или положить в дверцу своего холодильника. Тогда каждый раз, открывая холодильник, вы будете вспоминать, что они у вас есть.
Недостатком этого является то, что ваши продукты могут быстрее портиться вне ящиков продуктов. Альтернативой изменению местоположения ваших овощей является запись имеющихся у вас овощей на белой магнитной доске или к бумажке, прикрепленной к вашему холодильнику.
Ешьте овощи по сезону
Овощи доступны в любое время года, но самые вкусные они в свой сезон.
Попытайтесь разнообразить свои блюда, добавляя новые овощи каждого сезона. С нетерпением ожидая чего-то нового и вкусного, вы сможете мотивировать себя достичь цели потребления.
Не заставляйте себя
Хотя такие овощи, как листовая зелень и лук, могут иметь больше пользы для здоровья сердца, чем другие, если вы не привыкли есть достаточно овощей в целом или не любите определенные — это нормально. остановиться на тех, которые вам нравятся. Употребление овощей, которые вам нравятся, может повысить вероятность того, что вы достигнете рекомендуемого потребления.
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