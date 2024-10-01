Жировой гепатоз: что поменять в питании и образе жизни, чтобы оздоровить печень

Женщины в постменопаузе могут подвергаться особенно высокому риску развития жировой дистрофии печени (жирового гепатоза). Если вы замечаете у себя постоянную усталость, туман в голове и увеличением веса - вам стоит обсудить это с лечащим врачом и внести некоторые изменения в диету и образ жизни.

Чтобы избежать жирового гепатоза и оздоровить печень, вам нужно есть больше растительной пищи и больше двигаться.

О том, какие продукты помогают справиться с жировым гепатозом, рассказывает WebMD.

Средиземноморская диета

Попробуйте средиземноморскую диету. Хотя она не была создана для людей с жировой болезнью печени, этот стиль питания сочетает в себе виды продуктов, которые помогают уменьшить жир в вашей печени: полезные жиры, антиоксиданты и сложные углеводы.

Вам следует обратить внимание на такие продукты:

рыба и морепродукты;

фрукты;

цельнозерновые;

орехи;

оливковое масло;

овощи;

авокадо;

бобовые.

Выбирайте правильные жиры

Ваши клетки используют глюкозу для получения энергии. Гормон инсулин помогает доставлять глюкозу из переваренной пищи в ваши клетки.

У людей с жировой болезнью печени часто бывает состояние, называемое инсулинорезистентностью. Это означает, что ваш организм вырабатывает инсулин, но не может его хорошо использовать. Глюкоза накапливается в вашей крови, и ваша печень заплывает жиром.

Определенные жиры в вашем рационе могут помочь вашему организму лучше использовать инсулин. Это означает, что ваши клетки могут усваивать глюкозу, и вашей печени не нужно вырабатывать и хранить жир.

Вам следует обратить внимание на такие продукты:

омега-3 жирные кислоты, содержащиеся в рыбе, рыбьем жире, растительных маслах, орехах (особенно грецких), семенах льна и льняном масле, а также листовых овощах;

мононенасыщенные жиры в растительных источниках, таких как оливки, орехи и авокадо.

Включите в рацион антиоксиданты

Клетки повреждаются, когда питательные вещества не расщепляются должным образом. Это может привести к накоплению жира в печени. Но соединения, известные как антиоксиданты, могут помочь защитить клетки от этого повреждения.

Антиоксиданты содержатся в таких продуктах:

кофе;

зеленый чай;

сырой чеснок;

фрукты, особенно ягоды;

овощи;

витамин Е, который можно найти в семенах подсолнечника, миндале, жидких растительных маслах с мононенасыщенными жирами, таких как оливковое или рапсовое масло.

Продукты, которых следует избегать при жировой дистрофии печени

Избегайте насыщенных жиров, которые приводят к большему количеству жировых отложений в печени.

К ним относятся:

птица, за исключением постного белого мяса;

обезжиренный сыр;

йогурт, за исключением обезжиренного;

красное мясо;

выпечка и жареные блюда, приготовленные с пальмовым или кокосовым маслом;

сладкие продукты, такие как конфеты, обычная газировка и другие продукты с добавлением сахара, включая кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы.

Избегайте алкоголя

Вам вообще не следует пить, если ваша жировая болезнь печени возникла из-за чрезмерного употребления алкоголя. Это может привести к более серьезному повреждению печени.

Похудейте

Даже потеря всего 5% веса тела может снизить уровень жира в печени. Потеряв от 7% до 10% веса тела, вы снизите воспаление и вероятность повреждения клеток печени. Вы даже можете обратить вспять часть повреждений. Не торопитесь — 0,5–0,9 кг в неделю — это нормально. Быстрая потеря веса может ухудшить ситуацию.

Упражнения для здоровой печени

Аэробные упражнения на самом деле могут сократить количество жира в печени. Тяжелая тренировка также может уменьшить воспаление. Силовые упражнения или упражнения на сопротивление, такие как поднятие тяжестей, также могут улучшить состояние при жировой болезни печени. Старайтесь заниматься аэробными упражнениями средней и высокой интенсивности по 30-60 минут или более не менее 5 дней в неделю и силовыми тренировками средней и высокой интенсивности 3 дня в неделю.

Контроль диабета

Делайте то, что говорит вам врач, чтобы контролировать диабет. Принимайте лекарства в соответствии с предписаниями и внимательно следите за уровнем сахара в крови.

Снижайте уровень холестерина

Другие действия, которые вы делаете для поддержания здоровья печени, могут поддерживать уровень холестерина и триглицеридов (жиров в крови) на здоровом уровне. Соблюдайте здоровую растительную диету, регулярно занимайтесь спортом и принимайте лекарства, если их пропишет врач. Это поможет контролировать уровень холестерина и триглицеридов.

Обсудите со своим врачом изменения в своей диете и образе жизни.

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