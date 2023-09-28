Зачем, когда и как носить компрессионные носки

Последнее время мы все чаще встречаем рекомендации носить компрессионные носки или чулки в качестве профилактики и облегчения симптомов варикозного расширение вен, снятия отечности и усталости ног.

Если вы когда-нибудь надевали плотно прилегающие носки, когда у вас болят ноги, вы знаете, как компрессионные носки могут облегчить дискомфорт. Они не только могут уменьшают болезненные отеки и омолаживают уставшие ноги, но также помогают при таких заболеваниях, как варикозное расширение вен.

О том, зачем и как носить компрессионные носки пишет Womans World.

Зачем нужн компрессионные носки

Компрессионные носки предназначены для мягкого сжатия ног и улучшения кровотока. Они более плотные, чем стандартные носки, и могут различаться по длине и уровню поддержки. Их часто рекомендуют людям, которые подолгу стоят или сидят, а также во время путешествий.

Зачем и как носить компрессионные носки / Фото: Credits

Когда вы находитесь в таких положениях, вашим венам может быть трудно перекачивать кровь от ног обратно к сердцу. В результате кровь оседает в ногах и лодыжках, вызывая отек и боль в этих областях. Проблема усугубляется с возрастом, когда стенки вен становятся слабее и затрудняют перекачку крови вверх. Со временем может привести к таким проблемам, как варикозное расширение вен.

Как работают компрессионные носки

Джозеф Дайбес, доктор медицинских наук, интервенционный кардиолог и основатель New Jersey Heart & Vein в Клифтоне, штат Нью-Джерси, объясняет, что компрессионные носки и чулки помогают сжимать вены, чтобы они могли продолжать поддерживать кровоток вверх. Их можно использовать в качестве профилактической меры, чтобы остановить отек еще до его начала. Они также могут помочь облегчить симптомы после того, как они уже обострились, например боль от варикозного расширения вен или опухшие лодыжки.

Компрессионные носки предотвращают синдром беспокойных ног

Синдром беспокойных ног характеризуется невыносимым желанием двигать ногами. Чаще всего обостряется вечером и ночью. А ношение компрессионных носков в течение дня может облегчить это состояние. Мягкое давление на мышцы ног посылает в мозг сигналы об ослаблении синдрома, когда вы ложитесь ночью. Исследование, опубликованное в Журнале Американской остеопатической ассоциации, показало, что этот метод на 140% более эффективной, чем медикаментозное лечение, он помог людям спать на 82% крепче в течение восьми недель.

Компрессионные носки предотвращают ночные походы в туалет

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Еще одно состояние, нарушающее наш сон, которое могут облегчить компрессионные носки - никтурия или позывы к мочеиспусканию ночью. Носки предотвращают скопление жидкости в ногах и затопление почек, когда вы ложитесь ночью. Они настолько эффективны, что исследование, проведенное в журнале Cureus, показало, что они могут помочь вам спать спокойно более чем на 45 минут дольше, чем если бы вы не носили носки.

Компрессионные носки блокируют храп

Точно так же, как компрессионные носки уменьшают никтурию, они также могут облегчить храп. Исследование, проведенное в журнале «Респираторная физиология и нейробиология», показало, что ношение компрессионных носков в течение дня уменьшает храп на 36%, предотвращая скопление лишней жидкости в тканях горла во время сна.

Компрессионные носки снижают риск образования тромбов

Компрессионные носки полезно носить во время путешествий. Длительное сидение в самолете, поезде, автобусе или автомобиле может повысить риск тромбоза глубоких вен. Сгусток крови может быть особенно опасным, если он попадет в легкие. Но исследование, опубликованное в журнале The Lancet, показало, что при легком сдавливании ног компрессионными носками вероятность тромбоза снижается, в частности, у людей из группы высокого риска она снижается до 63%.

Когда и сколько нужно носить компрессионные носки

Компрессионные носки нужно носить в течение дня, но эффект от их ношения особенно заметен ночью.

