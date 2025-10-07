Защищают сердце и мозг: 10 лучших противовоспалительных продуктов, которые поддерживают здоровье

Тост с яйцами и рыбой / © Credits

Добавление некоторых продуктов в ваш рацион может защитить ваше сердце, мозг и многое другое.

Что именно нужно есть для поддержания долгосрочного здоровья, рассказывает GoodHousekeeping

Исследования показывают, что провоспалительные диеты — диеты с высоким содержанием обработанных пищевых продуктов, трансжиров, красного мяса, алкоголя и сахара — могут способствовать хроническим заболеваниям. С другой стороны, потребление большего количества противовоспалительных продуктов может помочь поддержать ваш мозг, сердечно-сосудистую систему и контролировать общее состояние здоровья.

Польза для здоровья от противовоспалительной диеты

Включение большего количества противовоспалительных продуктов может помочь успокоить воспаление в организме, что, в свою очередь, может снизить риск развития хронических заболеваний и поддержать общее состояние здоровья. Эти продукты также обеспечивают питательные вещества, которые поддерживают энергию, помогают в восстановлении и даже поддерживают здоровье мозга. Исследования показывают, что противовоспалительные продукты могут помочь защититься от проблем с психическим здоровьем и нейродегенеративных заболеваний.

Противовоспалительные продукты богаты питательными веществами, которые помогают защитить клетки от повреждения. Эти питательные вещества включают клетчатку, полезные жиры и фитонутриенты — соединения, которые естественным образом содержатся в растениях и связаны с улучшением здоровья сердца, здоровья кишечника и снижением риска хронических заболеваний.

К счастью, не нужно кардинальных изменений, чтобы получить пользу от употребления большего количества противовоспалительных продуктов. Несколько простых замен имеют большое значение. Попробуйте добавлять ягоды или грецкие орехи в утреннюю овсянку или йогурт, готовьте с оливковым маслом вместо сливочного масла или замените сладкие газированные напитки на зеленый чай. Вот 10 продуктов, которые борются с воспалением и поддерживают долгосрочное здоровье:

Жирная рыба

Сардины / © Associated Press

Жирная рыба, такая как лосось, скумбрия и сардины, являются мощными противовоспалительными веществами благодаря высокому содержанию омега-3. Потребление большего количества омега-3 помогает защитить ваше сердце, снижая количество богатых триглицеридами белков в крови, которые могут привести к сердечно-сосудистым заболеваниям.

Люди, которые регулярно едят рыбу, богатую омега-3, также получают пользу с гормональной стороны: исследования показывают, что регулярное потребление рыбы может помочь вам поддерживать здоровый вес, способствовать лучшему контролю уровня глюкозы в крови и помогать пожилым людям поддерживать мышечную массу.

Оливковое масло

Оливковое масло является отличным источником полезных жиров, а экстра вирджин связано со снижением маркеров воспаления, которые способствуют регулированию уровня сахара в крови, веса и оксидативного стресса. Оно богато антиоксидантными соединениями, которые блокируют провоспалительные пути, что может помочь в борьбе с ожирением и диабетом. Конечно, это все еще масло, а это означает, что оно не является малокалорийным, поэтому вам стоит быть внимательными к тому, сколько вы используете.

Ягоды

Ежевика / © Associated Press

Те же пигменты, которые придают клубнике, чернике и ежевике яркие цвета, отвечают за противовоспалительное действие этих фруктов. Ягоды богаты соединениями, которые поддерживают гибкость и расширение кровеносных сосудов, способствуя здоровому кровообращению.

Хотя исследования показывают, что только 25% взрослых регулярно едят ягоды, люди, которые регулярно едят ягоды, как правило, имеют более низкий уровень сердечно-сосудистых заболеваний и лучшие пищевые привычки в целом.

Листовая зелень

Не секрет, что листовая зелень, такая как шпинат и капуста кейл, богата питательными веществами. Они богаты бета-каротином и витаминами С и Е, которые помогают нейтрализовать хроническое воспаление. Кроме того, они содержат много пищевых волокон, которые могут улучшить здоровье кишечника и сдерживать воспаление.

Орехи и семена

Грецкие орехи, миндаль и фисташки содержат множество противовоспалительных свойств, которые поддерживают здоровье кровеносных сосудов, регулируют кровяное давление, снижают окислительный стресс и питают полезные бактерии в вашем кишечнике. Просто помните, что орехи могут быть калорийными, поэтому лучше не переусердствовать, если это вас беспокоит.

Если у вас аллергия на орехи или вы хотите еще большего разнообразия, попробуйте также включить семена в свой рацион. Семена и орехи имеют много общих питательных свойств, поэтому добавление семян льна, семян чиа или тыквенных семечек — это может помочь вам достичь ваших противовоспалительных целей.

Куркума

Куркума / © Associated Press

Куркумин, активное соединение этой специи, является мощным антиоксидантом, который может уменьшить воспаление и улучшить здоровье кишечника. Чтобы получить максимальную пользу от добавления куркумы в свой рацион, сочетайте ее с черным перцем. Это помогает вашей пищеварительной системе эффективнее усваивать куркумин — одно исследование показало, что сочетание черного перца с куркумой может улучшить способность организма усваивать куркуму до 2000%.

Зеленый чай

Добавление чашки зеленого чая к завтраку — один из самых простых способов начать включать больше противовоспалительных продуктов в свой рацион. Доказано, что напиток содержит антиоксиданты, которые уменьшают хроническое воспаление, но есть один нюанс: обязательно выбирайте несладкий зеленый чай, а не версии с добавленным сахаром, который является провоспалительной пищей.

Темный шоколад

Избегание добавления сахара — это отличный первый шаг к соблюдению противовоспалительной диеты, но это не значит, что все сладкие лакомства запрещены. На самом деле, темный шоколад — отличное дополнение к противовоспалительному плану питания. Чем выше содержание какао (ищите не менее 70% на этикетке упаковки), тем больше флавонолов — антиоксидантных соединений в темном шоколаде — вы будете потреблять. Эти антиоксиданты могут помочь регулировать кровяное давление и защитить здоровье сердца. Просто помните, что немного — это очень полезно — темный шоколад может быть калорийным о

Вишни

Вишни, особенно терпкие, содержат витамин С, клетчатку и антиоксиданты, которые снижают хроническое воспаление. Они также богаты мелатонином, который поддерживает здоровый сон. Попробуйте выпить немного терпкого вишневого сока перед сном, чтобы воспользоваться противовоспалительными свойствами как вишен, так и хорошим ночным сном.

Авокадо

Авокадо / © Associated Press

Авокадо богато полезными жирами, витамином Е и клетчаткой, которые поддерживают способность организма снижать хроническое воспаление. Еще лучше, если сочетание полезных для сердца авокадо с другими противовоспалительными продуктами, такими как помидоры, может еще больше усилить пользу от потребления авокадо. Однако стоит отметить, что авокадо может содержать немало калорий, если вас это беспокоит.