Зачем читать перед сном: топ-3 причины сделать книгу своей вечерней привычкой

Речь идет о чтении книг перед сном. Издание Real Simple рассказало, что даже несколько страниц каждый вечер способны улучшить качество отдыха, снизить уровень стресса и даже поддержать работу мозга. Поэтому почему стоит взять книгу в руки именно перед сном, попробуем разобраться.

Чтение помогает быстрее заснуть

Около 10-20 мин, именно столько в среднем нужно взрослому человеку, чтобы погрузиться в сон. Но для многих этот процесс затягивается. Оказывается, чтение книги может стать отличным «триггером» для организма, который подсказывает, что пора отдыхать.

Важный нюанс: стоит выбирать именно бумажную книгу, а не электронную. Экраны гаджетов излучают синий свет, который подавляет выработку мелатонина — гормона, который помогает заснуть. Поэтому телефон или планшет перед сном скорее навредят, чем помогут.

Чтение снижает уровень стресса

Вы удивитесь, но шесть страниц художественного произведения могут снизить уровень стресса почти на 70%. Чтение эффективнее музыки или теплого чая в борьбе с тревогой.

Почему так происходит? Во время погружения в текст мы переключаем внимание от собственных проблем, уровень гормона кортизола снижается, а взамен повышаются «гормоны счастья» — серотонин и дофамин. В результате тело расслабляется, мысли становятся спокойнее, а засыпание более естественным и приятным.

Чтение поддерживает работу мозга

Книга — это не только приятный отдых, но и своеобразный тренажер для мозга. Чтение стимулирует память, развивает критическое мышление и улучшает концентрацию. Люди, которые регулярно читают, реже сталкиваются с когнитивным спадом в зрелом возрасте.

Более того, мозг во время чтения работает комплексно, активируются зоны, ответственные за зрение, слуховое воображение и эмоции. Это укрепляет нейронные связи и делает наш ум более гибким.

Почему чтение лучше телефона или телевизора

Телефон и телевизор часто становятся «ловушкой», ведь вы планируете посмотреть только одно видео или серию, а взамен теряете час или даже больше. В результате вместо отдыха вы получаете перегруженный мозг, перенапряженные глаза и еще большие трудности с засыпанием.

Лучше за 1,5-2 часа до сна отказаться от экранов и заменить их книгой. Даже 15 мин чтения бумажной книги значительно полезнее, чем любое «залипание» в телефоне.

Чтение, как вечерний ритуал

Выберите книгу, которая вам интересна и одновременно успокаивает.

Создайте атмосферу: приглушенный свет, теплый плед, чашка травяного чая.

Установите «литературный будильник» — напоминайте себе, что пора закрыть книгу и пойти спать, чтобы не затянуть чтение до полуночи.

Чтение перед сном — это маленькая инвестиция в хорошее здоровье. Вы будете спать лучше, испытывать меньше стресса и сохраните ясность ума на долгие годы.