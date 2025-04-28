Здоровая пища на скорую руку: 32 полезных блюда, которые не нужно готовить

Здоровая пища

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Главное в здоровом питании — это обеспечить баланс витаминов, минералов и макронутриентов на вашей тарелке.

Поэтому Woman&Home поговорил с экспертами и составил список блюд, которые помогут вам оставаться на стороне здорового образа жизни даже тогда, когда у вас совсем нет времени на приготовление пищи.

В идеале нам нужно, чтобы четверть рациона состояла из качественного белка, половина — из цельнозерновых углеводов с высоким содержанием клетчатки, а остальное — из смеси овощей, говорит Ксукса Милроуз, диетолог. Также важно включить здоровый источник жиров и по возможности ферментированную пробиотическую пищу.

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Сардины

Сардины / © Associated Press

Консервированная жирная рыба, такая как сардины, является одним из богатейших источников омега-3 жирных кислот, которые наш организм не может производить самостоятельно, и именно поэтому их часто называют «незаменимыми». Они обладают сильными противовоспалительными свойствами и являются решающими для здоровой иммунной системы, а также для эмоциональной регуляции и уровня энергии.

Готовые к употреблению углеводы

Старайтесь выбирать готовые блюда, содержащие более одного вида углеводов, например, рис и нут, поскольку это обеспечит разнообразие, что является решающим для питания многих различных видов полезных кишечных бактерий, говорит диетолог.

Консервированная фасоль

Фасоль / © Associated Press

Имея под рукой правильные ингредиенты, вы можете приготовить что-нибудь питательное в считаные минуты, — говорит Ханна Невилл-Грин, диетолог. Консервированная фасоль — или фасоль в банках — отличный вариант. Просто смешайте песто, помидоры черри, огурец и сыр по вашему вкусу, чтобы быстро приготовить блюдо с высоким содержанием клетчатки.

Маринованные огурцы

Маринованные огурцы / © Credits

Маринованные огурцы, такие как корнишоны, или ферментированные продукты, такие как квашеная капуста и кимчи, изменяют правила игры, когда речь идет о блюдах быстрого приготовления, рассказывает Невилл-Грин. Простой сэндвич с сыром и салатом гораздо вкуснее и питательнее с добавлением кимчи, полон вкуса и пробиотиков, а добавление квашеной капусты к яйцам на тосте придает блюду ферментированный вкус.

Вареные яйца

Вареное яйцо / © Associated Press

Если вы любите завтрак или обед с высоким содержанием белка, но нет времени стоять у плиты, есть удобное решение. Держите несколько предварительно сваренных яиц в холодильнике наготове, предлагает Невилл-Грин. Она рекомендует есть их вместе с хумусом, овощной кашей и горстью оливок.

Чечевица

Прекрасное питательное блюдо без приготовления — это миска из предварительно сваренной чечевицы, листовой зелени, помидоров черри, оливок, капли оливкового масла «экстра вирджин» и лимона, делится советом Кейтлин Колуччи, диетолог. Также она предлагает заменить йогурт в заправках кефиром.

Скумбрия

Скумбрия / © Associated Press

Выложите консервированную скумбрию слоями с нарезанным авокадо, посыпьте пригоршней молодого шпината, тертой морковью и щепоткой смеси семян, таких как тыква, подсолнечник и кунжут. Добавьте ложку хумуса и сбрызните лимонным соком, а также оливковым маслом первого отжима или тахини. Положите это в банку или миску. Келли Малхолл, диетолог и эксперт по здоровью кишечника, отмечает, что одна копченая скумбрия может быть рассчитана на две-три порции.

Овсянка

Замоченные овсяные хлопья с семенами чиа и йогуртом можно приготовить заранее, добавив ягоды или фрукты для быстрого завтрака в дороге, говорит Энни Дэйвис, клинический диетолог. Добавление мерной ложки протеинового порошка может увеличить потребление белка, тогда как жир и клетчатка хорошо насыщают, помогая вам дольше оставаться сытыми. Она также рекомендует выделить время в выходные для приготовления пищи, если вы знаете, что впереди насыщенная неделя.

Роллы

Ролл с курицей / © Credits

Ролл с салатом, хумусом, авокадо и готовым белком, например, вареной курицей, может быть неплохим выбором.

