Забудьте о средиземноморской кухне, нордическая диета покоряет мир и делает нас здоровыми

Стремление к долголетию, счастью и стабильному энергетическому балансу теперь сочетается со свежими, сезонными продуктами, которые легко найти даже в местном супермаркете, об этом рассказало издание Woman&Home.

Что такое нордическая диета

Нордическая диета происходит из стран Северной Европы: Норвегии, Дании, Швеции, Финляндии и Исландии. Это не жесткая система ограничений, а скорее принцип здорового и сбалансированного питания, который базируется на локальных, сезонных и минимально обработанных продуктах.

Подобно средиземноморской диете, акцент делается на растительных продуктах, рыбе, орехах и семенах. Но благодаря климату и локальным традициям продукты отличаются, здесь главные герои — рожь, жирная рыба и ферментированные блюда, которые поддерживают здоровье кишечника.

Что есть при нордической диете

Ржаной хлеб и цельнозерновые каши

Рыба и морепродукты: лосось, сельдь, скумбрия — источник омега-3, белка и витамина D

Ферментированные продукты: квашеные овощи, исландский йогурт

Масла: рапсовое вместо оливкового, богатое полезными жирами и витаминами

Сезонные овощи и фрукты: яблоки, ягоды, свекла, капуста, морковь, грибы

Зелень и травы: шпинат, кейл, укроп, петрушка

Белковые продукты: яйца, дичь, бобовые

Орехи и семена: миндаль, семена тыквы, подсолнечника, чиа

Нордическая диета не запрещает никакую пищу, но советует ограничить ультрапроцессированные продукты, добавленный сахар, белую муку, сладости, обработанные мясные изделия и избыток алкоголя.

Почему стоит попробовать

Поддерживает здоровье кишечника. Клетчатка из овощей, ягод и бобовых питает полезные бактерии, а это положительно влияет на настроение, пищеварение и иммунитет. Не случайно Финляндия возглавляет мировые рейтинги счастья уже восемь лет подряд.

Насыщает и стабилизирует энергию. Белок и клетчатка медленно перевариваются, поддерживают чувство сытости, стабильный уровень сахара и концентрацию в течение дня. Омега-3 из рыбы и яйца добавляют белка для длительного ощущения насыщения.

Поддерживает сердце. Омега-3, цельнозерновые продукты и ягоды уменьшают воспаление, улучшают уровень холестерина и снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний. Рапсовое масло — источник витаминов E и K, поддерживает здоровье сердца и сосудов .

Устойчивая и реалистичная. Сезонные продукты, простые блюда и минимальная обработка делают нордическую диету долгосрочной и легкой для внедрения в повседневное питание .

Помогает пополнить витамин D. Жирная рыба — естественный источник этого важного витамина, необходимого для иммунитета, костей и хорошего настроения, особенно зимой.

Нордическая диета — это не только способ питания, а стиль жизни. Она сочетает пользу для здоровья, насыщенность вкусов и свежесть сезонных продуктов. Когда вы меняете свой рацион, добавляете рыбу, цельнозерновые продукты, овощи и ферментированные блюда, вы поддерживаете сердце, кишечник, энергию и даже настроение.