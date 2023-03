Леди Гага: самая эпатажная певица современности

Досье звезды

Дата рождения: 28 марта 1986 года

28 марта 1986 года Знак Зодиака: Овен

Овен Год восточного календаря: Тигр

Тигр Место рождения: Нью-Йорк, США

Нью-Йорк, США Семейное положение: не замужем

не замужем Рост: 1,55 м

1,55 м Вес: 52 кг

52 кг Параметры: 92 – 66 – 94

92 – 66 – 94 Официальная страница в Instagram

Последние новости о Леди Гага

Lady Gaga – американская певица, актриса, продюсер, филантроп.

Биография и карьера Леди Гага

Настоящее имя – Стефани Джоанн Анджелина Джерманотта.

Родилась 28 марта 1986 года в Нью-Йорке в итальянской семье Джозефа и Синтии Джерманотта. У нее есть сестра Натали, которая на шесть лет младше.

Леди Гага / Фото: Associated Press

Музыкой увлекалась с детства. Уже в 4 года научилась самостоятельно играть на фортепиано. Увлечение музыкой передалось ей от отца, который в юные годы играл в клубах. В школьные годы Гаге приходилось нелегко, сверстницы часто над ней смеялись, потому что она одевалась не так, как все. При этом будущая певица была звездой каждой школьной вечеринки.

Леди Гага / Фото: Associated Press

После окончания школы поступила в Школу искусств при Нью-Йоркском университете. В 14 уже пела на сцене нью-йоркского клуба Bitter End, а также выступала на школьной театральной сцене и в составе ансамбля Regis Jazz Band. В 15 начала выступать в нью-йоркских клубах и, чтобы привлечь внимание публики, уже тогда появлялась на людях в бикини, коротких шортах и рваных колготах. С годами и обретением популярности стиль Гаги усовершенствовался, но не изменился.

Леди Гага / Фото: Associated Press

"У меня действительно была мечта, и я действительно хотела стать звездой, и я была почти как монстр, потому что я была бесстрашна", – говорит о себе певица.

В 2006 году Гага начала работать с продюсером Робом Фьюзари, с которым написала несколько песен – Beautiful, Dirty, Rich, Dirty Ice Cream, Disco Heaven. Примерно в это же время певица придумала себе псевдоним Lady Gaga (от песни Queen "Radio Ga Ga").

Леди Гага в Лас-Вегасе / Фото: Getty Images

В конце 2007-го продюсер Винсент Херберт подписал певицу на лейбл Streamline Records, который является ответвлением Interscope Records. Сначала певица работала как автор песен (писала тексты для Бритни Спирс, Ферги, Pussycat Dolls). Благодаря рэперу Эйкону с ней был подписан контракт на запись альбома.

Леди Гага / Фото: Getty Images

Дебютная пластинка Lady Gaga вышла в 2008-м, называлась The Fame и была коммерчески успешной. В 2009 году был выпущен мини-альбом The Fame Monster, распроданный большим тиражом, как и его предшественник. Синглы Bad Romance, Telephone и Alejandro стали хитами. В 2011-м вышел второй студийник Born This Way, благодаря которому появились такие хиты, как Born This Way, Judas и The Edge of Glory.

Леди Гага / Фото: Associated Press

В 2013-м вышла третья пластинка Artpop. В 2014-м Леди Гага записала джазовый альбом Cheek to Cheek с американским певцом Тони Беннеттом. В начале 2015 года певица заявила, что планирует стать первой исполнительницей, которая выступит в космосе.

Леди Гага / Фото: Getty Images

21 октября 2016 года вышел пятый студийный альбом Joanne.

Леди Гага в Лас-Вегасе / Фото: Getty Images

5 февраля 2017 года Леди Гага вновь появилась в перерыве Супербоула, но уже с полноценным концертным номером — она исполнила свои самые знаменитые хиты, а также песню Million Reasons из альбома Joanne.

Леди Гага на Суперкубке - 2017 / Фото: Getty Images

Леди Гага на Суперкубке - 2017 / Фото: Getty Images

29 мая 2020 года Леди Гага выложила в Сеть свой шестой студийный альбом Chromatica.

Леди Гага / Фото: Getty Images

20 января 2021-го певица Леди Гага была одной из первых звезд, выступивших на инаугурации 46-го президента США Джо Байдена.

Леди Гага / Фото: Getty Images

Имеет огромное количество наград: 11 премий "Грэмми", 13 MTV Video Music Awards, 8 MTV Europe Music Awards и один "Оскар". Занимает 4-е место среди 100 величайших женщин в музыке по версии VH1, а по версии журнала Time является одной из самых влиятельных личностей в мире.

Леди Гага / Фото: Associated Press

Леди Гага / Фото: Getty Images

Леди Гага в кино

Кроме музыкальной карьеры снималась в кино. Сыграла в фильме Роберта Родригеса "Мачете убивает", за что была номинирована на "Золотую Малину" в категории "Худшая актриса второго плана". Также исполнила эпизодическую роль в фильме "Город грехов-2: Женщина, ради которой стоит убивать".

Леди Гага / Фото: Getty Images

Снялась в двух сезонах "Американской истории ужасов".

Леди Гага / Фото: Getty Images

Гага сыграла главную роль в фильме Брэдли Купера "Звезда родилась", который является ремейком одноименного фильма 1937 года. Мировая премьера состоялась 5 октября 2018 года. Получила "Оскар" за лучшую песню этом фильме, а также номинировалась на "Оскар" в категории "Лучшая женская роль" за роль в нем.

Леди Гага и Брэдли Купер / Фото: Associated Press

Леди Гага / Фото: Associated Press

Сейчас снимается в фильме "Дом Гуччи", который расскажет об убийстве Маурицио Гуччи возглавлявшего Модный дом. Гага исполняет в фильме главную роль – бывшую жену Маурицио Гуччи – Патрицию.

Леди Гага / Фото: Getty Images

Личная жизнь Леди Гаги

Была помолвлена с актером Тейлором Кинни, с которым познакомилась в 2011-м на съемках клипа You and I. Их помолвка состоялась 14 февраля 2015 года, однако в июле 2016-го они расстались.

Леди Гага и Тейлор Кинни / Фото: Getty Images

В феврале 2017 года стало известно об отношениях Леди Гаги с ее агентом Кристианом Карино. Летом 2017 года пара объявила о помолвке, а в феврале 2019-го стало известно об их расставании.

Леди Гага и Кристиан Карино / Фото: Getty Images

Интересные факты о Леди Гаге

Lady Gaga является защитницей ЛГБТ-сообщества.

Lady Gaga / Фото: Getty Images

Занимается благотворительностью, участвует в кампании по борьбе со СПИДом и ВИЧ. В 2012-м открыла благотворительный фонд, названный в честь ее альбома Born This Way. Программа фонда оказывает поддержку молодым представителям ЛГБТ. Имеет собственную социальную сеть LittleMonsters, где поклонники певицы могут пообщаться с ней по чату.

Леди Гага в Париже / Фото: Getty Images

Своим хобби называет рисование, правда, картины никому не показывает, потому что они неприличные. Также увлекается дизайном, работает над созданием линии одежды для собак.

Леди Гага - левша.

Леди Гага / Фото: Associated Press

Гага обожает готовить и вкусно поесть. Считает, что это заслуга ее итальянских корней.

Показ коллекции Marc Jacobs сезона осень-зима 2016-2017 на Неделе моды в Нью-Йорке / Фото: Getty Images

Любимый киноперсонаж – Керри Брэдшоу из "Секса в большом городе".

Читайте истории жизни и карьеры, а также интересные биографии звезд.