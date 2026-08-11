Зубная щетка: как выбрать, пользоваться и когда менять

Зубная щетка: как выбрать, как пользоваться и когда менять / © Credits

Реклама

Насколько жесткой должна быть зубная щетка, чтобы эффективно удалять бактериальный налет, почему она распушивается, как часто ее менять и на что обращать внимание при выборе, рассказала стоматолог-гигиенист стоматологической клиники FrankoLab Анастасия Булыга.

По жесткости щетинок обычная зубная щетка бывает мягкой, средней и жесткой. Иногда можно найти также ультрамягкую и очень жесткую.

Реклама

Большинство людей ежедневно пользуются мягкой или средней по жесткости зубной щеткой. Жесткая щетка может травмировать десны, повредить эмаль, вызвать рецессию десны, при которой десневой край опускается, обнажаются шейки корней зубов. Обычно жесткую щетку используют для чистки съемных протезов.

Реклама

Иногда люди отдают предпочтение именно жесткой щетке, полагая, что она лучше удаляет налет, образовавшийся за день. На самом деле, до того как он минерализуется и превратится в зубной камень, его можно удалить мягкой щеткой, если чистить зубы утром и вечером круговыми, «выметающими» движениями от десен к режущему краю.

Горизонтальная чистка менее эффективна, поскольку щетинки не «выметают» налет наружу, а разносят его вдоль линии десен и в межзубные промежутки. Особенно неэффективна такая техника на внутренней поверхности зубов, которая имеет форму дуги, и поэтому щетка «перескакивает» с зуба на зуб.

Кроме того, горизонтальные движения вызывают постоянное механическое трение в области шейки зуба, где коронка переходит в корень. Из-за этого нередко у края десны образуется углубление, которое называют клиновидным дефектом. А постоянное давление щетинок на десну может привести к рецессии, то есть опусканию десны. В результате обнажается корень зуба, покрытый цементом — минерализованной тканью, менее устойчивой к стиранию и воздействию кислот, вырабатываемых после приема пищи, чем эмаль. В результате возникает не только чувствительность зубов, но и повышается риск кариеса корня.

Щетинки щетки должны быть тонкими, мягкими, расположенными густыми пучками и одинаковой длины. Почему?

Реклама

Тонкие щетинки лучше приспосабливаются к неровностям поверхности зубов и повторяют линию десны. Мягкие щетинки меньше травмируют десны и снижают риск повреждения эмали при чрезмерном давлении. Густые щетинки более эффективно удаляют бактериальный налет на большом участке. А одинаковая длина обеспечивает равномерный контакт щетки с поверхностью зуба.

Из межзубных промежутков налет необходимо удалять зубной нитью или межзубной щеткой.

Выбирайте зубную щетку с небольшой головкой, чтобы она дотягивалась до самых дальних жевательных зубов, которые из-за недостаточной гигиены довольно часто поражаются кариесом.

Если щетинки синтетические, зубную щетку нужно менять раз в 3 месяца, если натуральные — ежемесячно. И раньше указанного срока после распушивания: деформированные щетинки неравномерно соприкасаются с поверхностью зубов и удаляют налет менее качественно. Распушивание свидетельствует о чрезмерном давлении во время чистки. Это способствует стиранию эмали, травмированию десен, повышению чувствительности зубов, рецессии и развитию корневого кариеса.

Реклама

Выбор зубной щетки имеет значение, но очень важно правильно ею пользоваться, усиливать ее действие с помощью межзубных щеточек, зубной нити, профессиональной гигиенической чистки раз в шесть месяцев и не пропускать вечернюю чистку зубов. Уже через 12–24 часа мягкий зубной налет становится более зрелым и устойчивым к удалению. День за днем он минерализуется, превращаясь в зубной камень, который раздражает десны, вызывает их воспаление (гингивит) и способствует развитию пародонтита.

Анастасия Булыга

Новости партнеров