Почему нельзя злоупотреблять жаропонижающими препаратами

Тиана Фиалкова, врач-терапевт, эксперт по здоровому питанию и диетолог рассказала, почему не стоит бояться повышения температуры.

Эта проблема с каждым годом становится все более актуальной (как и вопрос с антибиотиками). Неграмотное и бесконтрольное использование жаропонижающих приводит к затяжным инфекционным процессам и осложнениям у взрослых и детей.

Многие почему-то боятся высокой температуры и при показателях 38,5 уже спешат принимать жаропонижающие. Появляются необоснованные страх и беспокойство при виде высокий температуры. Либо же есть категория людей, которым просто некогда болеть и терпеть плохое самочувствие пару тройку дней, проще выпить колдфлю и спешить жить дальше.

Очень хочется донести всем, что прием жаропонижающих при температуре ниже 39,0-39,5 всегда приводит к иммуносупрессии, то есть снижению иммунных сил организма! Без высокой температуры организм не имеет возможности бороться с инфекцией. Высокая температура – это защитный эволюционный механизм, который максимально быстро и эффективно приводит наши иммунные клетки в боевую готовность.

Поспешное снижение температуры парализует защитные механизмы организма. Как результат – идет развитие вторичных бактериальных и грибковых заболеваний (отиты, гаймориты, ангины, бронхиты, пневмонии). В дальнейшем инфекционные процессы затягиваются на недели/месяцы, в связи с чем обычно назначается курс антибиотикотерапии.

Последние также назначаются зачастую неадекватно – без анализов, без предварительного посева на чувствительность к антибиотикам, "для профилактики", без одновременного назначения противопленочных препаратов и пробиотиков, неадекватно длительными курсами и др. В результате иммунный ответ становится все более ничтожным.

Поэтому правильная тактика – не бояться повышения температуры, а скорее радоваться и благодарить организм, что все идет по плану: наше выздоровление будет гораздо быстрее и с меньшими осложнениями. Корректная помощь организму при повышенной температуре – это обильное питье, облегченный рацион питания, поддержка добавками, обтирание тела раствором из уксуса, очищение кишечника с помощью клизмы.

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