Адель: "золотой голос" Великобритании

Что мы знаем о певице.

Досье звезды

Дата рождения: 5 мая 1988 года

Знак Зодиака: Телец

Год восточного календаря: Дракон

Место рождения: Тоттенхэм, Лондон, Англия

Семейное положение: в разводе

Рост: 1,75 м

Вес: 75 кг

Известная британская поп-джаз-соул-певица и автор песен. Полное имя – Адель Лори Блу Эдкинс. Обладательница 15 статуэток "Грэмми" и 8 премий BRIT Awards, а также премии "Оскар".

Адель на Saturday Night Live / скриншот с видео

Биография и карьера

С детства увлекалась музыкой. В школе выступала на сцене, всегда была задействована в разных школьных постановках. В юном возрасте любила творчество Этты Джеймс и Дасти Спрингфилд. О профессиональной карьере певицы не думала, напротив, хотела заниматься раскруткой других артистов.

Поступила в Лондонскую школу исполнительного искусства и технологий в Кройдоне (до нее здесь училась Эми Уайнхаус и Леона Льюис). Учебу завершила в 2006 году.

Быть может, мир и не узнал бы о такой талантливой артистке, как Адель, если бы не ее приятель. Именно он разместил на MySpace демозапись Адель, записанную еще в школьные годы.

Адель / Associated Press

Первой песней, которую услышали в интернете, стала композиция Hometown Glory. Ее Адель написала в 16 лет для одной из школьных постановок. Песня попала в руки продюсерам XL Recordings, с которым девушка впоследствии подписала контракт.

В 18 лет Адель выпустила эту же композицию в качестве сингла своего дебютного альбома. И сразу же обрела популярность, армию поклонников и премию Brit Awards Critics' Choice Award.

Спустя год вышел дебютный сингл певицы Hometown Glory. Позже он был использован в качестве саундтрека в сериале Skins. Вскоре певица выпустила второй сингл Chasing Pavements. В январе 2008-го свет увидел дебютный альбом Адель под названием "19". За месяц он обрел статус платинового, и в родной Британии певица стала очень популярной. Пришло время покорять американскую публику. В июне 2008-го ее альбом вышел в США.

Адель / Associated Press

В 2010-м Адель была номинирована на премию "Грэмми" в номинации "Лучшее женское поп-исполнение" за сингл "Hometown Glory".

В январе 2011-го певица презентовала британской публике вторую пластинку под названием "21". В Америке релиз состоялся 22 февраля. Музыкальные критики отметили перемены в творчестве Адель: в новом альбоме было больше музыки стиля кантри, нежели поп. Но эксперименты над стилем не помешали пластинке подняться на первые места хит-парадов.

Адель / Associated Press

Второй сингл Someone Like You Адель представила на церемонии Brit Awards, вскоре он вышел на первое место в Британии. Певица с двумя синглами и двумя альбомами в первых "пятерках" одновременно стала второй в истории после группы The Beatles, кому вообще удавалось добиться такого результата. Диск "21" попал в пятерку самых успешных релизов за все время существования британского медиарынка.

В 2011 году Адель перенесла операцию на связках, но это не помешало ей восстановиться в кратчайшие сроки, чтобы принять участие в церемонии Billboard Music Award. Певица стала абсолютным триумфатором церемонии и унесла с собой 12 наград из 20 номинаций.

В 2012-м записала саундтрек Skyfall к фильму "007: Координаты "Скайфолл" и удостоилась статуэтки "Золотой глобус" и "Оскар" в номинации "Лучная песня".

В 2014 году за заслуги в развитии культуры и искусства Адель была удостоена ордена Британской империи.

1 октября 2021 года на достопримечательностях и зданиях в разных городах по всему миру появились световые проекции и рекламные щиты с цифрой "30". Многие подумали, что это связано с планами певицы и что число "30" будет названием ее четвертого альбома. Это впоследствии и было подтверждено, а 5 октября 2021 года Адель объявила о своем новом сингле Easy on Me, который вышел 15 октября.

Личная жизнь Адель

В 2011-м Адель вышла замуж за владельца инвестиционно-холдинговой компании Саймона Конекки, он был старше ее на 13 лет. В 2012 году у пары родился сын Анджело. Для Саймона это уже второй ребенок, а Адель стала матерью впервые.

Адель и Саймон Конекки / Getty Images

12 сентября 2019 года Адель подала на развод.

Сейчас Адель состоит в отношениях с 39-летним Рич Полом.

Адель и Рич Пол / Getty Images

Адель и Рич Пул / Getty Images

Интересные факты об Адель

Ее восковая фигура есть Музее мадам Тюссо в Лондоне.

Любимый цвет – черный, любимые платья – винтажные, обувь – классические туфли на небольшом каблуке.

Карл Лагерфельд как-то назвал Адель слишком толстой для мира шоу-бизнеса, а потом прислал ей сумочку в качестве извинений.

Адель / Associated Press

Всем своим поклонникам певица советует учиться не углубляться в житейские трудности и находить для себя интересное занятие.

Адель / Associated Press

Боится летать в самолетах.

В мае 2020 года Адель удивила всех своим похудением на 40 кг.

Инстаграм Адель

