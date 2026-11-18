Женщина на фоне зимней природы / © Credits

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Мифов о холодной погоде довольно много. Некоторые из них повторяются так часто, что воспринимаются как неоспоримые факты — вы будете удивлены, узнав, что это вовсе не так.

Healthline развенчивает четыре распространённых мифа, связанных с холодной погодой.

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Миф 1: Большая часть тепла теряется через голову

Возможно, вам приходилось слышать, что большая часть тепла тела теряется именно через голову. Некоторые даже утверждают, что эта доля достигает 80%.

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На самом деле тепло теряется пропорционально по всей поверхности тела. На голову приходится всего 7–10% площади поверхности тела, и потеря тепла через неё происходит не быстрее, чем через любую другую часть тела.

Любой участок кожи, подверженный воздействию холода, теряет тепло. Вы, конечно, можете надеть шапку, чтобы защитить голову, но она не более уязвима к потере тепла, чем остальные части тела.

Миф 2: Горячий напиток согревает быстрее

Если вы провели весь день на холоде, вам, наверное, хочется выпить чего-нибудь горячего, чтобы «согреться». И хотя психологически это действительно может давать ощущение тепла, на самом деле горячий напиток не повышает температуру вашего тела.

То же самое касается и холодных напитков: они не способны снизить внутреннюю температуру тела.

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Более того, при определенных условиях — в жарком и сухом климате — горячий напиток может даже помочь организму охладиться, поскольку он усиливает потоотделение. Когда вы потеете, капли пота испаряются с кожи, что способствует охлаждению тела.

Впрочем, это вовсе не означает, что горячие напитки — это плохо. Вы, как и раньше, можете наслаждаться любимыми согревающими напитками — просто знайте, что они не повысят температуру вашего тела существенно.

Миф 3: На холоде легче заболеть

Возможно, вы слышали, что пребывание на холоде повышает риск заболеть. Хотя это утверждение не совсем верно, оно всё же имеет под собой определённое основание.

Такие заболевания, как обычная простуда, грипп или респираторно-синцитиальная инфекция (РСИ), вызываются вирусами и бактериями, а не холодной погодой.

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В холодное время года люди чаще остаются в помещении. Длительное пребывание в закрытых помещениях способствует распространению инфекционных заболеваний — из-за циркуляции одного и того же воздуха и высокой вероятности тесного контакта с другими людьми.

Снизить риск можно, обеспечив циркуляцию свежего воздуха (например, открывая окна) или используя воздушные фильтры класса HEPA.

Кроме того, если холод на улице не доставляет вам сильного дискомфорта, полезно выйти на улицу — подышать свежим воздухом и немного размяться. Сначала может быть немного прохладно, но как только вы начнете идти или бежать, тело согреется до комфортной температуры.

Миф 4: Зимой невозможно получить солнечный ожог

То, что на улице холодно, вовсе не означает, что солнце «выключается»! Солнечные ожоги вызывают ультрафиолетовые (УФ) лучи, а не тепло. К тому же ультрафиолет способен проникать сквозь облака и туман.

Если вы увлекаетесь зимними видами спорта, такими как сноубординг или катание на лыжах, риск возрастает. Это объясняется тем, что такие занятия обычно проходят на значительной высоте, где атмосфера разрежена и поглощает меньше излучения.

К тому же снег отражает до 80% ультрафиолетовых лучей, поэтому солнечное излучение воздействует на вас вдвойне.

Чтобы защитить себя от солнца этой зимой, воспользуйтесь следующими советами:

Носите одежду, полностью закрывающую кожу. Поскольку на улице холодно, вы, вероятно, и так это делаете, однако можете забыть об уязвимых участках — например, о голове или шее.

Используйте шарфы и головные уборы, чтобы защитить шею и кожу головы.

Используйте солнцезащитное средство широкого спектра действия с фактором защиты (SPF) 15.

Наносите его на все открытые участки кожи каждый раз, когда выходите на улицу. Показатель SPF должен составлять не менее 15, а лучше — больше.

Также можно найти увлажняющие солнцезащитные средства, которые дополнительно защищают кожу от пересыхания.

Избегайте пребывания на солнце в часы его наибольшей активности. Солнце наиболее агрессивно в период с 10:00 до 14:00, поэтому, по возможности, в это время лучше не выходить на улицу.

Итог

Впереди холодные зимние месяцы, и вы, возможно, задумываетесь, как лучше всего защитить себя. Вполне вероятно, что вы уже слышали о некоторых из перечисленных выше мифов и, возможно, даже подсознательно считали их правдой.

Теперь, когда вы знаете, что это всего лишь мифы, вы можете действовать, опираясь на достоверную информацию, — и поделиться ею с друзьями.

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