Бритни Спирс: главная поп-икона 2000-х

Что мы знаем о певице

Досье звезды

Дата рождения: 2 декабря 1981 года

2 декабря 1981 года Знак Зодиака: Стрелец

Стрелец Год восточного календаря: Петух

Петух Место рождения: Кентвуд, Луизиана, США

Кентвуд, Луизиана, США Семейное положение: в разводе

в разводе Рост: 1,63 м

1,63 м Вес: 65 кг

65 кг Параметры: 96 – 67 – 97

Бритни Спирс – американская певица, обладатель "Грэмми", актриса, танцовщица и автор песен. Полное имя – Бритни Джин Спирс.

Биография и карьера Бритни Спирс

Родилась 2 декабря 1981 года в городе Кентвуде. Ее мать Линн работала в школе учительницей, отец Джеймс по профессии строитель и повар. У Бритни есть старший брат Брайан и младшая сестра Джейми Линн.

Бритни Спирс / Getty Images

В детстве занималась художественной гимнастикой и пела в церковном хоре баптистской церкви. В 8 лет прошла кастинг в "Клуб Микки-Мауса" на канале "Дисней", но продюсеры сочли ее слишком юной и с первого раза не приняли. Тогда Бритни отправилась на обучение в актерскую школу в Нью-Йорке, а спустя три года вернулась в "Клуб Микки-Мауса".

Бритни Спирс / Getty Images

Школьные годы Бритни прошли в Луизиане. И именно в подростковом возрасте девочка решила, что хочет стать певицей. Сначала она пела в девичьей группе Innosense, а потом записала свое демо, которое попало в руки продюсерам Jive Records, которые и подписали с певицей первый контракт. Сначала Бритни выступала на разогреве у групп 'N Sync и Backstreet Boys, а потом и сама начала собирать стадионы.

В 1999 году вышел дебютный альбом Спирс Baby One More Time. Он продержался 51 неделю в десятке чарта Billboard 200 и 15 раз стал платиновым. До сих пор эту пластинку считают самой успешной в карьере Бритни. В этом же году певица поехала в свой первый тур, который включал в себя 80 концертов.

Бритни Спирс / Getty Images

В 2000 году вышел второй альбом Бритни Спирс Oops!… I Did It Again. Он был продан тиражом более 20 миллионов копий по всему миру и номинирован на премию "Грэмми" в категории "Лучший поп-альбом".

Бритни Спирс / Getty Images

В 2001 свет увидела третья пластинка под названием Britney. Сразу же после выхода альбома Спирс отправилась в тур Dream Within a Dream Tour, по окончании которого объявила, что хочет взять 6-месячный перерыв в карьере. Это случилось после расставания с Джастином Тимберлейком, с которым они были вместе 4 года. На сцену поп-принцесса вернулась в 2003 году с четвертым студийным альбомом In the Zone. Самый успешный сингл альбома – Toxic – принес певице первую статуэтку "Грэмми".

Бритни Спирс / Associated Press

На четыре следующих года Бритни выпала из колеи шоу-бизнеса. Она вышла замуж, родила двоих детей и вернулась на сцену в 2007-м. Но ненадолго. После смерти родной тети и громкого развода Спирс неожиданно для всех обрилась наголо. Родные заставили ее лечь в реабилитационный центр. Когда стал вопрос о том, может ли Бритни опекаться детьми, неожиданно стало известно, что она употребляет наркотики. Естественно, опеки ее лишили.

В 2007-м состоялась премьера новой песни Бритни Gimme More, первого сингла из нового альбома певицы. Пятый студийный альбом получил название Blackout и был признан худшим в карьере певицы.

В январе 2008-го Бритни была госпитализирована в психиатрическую клинику, а суд признал ее временно недееспособной. Ее опекуном назначили отца Джеймса Спирса.

Бритни Спирс / Getty Images

В 2008-м вышел новый студийный альбом Circus. За ним последовало турне, однако поклонники Бритни уходили с концертов, потому что певица исполняла песни под фонограмму.

