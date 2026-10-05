Зубные пломбы: стоматолог объяснил, действительно ли их нужно менять

Что влияет на срок годности пломбы / © Credits

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Что влияет на срок службы пломбы, всегда ли при повторной реставрации обтачивают ткани зуба и как понять, когда стоит обратиться к стоматологу, рассказал врач-стоматолог стоматологической клиники FrankoLab Виталий Хитровский.

Коронковая часть здорового зуба полностью покрыта эмалью — самой твёрдой тканью в организме. Она защищает внутренние ткани зуба от химического и механического воздействия.

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Если герметичная оболочка повреждена, например, из-за кариеса, бактерии и продукты их жизнедеятельности могут проникнуть в пульпу — соединительную ткань, заполняющую полость зуба: камеру коронки и корневые каналы. И вызвать пульпит, то есть воспаление пульпы.

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Пломба — это специальный материал, которым заполняют полость в зубе, очищенную от кариеса или восстановленную после скола.

Она восстанавливает естественную анатомическую форму зуба, его жевательную функцию и герметичность, защищая его от воздействия бактерий и дальнейшего разрушения.

Правильно установленная фотополимерная пломба может прослужить от 5 до 10 лет, иногда меньше, иногда больше: всё зависит от конкретного случая.

Продолжительность зависит не только от мастерства врача, но и от:

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ежедневной гигиены — некачественная чистка зубов способствует накоплению бактерий и развитию вторичного кариеса под пломбой;

пищевых привычек — твердая пища, такая как орехи, сухари или вяленая рыба, создает чрезмерную точечную нагрузку на зуб, из-за чего часть пломбы может отколоться или треснуть (трещина также нарушает герметичность);

прикуса — неравномерная нагрузка или скрежет зубами (бруксизм) ускоряют износ материала.

При лечении кариеса стоматолог полностью удаляет пораженную эмаль: чем больше была кариозная полость, тем меньше остается естественного зуба. Из-за этого его стенки истончаются и теряют естественную прочность. Если повреждена значительная часть тканей зуба, в некоторых случаях его укрепляют с помощью керамической вкладки, то есть оверлея, или коронки. Обычная пломба может не выдержать ежедневной жевательной нагрузки, что повышает риск перелома зуба или корня.

Замена «изношенной» пломбы не требует значительного обточивания здоровых тканей. Обтачивают только старый реставрационный материал и участки, поврежденные в результате вторичного кариеса под пломбой или рядом с ней. Стоматолог аккуратно удаляет старый материал специальными борами, очищает и подготавливает стенки зуба для надёжного сцепления с новым фотополимером, после чего устанавливает и моделирует новую пломбу.

Ранее установленную пломбу заменяют не через определённое количество лет, а по показаниям: она отслоилась, посерела, просела, стёрлась, покрылась микротрещинами, стала рвать зубную нить. Без надлежащей герметичности кариесогенные бактерии со временем проникнут вглубь зуба, разрушив дентин, что приведет к пульпиту. Если он перерастёт в периодонтит, инфекция выйдет за пределы корня в кость, и тогда придётся лечить зубные каналы.

При лечении скола зубную ткань тоже спиливают, но минимально. Врач сглаживает острые края, которые могут травмировать язык, и делает плавный скос эмали. Благодаря этому свежий фотополимер прочно сцепляется с поверхностью, а граница между собственным зубом и наращенным кусочком будет незаметной.

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Пломба не устраняет причину кариеса. Её используют для восстановления и защиты зуба после удаления поражённых тканей, когда образовавшаяся полость требует заполнения. У неё нет фиксированного срока, по истечении которого её обязательно нужно заменять. Однако не реже одного раза в год необходимо проходить профилактический осмотр у стоматолога, чтобы проверять её состояние и своевременно заменять до развития осложнений. Самым серьёзным из которых является потеря зуба.

Виталий Хитровский

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