Зачем совмещать куркуму и черный перец

Специи – это не только аромат и вкус, но и целебная сила природы, способная укреплять наше здоровье. Куркума и черный перец – идеальное сочетание, о котором следует знать каждому, кто заботится о своем самочувствии.

Почему эти две специи работают в тандеме и как их правильно употреблять рассказало издание Everyday Health.

Куркума – золото для здоровья

Куркума, известная также как индийский шафран, — это не только кулинарное украшение, но мощный природный врач. Ее насыщенный золотисто-желтый цвет делает блюда более яркими, а главное активное соединение — куркумин — известно своими противовоспалительными, антиоксидантными и иммуномодулирующими свойствами. В аюрведической медицине куркуму использовали веками: для укрепления сердечно-сосудистой системы, поддержания здоровья кожи и даже для профилактики инфекций.

Куркумин помогает бороться с оксидативным стрессом — состоянием, которое возникает из-за чрезмерного воздействия свободных радикалов (например, сигаретного дыма или загрязненного воздуха). Его регулярное употребление может способствовать уменьшению воспалений в организме, это важно для профилактики хронических заболеваний, таких как артрит, сердечные недуги и даже нейродегенеративные нарушения, например, болезнь Альцгеймера.

Однако у куркуми есть одна особенность: ее активные компоненты плохо усваиваются организмом. Как же усилить их действие? Ответ прост – соединить его с черным перцем.

Черный перец: маленькое зернышко, большая польза

Черный перец – это не просто традиционная приправа, а настоящий источник полезных свойств. Его основное активное вещество, пиперин, способствует улучшению пищеварения, обладает антиоксидантным действием и может даже помогать в борьбе с ожирением. Но самое главное — пиперин способен повышать биодоступность куркумина на 2000%. Это означает, что организм усваивает куркуму гораздо лучше, когда она употребляется вместе с черным перцем.

Кроме того, пиперин обладает собственными противовоспалительными и обезболивающими свойствами, помогает регулировать уровень сахара в крови, способствует работе мозга и даже может оказывать противоопухолевое действие.

Как правильно употреблять куркуму с черным перцем

Куркуму и черный перец можно принимать в виде добавок или добавлять в блюда. Главное – знать правильное соотношение. Рекомендуется использовать примерно четверть чайной ложки черного перца на каждую чайную ложку куркумы. Если же вы готовите блюдо, достаточно просто добавить щепотку перца к любому рецепту, содержащему куркуму.

Вот несколько способов, как включить эту полезную комбинацию в свое меню:

Золотой хумус – смешайте куркуму и черный перец с жареным перцем и добавьте к традиционному рецепту хумуса.

– смешайте куркуму и черный перец с жареным перцем и добавьте к традиционному рецепту хумуса. Сэндвич-спред – добавьте приправы с куркумой и перцем в майонез вместе с каплей лимонного сока.

– добавьте приправы с куркумой и перцем в майонез вместе с каплей лимонного сока. Яичница из нута – разомните нут с небольшим количеством жидкости, добавьте пищевые дрожжи, куркуму, черный перец, соль и обжарьте на оливковом масле.

– разомните нут с небольшим количеством жидкости, добавьте пищевые дрожжи, куркуму, черный перец, соль и обжарьте на оливковом масле. Золотой чай – подогрейте молоко или растительный напиток, добавьте чайную ложку куркумы, щепотку черного перца, немного меда и имбиря.

Предостережение

Куркума и черный перец — безопасны для большинства людей, но следует осторожничать тем, кто принимает определенные лекарства. Например, куркумин может взаимодействовать с антидепрессантами, антикоагулянтами, антигистаминными препаратами и лекарством для сердца. Также не рекомендуется принимать большие дозы куркумы во время беременности или кормления грудью.

Относительно дозировки специалисты советуют не превышать 2500 мг куркумина в день. В Индии, где куркума является частью традиционной кухни, люди употребляют в среднем 60–100 мг куркумина ежедневно без каких-либо негативных последствий.

Куркума и черный перец – это дуэт, который заслуживает места на вашей кухне. Они не только делают блюда более вкусными, но и укрепляют здоровье, помогают бороться с воспалениями, оксидативным стрессом и другими недугами. Когда вы добавляете эти специи в свой рацион, вы можете улучшить самочувствие, поддержать иммунную систему и способствовать долголетию. Поэтому смело добавляйте эти пряности в свои любимые блюда и пусть они принесут вам здоровье и радость.

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