Когда вы спите, вы лежите ровно. Это означает, что ваша кровь циркулирует гораздо легче. И вам не нужна дополнительная помощь со стороны компрессионных носков. Компрессионные носки не принесут никакой пользы, если вы лежите, хотя в некоторых случаях врач может посоветовать носить их на ночь — например, если вы не можете лежать ровно или у вас сильный отек и это обеспечивает больший комфорт — в целом же без особых показаний это бесполезно.

Но тут есть важное исключение. Хотя большинству людей ношение компрессионных носков во время сна не принесет не только пользы, но и вреда, людям с венозными заболеваниями, такими как заболевания периферических сосудов, расстройством кровообращения, которое может вызвать сужение или закупорку кровеносных сосудов, это может нанести вред. Им следует избегать ношения компрессионных носков во время сна, потому, по словам доктора Дайбеса, слишком сильное сжатие может ограничить приток крови к ногам и ухудшить такие симптомы, как судороги.

Чтобы получить максимальную пользу от компрессионных носков, эксперты советуют носить их 8–12 часов во время периода бодрствования. И если вы не можете сразу продержаться целый день, это нормально, но, если вы носите их менее четырех часов в день, это не очень эффективно. Вы можете начинать с нескольких часов и постепенно увеличивать время ношения.

Как выбрать правильный размер компрессионных носков

Когда дело доходит до компрессионных носков, не существует стандартного размера. Но важно, чтобы они хорошо сидели. Если у вас есть несоответствие в размерах — скажем, по щиколотке у вас маленький размер, а по ширине икр — средний, — выбирайте самый большой размер. Если вы находитесь между двумя размерами, врачи рекомендуют всегда округляйть в большую сторону.

Врач-флеболог может помочь вам подобрать правильный размер. Также вы можете получить консультацию в аптеке или специализированном магазине по продаже компрессионных носков.

Также стоит обсудить с врачом и высоту компрессионных носков, потому что не всем нужно носить высокие компрессионные носки, чулки или колготки.

Как выбрать уровень компрессии носков

После того, как вы определились с правильным размером, вам также следует принять во внимание степень сжатия. Она показывает, насколько плотно прилегают носки, и часто разбивается по уровням, чтобы указать, какое давление оказывается. Более низкие уровни, например от 10 до 15 мм рт. ст., идеальны, когда вы используете носки в качестве профилактической меры. Более высокие степени компрессии, например 30 мм рт. ст. и выше, считаются компрессионными чулками медицинского класса и предназначены для людей с проблемами со здоровьем, которые обсуждаются с врачом.

Обязательно посоветуйтесь с врачом относительно того, какую степень компрессии вам выбрать.

Как ухаживать за компрессионными носками

Чтобы продлить срок службы носков, стирайте их вручную. Давление зависит от эластичности носка, а если вы стираете их и сушите в машине, они быстрее потеряют эластичность и могут не обеспечивать ту степень сжатия, которая указана на этикетке.

Эксперты также рекомендуют приобретать новую пару каждые 3 - 6 месяцев.

Три самых распространенных ошибки при ношении компрессионных носков

Социалист-консультант по компрессионным носкам рассказала о трех главных ошибках, которые допускают люди при носке.

Недостаточно высоко их натягивают. Длинные компрессионные носки должны быть натянуты достойно высоко, чтобы заканчиваться прямо под коленом.

Длинные компрессионные носки должны быть натянуты достойно высоко, чтобы заканчиваться прямо под коленом. Не расправляют складки. На компрессионных носках не должно быть складок, убедитесь, что вы достаточно аккуратно надели носки и сгладили все неровности.

На компрессионных носках не должно быть складок, убедитесь, что вы достаточно аккуратно надели носки и сгладили все неровности. Собирают длинные носки гармошкой на щиколотке. Не делайте так, если вам нужны короткие компрессионные носки, купите их.

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