В 2011-м свет увидел альбом Femme Fatale, который получил титул платинового и считается одной из лучших работ певицы со времен выхода ее первой пластинки.

Бритни Спирс / Getty Images

В 2012 году Спирс стала судьей второго сезона американской версии шоу The X Factor. Певица заключила контракт на 15 миллионов долларов и стала самой высокооплачиваемой судьей за всю историю подобных конкурсов. В декабре 2012-го журнал Forbes назвал Бритни Спирс самой высокооплачиваемой певицей в музыкальной индустрии по итогам 2012 года, оценив ее доходы в 58 миллионов долларов.

В декабре 2013-го вышел восьмой альбом Бритни под названием Britney Jean.

Бритни Спирс / Getty Images

В августе 2016 года Спирс выпустила 9-й студийный альбом под названием Glory, над которым работала два года.

В 2018-м певица объявила о своем туре Piece of Me по Северной Америке и Европе.

Бритни Спирс / Getty Images

4 января 2019 года певица объявила о бессрочном перерыве в работе и отмене своего запланированного шоу в Лас-Вегасе. Позже из-за стресса и болезни отца попала в психиатрическое учреждение. Стали появляться мнения, что отец-опекун Бритни силой ее там удерживает. Это привело к движению за прекращение опекунства над Спирс, получившему название #FreeBritney.

В августе 2020 года Джейми Спирс назвал движение #FreeBritney шуткой, а его организаторов - теоретиками заговора. Фанаты звезды до сих пор беспокоятся из-за психологического состояния певицы.

12 ноября 2021 года по решению суда опека над Бритни была официально прекращена.

Личная жизнь Бритни Спирс

Личная жизнь певицы всегда вызывала большой интерес.

Четыре года встречалась с певцом Джастином Тимберлейком, с которым познакомилась в "Клубе Микки-Мауса". Пара рассталась в 2002 году.

Бритни была дважды замужем. Первый раз - в 2004 году за другом детства Джейсоном Александром. Брак был заключен в Лас-Вегасе и аннулирован спустя 55 часов.

Летом 2004-го спустя три месяца после знакомства вышла замуж за танцовщика Кевина Федерлайна. У пары родилось двое сыновей – Джейден и Шонн Престон. В 2007-м супруги развелись.

Бритни Спирс и Кевин Федерлайн / Getty Images

В 2011-м Бритни была помолвлена со своим агентом Джейсоном Травиком, но в начале 2013-го они неожиданно расстались. После этого Бритни встречалась с юристом Дэвидом Лукадо, с которым познакомилась в гольф-клубе. Их отношения длились полтора года и закончились в августе 2014 года.

Далее последовал непродолжительный роман с телевизионным продюсером и сценаристом Чарли Эберсолом.

В 2016 году Бритни начала встречаться с фитнес-тренером Сэмом Эсгари. В сентябре 2021 года Бритни Спирс объявила о помолвке с Эсгари.

Бритни Спирс и Сэм Асгари / Getty Images

Интересные факты о Бритни Спирс

Бритни занималась выпуском парфюмерной линии, снималась в рекламе, различных реалити и ТВ-шоу. В свое время увлекалась каббалой, но в 2006 году заявила, что больше ее не изучает. Тогда Спирс сказала: "Мой ребенок – вот моя религия".

Бритни Спирс / Getty Images

По состоянию на январь 2018 года Спирс выпустила 24 аромата с Элизабет Арден.

Хобби – садоводство.

Бритни Спирс / Getty Images

В своей внешности больше всего не любит "эти большие и безобразные ступни".

Любимое место для отдыха – пляж.

Бритни Спирс / Associated Press

Спирс – автор четырех книг, среди которых мемуары "От сердца к сердцу" и роман "Подарок матери", которые певица сочинила вместе с матерью Линн Спирс.

Певица – большая сладкоежка, по ее словам, шоколад она может есть не только днем, но и ночью. Не менее обожаемое лакомство Бритни – мороженое, особенно она любит апельсиновый сорбет, если его нет под рукой, она может жевать лед.

Бритни Спирс / Getty Images

