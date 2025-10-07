ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Здоровый образ жизни
Количество просмотров
253
Время на прочтение
5 мин

Защищают сердце и мозг: 10 лучших противовоспалительных продуктов, которые поддерживают здоровье

Кратковременное воспаление лечит поцарапанные колени и борется с простудой, но хроническое воспаление связано с серьезными проблемами со здоровьем, такими как болезни сердца, артрит и аутоиммунные расстройства.

Автор публикации
Фото автора: Екатерина Труш Екатерина Труш
Тост с яйцами и рыбой

Тост с яйцами и рыбой / © Credits

Добавление некоторых продуктов в ваш рацион может защитить ваше сердце, мозг и многое другое.

Что именно нужно есть для поддержания долгосрочного здоровья, рассказывает GoodHousekeeping

Исследования показывают, что провоспалительные диеты — диеты с высоким содержанием обработанных пищевых продуктов, трансжиров, красного мяса, алкоголя и сахара — могут способствовать хроническим заболеваниям. С другой стороны, потребление большего количества противовоспалительных продуктов может помочь поддержать ваш мозг, сердечно-сосудистую систему и контролировать общее состояние здоровья.

Польза для здоровья от противовоспалительной диеты

Включение большего количества противовоспалительных продуктов может помочь успокоить воспаление в организме, что, в свою очередь, может снизить риск развития хронических заболеваний и поддержать общее состояние здоровья. Эти продукты также обеспечивают питательные вещества, которые поддерживают энергию, помогают в восстановлении и даже поддерживают здоровье мозга. Исследования показывают, что противовоспалительные продукты могут помочь защититься от проблем с психическим здоровьем и нейродегенеративных заболеваний.

Противовоспалительные продукты богаты питательными веществами, которые помогают защитить клетки от повреждения. Эти питательные вещества включают клетчатку, полезные жиры и фитонутриенты — соединения, которые естественным образом содержатся в растениях и связаны с улучшением здоровья сердца, здоровья кишечника и снижением риска хронических заболеваний.

К счастью, не нужно кардинальных изменений, чтобы получить пользу от употребления большего количества противовоспалительных продуктов. Несколько простых замен имеют большое значение. Попробуйте добавлять ягоды или грецкие орехи в утреннюю овсянку или йогурт, готовьте с оливковым маслом вместо сливочного масла или замените сладкие газированные напитки на зеленый чай. Вот 10 продуктов, которые борются с воспалением и поддерживают долгосрочное здоровье:

Жирная рыба

Сардины / © Associated Press

Сардины / © Associated Press

Жирная рыба, такая как лосось, скумбрия и сардины, являются мощными противовоспалительными веществами благодаря высокому содержанию омега-3. Потребление большего количества омега-3 помогает защитить ваше сердце, снижая количество богатых триглицеридами белков в крови, которые могут привести к сердечно-сосудистым заболеваниям.

Люди, которые регулярно едят рыбу, богатую омега-3, также получают пользу с гормональной стороны: исследования показывают, что регулярное потребление рыбы может помочь вам поддерживать здоровый вес, способствовать лучшему контролю уровня глюкозы в крови и помогать пожилым людям поддерживать мышечную массу.

Оливковое масло

Оливковое масло является отличным источником полезных жиров, а экстра вирджин связано со снижением маркеров воспаления, которые способствуют регулированию уровня сахара в крови, веса и оксидативного стресса. Оно богато антиоксидантными соединениями, которые блокируют провоспалительные пути, что может помочь в борьбе с ожирением и диабетом. Конечно, это все еще масло, а это означает, что оно не является малокалорийным, поэтому вам стоит быть внимательными к тому, сколько вы используете.

Ягоды

Ежевика / © Associated Press

Ежевика / © Associated Press

Те же пигменты, которые придают клубнике, чернике и ежевике яркие цвета, отвечают за противовоспалительное действие этих фруктов. Ягоды богаты соединениями, которые поддерживают гибкость и расширение кровеносных сосудов, способствуя здоровому кровообращению.

Хотя исследования показывают, что только 25% взрослых регулярно едят ягоды, люди, которые регулярно едят ягоды, как правило, имеют более низкий уровень сердечно-сосудистых заболеваний и лучшие пищевые привычки в целом.

Листовая зелень

Не секрет, что листовая зелень, такая как шпинат и капуста кейл, богата питательными веществами. Они богаты бета-каротином и витаминами С и Е, которые помогают нейтрализовать хроническое воспаление. Кроме того, они содержат много пищевых волокон, которые могут улучшить здоровье кишечника и сдерживать воспаление.

Орехи и семена

Грецкие орехи, миндаль и фисташки содержат множество противовоспалительных свойств, которые поддерживают здоровье кровеносных сосудов, регулируют кровяное давление, снижают окислительный стресс и питают полезные бактерии в вашем кишечнике. Просто помните, что орехи могут быть калорийными, поэтому лучше не переусердствовать, если это вас беспокоит.

Если у вас аллергия на орехи или вы хотите еще большего разнообразия, попробуйте также включить семена в свой рацион. Семена и орехи имеют много общих питательных свойств, поэтому добавление семян льна, семян чиа или тыквенных семечек — это может помочь вам достичь ваших противовоспалительных целей.

Куркума

Куркума / © Associated Press

Куркума / © Associated Press

Куркумин, активное соединение этой специи, является мощным антиоксидантом, который может уменьшить воспаление и улучшить здоровье кишечника. Чтобы получить максимальную пользу от добавления куркумы в свой рацион, сочетайте ее с черным перцем. Это помогает вашей пищеварительной системе эффективнее усваивать куркумин — одно исследование показало, что сочетание черного перца с куркумой может улучшить способность организма усваивать куркуму до 2000%.

Зеленый чай

Добавление чашки зеленого чая к завтраку — один из самых простых способов начать включать больше противовоспалительных продуктов в свой рацион. Доказано, что напиток содержит антиоксиданты, которые уменьшают хроническое воспаление, но есть один нюанс: обязательно выбирайте несладкий зеленый чай, а не версии с добавленным сахаром, который является провоспалительной пищей.

Темный шоколад

Избегание добавления сахара — это отличный первый шаг к соблюдению противовоспалительной диеты, но это не значит, что все сладкие лакомства запрещены. На самом деле, темный шоколад — отличное дополнение к противовоспалительному плану питания. Чем выше содержание какао (ищите не менее 70% на этикетке упаковки), тем больше флавонолов — антиоксидантных соединений в темном шоколаде — вы будете потреблять. Эти антиоксиданты могут помочь регулировать кровяное давление и защитить здоровье сердца. Просто помните, что немного — это очень полезно — темный шоколад может быть калорийным о

Вишни

Вишни, особенно терпкие, содержат витамин С, клетчатку и антиоксиданты, которые снижают хроническое воспаление. Они также богаты мелатонином, который поддерживает здоровый сон. Попробуйте выпить немного терпкого вишневого сока перед сном, чтобы воспользоваться противовоспалительными свойствами как вишен, так и хорошим ночным сном.

Авокадо

Авокадо / © Associated Press

Авокадо / © Associated Press

Авокадо богато полезными жирами, витамином Е и клетчаткой, которые поддерживают способность организма снижать хроническое воспаление. Еще лучше, если сочетание полезных для сердца авокадо с другими противовоспалительными продуктами, такими как помидоры, может еще больше усилить пользу от потребления авокадо. Однако стоит отметить, что авокадо может содержать немало калорий, если вас это беспокоит.

Дата публикации
Количество просмотров
253
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie