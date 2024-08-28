Заложенный нос, головная боль, снижение обоняния: почему возникает синусит и какие его неочевидные симптомы

Во время синусита человек дышит не полноценно, поэтому в крови и тканях организма находится меньше кислорода, чем нужно. Это влияет на работу легких, мозга, нервной и сердечно-сосудистой систем. Может появляться одышка, повышенная утомляемость, тахикардия и другие нарушения.

Почему возникает синусит, какими симптомами проявляется и к каким осложнениям может привести, рассказал ЛОР-хирург, заведующий стационарным ЛОР-отделением Клиники Медиком Товстолит Валерий Павлович.

Функции слизистых носа

Синусит – воспаление синусов, то есть слизистых оболочек приносовых пазух носа.

Существует четыре вида оболочки носовых пазух:

фронтальные (лобные) – расположены над глазами, нагревают и увлажняют воздух, который мы вдыхаем, выводят в носовую полость слизь, защищая организм от инфекций. Однако со слизью выводятся не только инфекционные агенты, но и отмершие клетки, пыль, грязь, аллергены;

верхнечелюстные (гайморовые) – расположены в верхней челюсти, над верхними зубами, под глазами. Как и лобовые, увлажняют и нагревают воздух, благодаря чему носовые пазухи не пересыхают, а также снижают массу костей черепа. Благодаря воздуху, всегда присутствующему в носовых пазухах, череп становится легче, уменьшая давление на шейный отдел позвоночника;

сфеноидальные (или клиновидные или основные) – расположены глубоко в черепе, позади полости носа, уменьшают вес черепа, придают голосу уникальный тембр и громкость;

решетчатые находятся между носом и глазами (в участке переносицы), фильтруют воздух, задерживая патогены, микрочастицы пыли и грязи, которые попадают в нос.

При синусите воспаление может локализоваться только в полости носовой пазухи (одной или нескольких), например, когда мы подхватываем вирус гриппа или ОРВИ. Тогда вирусный синусит является первоначальным заболеванием. Но иногда он является вторичной болезнью, то есть осложнением, возникающим на фоне хронического аллергического ринита, астмы, периостита (инфекция в корнях верхних зубов, затрагивающая гайморовые пазухи), смещение или искривление носовой перегородки, или ОРВИ, если присоединяется вторичная бак.

Воспаление всех носовых пазух называется пансинуситом. Это происходит при неблагоприятном течении воспаления, когда воспалительный процесс распространяется на другие приносовые пазухи. Между пазухами есть соустье, благодаря которому они соединяются с полостью носа.

Симптомы синусита

Симптомы синусита могут включать:

заложенность носа – постоянную или периодическую;

навязчивая головная боль, которую невозможно полностью устранить;

тупая боль в лобном участке, на переносице, скулах;

снижение или потерю обоняния;

повышение температуры тела от 37 до 39;

слабость, повышенную утомляемость;

зубная боль;

выделение из носа – желтого или зеленого оттенка;

неприятный запах изо рта;

кашель – особенно ночью.

Иногда симптомы синусита яркие – выделение из носа, лихорадка, потеря обоняния, кашель и т.д. А иногда стерты, что усложняет диагностику. Например, признаком синусита может быть навязчивая головная боль на затылке или в висках, а не в лобном участке, зубная боль или давление в ушах (воспаление евстахиевой трубы, ошибочно принимаемое за гнойный отит среднего уха).

Но во всех случаях прослеживаются проблемы с дыханием, на которые нужно обращать внимание. Это храп, частые пробуждения ночью, желание прочистить носовые пазухи, выдуть из носа лишнее, дыхание ртом. Последний способ часто используют дети, когда еще не способны объяснить, что чувствуют.

Профилактика и лечение

Неполноценное дыхание во время синусита уменьшает объем воздуха в легких, а соответственно уровень кислорода в крови и тканях организма (гипоксия). При гипоксии возникает одышка, усиленное сердцебиение, усталость. Длительная гипоксия может нарушить функцию легких и привести к респираторным заболеваниям. Недостаточный уровень кислорода в крови заставляет сердце работать более интенсивно, из-за чего повышается кровяное давление, развивается тахикардия, а в сложных случаях – сердечно-сосудистые болезни. Недостаток кислорода влияет также и на работу мозга – появляются сильные головные боли, нарушается память, возникают проблемы с концентрацией внимания. Следовательно, ухудшается работоспособность или способность усваивать новые знания.

Поэтому очень важно не игнорировать заложенность носа, головную боль непонятного происхождения, боль в области лица, храп. Даже если они появляются эпизодически и не причиняют вам существенного дискомфорта. Непролеченный синусит может привести к менингиту, остеомиелиту, абсцессу мозга, потере зрения, отиту и хроническому синуситу.

Толстолит Валерий Павлович

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