Сэндвич

Эми Перри-Джонс, диетолог, рекомендует заранее подготовить начинку, такую как яйцо, копченый лосось, творог кисломолочный, майонез и авокадо. Добавьте немного цельнозернового ржаного хлеба или хлеба с семенами и горстку салата для вкусного обеда или легкого ужина. Вы также можете добавить укроп, соленые огурцы и рукколу.

Смузи

Смузи / © Credits

Попытайтесь смешать ингредиенты из вашего холодильника: замороженный шпинат и цветную капусту в смузи. Ракель Брицке, диетолог, рекомендует протеиновый смузи, приготовленный из греческого йогурта, протеинового порошка, ягод, семян льна и щепотки корицы, приготовление которого занимает менее пяти минут.

Салат

Салатная тарелка — отличный выбор для питательного блюда без долгого приготовления, говорит Алекс Джагелло, диетолог. Откройте банку нута и банку тунца или сардин в оливковом масле, а затем смешайте с любыми нарезанными овощами, такими как помидоры, огурцы, перец, листовая зелень. Посыпьте тыквенными семенами, свежей зеленью и заправьте оливковым маслом и бальзамическим уксусом. Он будет богат белком, клетчаткой и полезными жирами.

Зерновая тарелка

«Зерновая тарелка» — это отличный вариант обеда, который можно приготовить за считанные минуты и который подарит ощущение сытости. Используйте пакет готового киноа или чечевицы в качестве основы, добавьте различные сырые или жареные овощи и сверху положите ломтики копченого лосося. Завершите блюдо посыпкой кунжутом или семенами тыквы и простой заправкой из тахини и яблочного уксуса.

Микс-салат

Одно из классических блюд без приготовления — это салат, но есть несколько простых способов сделать его более сытным. Возьмите пакет предварительно отварного коричневого риса басмати и смешайте его с процеженной банкой лосося, а также добавьте много овощей, таких как нарезанный огурец, помидоры черри, редис, зеленый лук и немного свежей зелени. Легким майонезом или песто можно заправить салат. Это обеспечит вас цельнозерновыми углеводами для клетчатки, а также полезной для сердца жирной рыбой и несколькими из ваших пяти порций фруктов и овощей в день.

Крекеры

Хотите салат с хрустом — смешайте основу из зелени для салата, например, салата и шпината, с нарезанными помидорами, огурцами или любыми другими овощами, которые есть под рукой. Добавьте кусочки спелого авокадо и банку скумбрии, а затем посыпьте сверху несколькими ржаными хлебцами для хруста. Последние являются сложными углеводами и вместе с остальными овощами добавят клетчатку в рацион.

Рисовые хлебцы

Рисовые хлебцы / © Associated Press

Лучшие перекусы без приготовления — это то, что вы можете взять с собой в дорогу. Для сверхбыстрого варианта сделайте открытый бутерброд с ржаными хлебцами с высоким содержанием клетчатки или рисовыми хлебцами, рекомендует Джагелло. Намажьте крекеры натуральной арахисовой пастой и посыпьте сверху нарезанным бананом, а также посыпьте семенами чиа или кунжута, если у вас они есть. Банан будет зачисляться в ваши пять рекомендованных порций фруктов и овощей в день.

Яркий салат

«Радужный салат» так же хорош, как и функциональный, говорит Елена Ролт, диетолог и сертифицированный специалист по функциональной медицине. Просто смешайте тертую морковь, горсть зелени, такой как руккола, кресс-салат или шпинат, несколько столовых ложек консервированной чечевицы или нута, измельченный сыр фета и несколько ломтиков вареной свеклы в вакуумной упаковке. Добавьте немного смеси семян, таких как кунжут, тыква, подсолнечник или конопля, для дополнительной клетчатки и жирных кислот, а затем полейте оливковым маслом первого отжима для противовоспалительной, богатой полифенолами пользы.

Тост с авокадо

Тост с авокадо / © Credits

Вы не ошибетесь, выбрав это блюдо для бранча в выходные. Кусочек тоста на закваске, сверху посыпанный размятым авокадо, смесью семян — например, подсолнечными, тыквенными или конопляными — и сардинами или анчоусами из стеклянной банки, — это идеальный быстрый обед или легкий ужин, когда вы хотите чувствовать себя сытым, не включая плиты.

Парте из греческого йогурта

Положите высокобелковый греческий йогурт слоями с фруктами, орехами, семенами и ложкой гранолы для хрустящей консистенции, советует доктор Кейтлин Холл, диетолог по вопросам здоровья кишечника. Также Кюль предлагает, что чуть-чуть овсянки может быть идеальной заменой последнего. Это может быть отличным вариантом для полноценного завтрака или даже быстрого полуденного перекуса на ходу.

