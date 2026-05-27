Зубы мудрости: врач-стоматолог объяснил, всегда ли надо удалять

Когда «восьмерки» необходимо удалять, а когда их можно или стоит сохранить и на что нужно обращать внимание, рассказал стоматолог-хирург, имплантолог стоматологической клиники FrankoLab Шиман Давид.

Зубы мудрости, третьи моляры, или «восьмерки» — это последние зубы в ряду, которые чаще всего прорезываются в возрасте от 16 до 27 лет.

Наши предки жевали твердую, грубую пищу, например, сырое мясо, коренья, орехи, необработанные злаки. Поэтому им требовались более массивные челюсти и дополнительные жевательные зубы, в частности третьи моляры.

Современные люди перешли на более мягкую пищу, нагрузка на челюсть уменьшилась, а потребность в «восьмерках» стала значительно меньше. Из-за нехватки места они часто прорезываются неправильно или вообще остаются в кости.

Не всегда, но довольно часто «восьмерки»:

врастают в щеку или сидят очень глубоко, из-за чего их сложно или невозможно качественно почистить.

Постепенно на эмали накапливается налет, что приводит к развитию скрытого кариеса иногда двух зубов: и «семерки», и «восьмерки»;

скапливают зубы и нарушают прикус — если в челюсти не хватает места, моляр давит на весь ряд, заставляя его смещаться и искривляться.

Также, стремясь избежать боли и дискомфорта, человек начинает жевать на одну сторону. Из-за такого дисбаланса нагрузка распределяется неравномерно, что приводит к перегрузке височно-нижнечелюстного сустава;

растут неправильно, например, горизонтально или под наклоном;

давят на ветви тройничного нерва, вызывая сильную боль, которая «стреляет» в ухо, шею, висок или даже горло;

провоцируют воспаление слизистой вокруг зуба мудрости (перикоронарит) — если он прорезается частично, из складки десны над ним образуется «капюшон», под который попадает пища и бактерии. Это может завершиться гнойным воспалением, отеком, появлением неприятного запаха и даже повышением температуры.

В таких случаях зубы мудрости удаляют, чтобы избежать осложнений. Также рекомендую их удалять на этапе зачатка или начальной минерализации (зародыш зуба начинает затвердевать и насыщаться минералами) людям, которые носили или носят брекеты. Появление нового зуба может сместить соседние зубы, сведя на нет работу брекет-системы.

Проанализировав состояние челюсти с помощью панорамного снимка, врач еще в подростковом возрасте может спрогнозировать, хватит ли зубам мудрости места. Если челюсть слишком узкая, а зубы сильно скучены, даже вполне здоровые «восьмерки» удаляют, чтобы получить дополнительное пространство для других зубов.

Не удаляют моляры при условии, что они:

выросли правильно — прорезались вертикально, заняли свое место в ряду и не травмируют щеку;

имеют «пару» для жевания, то есть зуб мудрости есть снизу и сверху, они идеально смыкаются и участвуют в пережевывании пищи. Во многих случаях сверху он вырос, а снизу не вырос, или наоборот. Одинокий без зуба-антагониста не участвует в жевании полноценно;

не поражены кариесом;

нужны ортодонту — иногда во время лечения брекетами врач использует «восьмерки» как надежную опору, чтобы сместить остальные зубы назад;

«спят» в кости — моляр полностью скрыт, не двигается, не давит на корни соседних зубов и вокруг него нет скрытых кист;

потенциальные «запасные игроки» — иногда зубы мудрости пересаживают на место разрушенных кариесом соседних «семерок» или «шестерок» (аутотрансплантация), или они служат опорой для протезов.

Чтобы понять, надо ли удалять зуб мудрости, врач проводит осмотр, анализируя компьютерную томографию или панорамный снимок челюсти: состояние зубов, ширину челюсти, наличие зачатков других моляров, возможные риски для прикуса пациента.

Если вы чувствуете, что ваш зуб мудрости надумал расти, сразу обратитесь к стоматологу, чтобы контролировать этот процесс и избежать осложнений, таких как перикоронарит, скрытый кариес или нарушение прикуса.

