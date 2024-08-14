Зачем проверять зрение перед школой: объясняет врач-офтальмолог

С начала учебного года зрительная система ребенка получает дополнительную нагрузку, потому что вынуждена работать на полную мощность – уроки и домашние задания никто не отменял. Поэтому очень важно перед началом обучения проверить зрение ребенка и скорректировать существующие нарушения.

С какими проблемами могут столкнуться родители и как их решить, рассказал офтальмолог высшей категории, офтальмохирург, кандидат медицинских наук, медицинский директор клиники VISIOBUD Владимир Мельник.

С началом учебного года нагрузка на зрительную систему детей растет, поскольку в их жизни возвращаются уроки и домашние задания. Они должны много читать, писать, в частности, пользуясь компьютерами и планшетами. Кроме этого, гаджеты используются для пролистывания соцсетей, просмотра фильмов или видеороликов на YouTube.

Почему это плохо?

Во-первых, при взаимодействии с планшетом или компьютером ребенок, как и взрослый человек, значительно реже моргает – от 3 до 7 раз в минуту. Во время прогулки по улице, чтения бумажной книги или рисования – 15-20 раз. Это обеспечивает равномерное увлажнение роговицы – каждый раз, когда ребенок часто моргает, глаз омывается слезой. Если она хлопает редко, развивается синдром сухого глаза. Появляется жжение, покраснение, сухость или чрезмерное слезотечение, из-за чего ухудшается зрение.

Современные дети и подростки даже летом достаточно много времени проводят в гаджетах. Проверка зрения перед школой поможет выявить синдром сухого глаза на начальных стадиях развития и успешно его пролечить.

Попутно офтальмолог напоминает о безопасной дистанции между глазами и экраном компьютера или телефона. В первом случае она достигает 50 см, во втором – минимум 30 см.

Во-вторых, мы имеем эпидемию близорукости. Дети (и взрослые также) не соблюдают рекомендованную дистанцию между смартфоном и глазами, в результате чего ресничные мышцы постоянно перенапрягаются и спазмируются. Это одна из причин возникновения близорукости, когда ребенок хорошо видит вблизи и плохо вдаль. Ей приходится прищуривать глаза, подходить ближе к объекту или предмету, чтобы хорошо его разглядеть, ибо все, что находится вдали, размыто и нечетко. Присутствует головная и глазная боль, глаза быстро устают. На фоне этого школьник может отставать в учебе, быть уставшим и подавленным.

Также близорукость иногда свидетельствует о наличии сопутствующих болезней или состояний, в частности сахарного диабета и ослаблении иммунной системы.

Детская близорукость успешно лечится. Для этого употребляются очки, контактные линзы, аппаратное исцеление, гимнастика для глаз. Как правило, речь идет о комбинации методов, например офтальмолог подбирает очки с нужной коррекцией, назначает курс электростимуляции и/или прохождения специальной компьютерной программы. Если у вашего ребенка уже есть близорукость, глаза необходимо проверить обязательно, чтобы понять, не прогрессирует ли болезнь.

Здоровое зрение, когда ребенок все равно хорошо видит на разных расстояниях, дает возможность хорошо учиться и хорошо чувствовать себя, не отказываясь от любимых хобби. Поэтому запланируйте визит в офтальмолог, чтобы учебный год был для ваших детей продуктивным, а для вас спокойным.

Медицинский директор клиники VISIOBUD Владимир Мельник

Берегите себя и зрение своих детей!

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