Фалафель

Фалафель / © Associated Press

Это вкусное дополнение ко многим блюдам, которое не нужно готовить. Доктор Холл предлагает использовать готовые фалафели и консервированный нут с фетой, огурцом, красным луком, лавашем.

Ореховая паста

Это настоящее спасение для быстрых перекусов, например, на рисовых лепешках, с ломтиками яблока или добавление к овсянке, приготовленной на ночь. Иногда пасту критикуют за высокую калорийность, но она содержит много полезных жиров, которые заряжают энергией и дают ощущение сытости.

Тарелка закусок

Щедрая порция хумуса с овощными палочками, такими как морковь, сельдерей или болгарский перец, с цельнозерновыми крекерами и вареным яйцом или несколькими ломтиками копченого тофа может стать быстрым и полноценным мини-блюдом, особенно когда вы спешите.

Овсяное печенье

Овсяное печенье / © Credits

Среди лучших продуктов, которые стоит иметь дома, если вы знаете, что спешите, но все же хотите приготовить питательное блюдо, есть овсяное печенье. Добавьте к нему все, что вам нравится.

Салат капрезе

Ракель Брицке, диетолог, рекомендует капрезе, потому что он готовится из одной порции бураты, шпината, помидоров черри, оливок, орехов пеканов и заправки песто. Вы также можете добавить немного безглютеновых крекеров или рисовых лепешек, и в считанные минуты у вас будет сбалансированное блюдо.

Лосось

Лосось / © Associated Press

Филе лосося, приготовленное заранее, — отличный вариант, богатый Омега-3. Попытайтесь намазать тонкий слой тахини на тост из закваски, добавить хлопья горячего копченого лосося, а затем посыпать рукколой, кимчи, черным и белым кунжутом и маслом чили хрустящего перца.

Салат «супершестерка»

Это быстрый, разнообразный салат, содержащий продукты из «супершестерки» — это овощи, фрукты, цельнозерновые продукты, бобовые, орехи и семена, а также травы и специи, — делится доктор Меган Росси, ученая по вопросам здоровья кишечника, диетолог, нутрициолог. Это может быть так просто, как смешать вместе пакет смешанных листьев, банку жирной рыбы, немного фасоли, ложку кимчи и щепотку смеси орехов и семян. Добавьте кусочек хлеба на закваске для получения углеводов, и вы получите сбалансированный обед, что положительно влияет на кишечник.

Ягодный смузи

Смешайте замороженную цветную капусту, ягоды, грушу, грецкие орехи, овес, корицу и тофу для увеличения количества клетчатки и белка. Это простой вариант, легко смешивающийся и обеспечивающий энергией.

Кефир

Для теплого и быстрого приготовления попробуйте добавить банку фасоли и сверху ложку кефирного йогурта. Ферментированные продукты, такие как кефир, отлично подходят для быстрого и легкого питания, которое любит ваш кишечник, но также являются универсальными.

Овощи, которые не нужно готовить

Микрозелень / © Credits

Крестоцветные овощи, такие как шпинат, рукола и кресс-салат, обеспечат вас клетчаткой и микроэлементами, такими как витамины A, C, E и K, фолиевая кислота, железо и магний. Многие супермаркеты также продают пакетики ростков, таких как ростки люцерны или брокколи, которые можно добавлять в любое блюдо, чтобы повысить его питательность.

Антипасти

Держите банки из антипасти, такие как вяленые помидоры, каперсы, оливки, артишоки и жареный перец на своей кухне. Их можно поставить в шкаф, чтобы быстро добавить овощи и вкус.

Бобы эдамаме

Добавьте к своему блюду бобы эдамаме. Просто смешайте готовые к употреблению бобы эдамаме с предварительно приготовленным киноа, добавьте лосося, нарезанный огурец и сбрызните небольшим количеством оливкового масла. Это полное белка, омега-3 и клетчатки блюдо, и приготовление занимает менее пяти минут.

Курица

Предварительно приготовленная курица гриль, нарезанная жареная курица или грудка индейки отлично подойдут для быстрого блюда без приготовления. Нарежьте мясо и подайте к нему горсть салатных листьев, свеклу в вакуумной упаковке и ложку хумуса.

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