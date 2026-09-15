Без макияжа и лишнего гламура: Памела Андерсон рассказала, почему больше не следует правилам Голливуда

Памела Андерсон / © Associated Press

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Где-то между концом лета и Нью-Йоркской неделей моды Памела Андерсон появилась на Венецианском кинофестивале в своём уже ставшем узнаваемым образе — с чистой кожей без макияжа. Для актрисы это не просто эффектный выход, а продолжение философии, которую она всё более уверенно демонстрирует публично? не маскировать себя, а подчеркивать то, что уже есть, об этом рассказало издание NewBeauty.

«Моя повседневная жизнь везде одинакова, будь то в саду или на красной дорожке»,— рассказала Андерсон.

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Её секрет — в уходе

Памела Андерсон / © Associated Press

Перед важными выходами Памела использует исключительно средства собственного бренда. Сначала очищает кожу мягким муссом, затем наносит сыворотку, дает ей впитаться и добавляет немного крема, если нужно уменьшить покраснение. Завершает уход любимым увлажняющим кремом, который, по её словам, одинаково хорошо работает как под лёгким макияжем, так и без него.

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При этом актриса не ограничивается лицом, ведь те же средства она наносит на руки и локти. Именно такой подход к уходу, по словам Андерсон, позволяет ей использовать меньше декоративной косметики.

Поездка в Венецию с перелетом, сменой часовых поясов и сухим воздухом в самолете не стала исключением. Памела рассказала, что взяла с собой мини-версии любимых продуктов, чтобы не менять привычный уход. А ещё она намекнула на новое увлажняющее средство, которое сейчас разрабатывает для бренда. Андерсон убеждена, что сегодня её кожа выглядит лучше, чем в 30 или 40 лет.

«Я свободна быть собой»

Памела Андерсон / © Associated Press

Изменилась не только бьюти-рутина актрисы, но и само отношение к подготовке к публичным выходам. Раньше красная дорожка ассоциировалась с большой командой, теперь Памела предпочитает тишину и время наедине с собой.

Перед стрессовыми ситуациями она хочет уединиться, обдумать будущий выход из положения и сформировать собственное видение образа. Для неё важнее самой понять, что ей нравится, и оставаться верной этому.

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В то же время актриса не отказывается от макияжа навсегда. Когда есть настроение, она может нанести кремовые румяна, тонирующий бальзам для губ, который сейчас тестирует, или коричневую стрелку и немного туши.

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