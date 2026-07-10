Зачем каждый день есть абрикосы и почему их косточка опасна для здоровья

Абрикосы / © Associated Press

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Абрикосы часто называют настоящими солнечными фруктами, и не только из-за их яркого цвета. По словам врача Юрия Габорца, даже несколько плодов в день могут стать ценным источником питательных веществ, поддерживающих работу организма.

В этих фруктах содержится большое количество бета-каротина, клетчатки, калия, магния и витаминов, которые благотворно влияют на сердечно-сосудистую систему, пищеварение и эмоциональное состояние. В то же время врач подчеркивает, что даже самый полезный продукт следует употреблять в умеренных количествах.

Чем полезны абрикосы

Одним из главных преимуществ абрикосов является высокое содержание бета-каротина — антиоксиданта, который поддерживает здоровье сердца, сосудов и головного мозга. Не менее ценна клетчатка, которая помогает кишечнику регулярно функционировать и, по словам врача, способствует снижению риска развития рака толстой кишки. Кроме того, абрикосы богаты:

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магний

калий

другие важные микроэлементы

витамины группы B

Такое сочетание питательных веществ помогает снизить тревожность, нормализовать артериальное давление, улучшить настроение и поддержать нервную систему. Врач также отмечает, что абрикосы могут быть полезны людям с нарушениями сердечного ритма и анемией в рамках сбалансированного питания.

Сколько абрикосов можно есть

Несмотря на многочисленные преимущества, не стоит переедать абрикосы. Оптимальная суточная порция, по рекомендации Юрия Габорца, — 5–6 плодов в день. Причина этого проста: в фруктах содержится достаточное количество природных сахаров, поэтому чрезмерное употребление может быть нежелательным.

С чем не стоит сочетать

Врач советует не есть абрикосы вместе с жирной пищей. Также не рекомендуется запивать их кисломолочными продуктами, такими как кефир, йогурт или молоко. Такое сочетание может ухудшить пищеварение и вызвать ферментативные нарушения у чувствительных людей.

Почему нельзя есть абрикосовые косточки

Отдельно врач предостерегает от употребления косточек абрикосов. Они содержат амигдалин — природное соединение, которое при переваривании может образовывать цианид (синильную кислоту). В больших количествах это вещество токсично и способно нарушать клеточное дыхание, а это представляет серьезную опасность для здоровья. Именно поэтому употреблять абрикосовые косточки не следует.

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Также не рекомендуется консервировать абрикосы вместе с косточками, поскольку при длительном хранении токсичные соединения могут попадать в сироп или мякоть плодов.

Свежие — летом, сушеные — зимой

Если хочется дольше сохранить полезные свойства сезонных фруктов, врач рекомендует обратить внимание на курагу. Сушеные абрикосы остаются хорошим источником многих питательных веществ и могут стать полезным дополнением к зимнему рациону.

Абрикосы — это больше, чем просто летний десерт: они снабжают организм бета-каротином, клетчаткой, калием, магнием и витаминами, поддерживают здоровье сердца, кишечника и нервной системы. В то же время наибольшую пользу они приносят тогда, когда их употребляют в умеренных количествах, не сочетают с неподходящими продуктами и избегают употребления косточек.

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