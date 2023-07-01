Памела Андерсон: звезда Playboy и самый сексуальный "спасатель Малибу"

Досье звезды

Дата рождения: 1 июля 1967 года

1 июля 1967 года Знак Зодиака: Рак

Рак Год восточного календаря: Овца

Овца Место рождения: Ледисмит, Британская Колумбия, Канада

Ледисмит, Британская Колумбия, Канада Семейное положение: замужем

замужем Рост: 1,65 м

1,65 м Вес: 55 кг

55 кг Параметры: 99 – 66 – 86

99 – 66 – 86 Официальная страница в Instagram

Последние новости о Памеле Андерсон

Биография и карьера

Мало кто знает, что свой звездный путь Памела Андерсон начинала со спортзала, работая преподавателем физкультуры. И если бы не стечение обстоятельств, быть может, об этой белокурой девушке никто бы не узнал.

Памела Андерсон / Фото: Getty Images

Родилась Памела Андерсон в городке Ледисмит, в Британской Колумбии. Ее прадед был финном, а прабабушка – эмигранткой из России, мать Кэрол работала официанткой, а отец Барри был мастером по обслуживанию каминов. Так что выдающимися актерскими способностями из этой семьи никто похвастаться не мог, кроме Памелы, естественно.

Памела Андерсон / Фото: Getty Images

В 1985 году Памела окончила среднюю школу Highland Secondary School и переехала жить в Ванкувер. Там девушка устроилась работать преподавателем физкультуры. Однажды на одном из местных футбольных матчей Памелу Андерсон запечатлела крупным планом камера, и белокурую красотку впервые показали на местном телевидении. Это стало первой путевкой для девушки в большой мир шоу-бизнеса. Спустя некоторое время одна пивоваренная компания обратилась к Памеле с предложением стать лицом их продукции. И она, не задумываясь, согласилась.

Памела Андерсон / Фото: Getty Images

Настоящий успех пришел к Памеле Андерсон в 1989 году, когда она впервые попала на обложку Playboy. Снимки в журнале имели головокружительный успех. Спустя год Пэм перебралась в Лос-Анджелес, и предложений стало еще больше.

Памела Андерсон / Фото: Getty Images

В 1992-м начала сниматься в сериале "Спасатели Малибу". Благодаря этой роли Андерсон получает титул секс-символа США. Также модель много снималась в различных телешоу.

Памела Андерсон / Фото: Getty Images

В каких фильмах снималась Памела Андерсон

Параллельно с сериалом "Спасатели Малибу" Памела снималась и в других фильмах:

"Взятие Беверли-Хиллз"

"Знак дракона"

"Двое полицейских"

"Эволюция мистера Е."

"Колючая проволока"

"Блондинка и блондинка"

"Супергеройское кино"

"Голливуд для начинающих"

"Майк Хаммер"

"Плейбой под прикрытием"

Однажды Памела попробовала свои силы в театральной постановке и сыграла роль Джинна в спектакле "Алладин".

Памела Андерсон / Фото: Getty Images

Личная жизнь Памелы Андерсон

Личная жизнь актрисы протекала так же бурно, как и общественная. Она никогда не скрывала свои романы. В 1995-м вышла замуж за рок-музыканта Томми Ли. Они поженились через пять дней после знакомства, свадьба была на пляже: жених в плавках и невеста в белоснежном бикини. Томми Памела родила двоих сыновей – Брэндона и Дилана. Правда, это не спасло их семью от развода. По признанию Памелы, Томми был очень ревнив и неоднократно ее избивал. В феврале 1998-го Томми по приговору суда попал на полгода в тюрьму. Ему запретили приближаться к Памеле более чем на 100 метров в течение трех лет. Развод состоялся в 1998 году.

Памела Андерсон и Томми Ли / Фото: Getty Images

В 2006 году она вышла замуж за рок-музыканта Кид Рока. Очередная свадьба состоялась на яхте, пришвартованной возле французского курорта Сен-Тропе. Брак просуществовал всего четыре месяца.

Памела Андерсон и Кид Рок / Фото: Getty Images

В октябре 2007 года вышла замуж за Рика Соломона, с которым развелась в 2008-м, указав в графе "причина развода" – мошенничество.

Памела Андерсон и Рик Саломон / Фото: Getty Images

20 января 2020 года Андерсон сыграла тайную свадьбу с продюсером Джоном Питерсом. Они недолго встречались в 1989 году, затем расстались, а потом снова возобновили отношения в конце 2019 года, за несколько месяцев до свадьбы. Однако уже 1 февраля 2020 года, меньше чем через две недели после свадьбы, объявили о расставании. Позже появилась информация, что они и вовсе не были женаты официально.

Памела Андерсон / Фото: Associated Press

В январе 2021-го 53-летняя Андерсон связала себя узами брака уже в шестой раз! Актриса вышла замуж за своего телохранителя Дэн Хейхерста. Они познакомились в начале 2020 года, а после времени, проведенного в изоляции из-за пандемии и карантина, сильно сблизились. Свадьба состоялась в канун Рождества в ее доме в Ванкувере, в Канаде. В комментарии для DailyMailTV Памела тогда сказала: "Я именно там, где мне нужно быть, - в объятиях мужчины, который меня любит".

Памела Андерсон / Фото: Associated Press

Интересные факты и Памеле Андерсон

В 2004 году выпустила собственную книгу "Звезда".

Памела Андерсон / Фото: Getty Images

Пэм увлекается философией и пишет стихи, является активисткой многих благотворительных кампаний, борется за права животных, а в 1999 году даже удостоилась премии Линды Маккартни за свою активную деятельность в этой сфере. Сотрудничает с организацией РЕТА.

Памела Андерсон / Фото: Getty Images

В 2005 году Памела Андерсон в рамках сотрудничества с Make-up Art Cosmetics собирала средства в помощь больным СПИДом и ВИЧ.

Памела Андерсон / Фото: Getty Images

Андерсон неоднократно принимала участие в модных показах и снималась для глянца. В 2009 году она участвовала в показе, а также снялась в рекламной кампании британского дизайнера Вивьен Вествуд. До сих пор Памела и Вивьен дружат.

Секреты красоты Памелы Андерсон

За своей внешностью актриса следит тщательно, ведь, по ее словам, "это самый большой капитал". Она не скрывает, что делала пластические операции, в частности, увеличивала грудь, губы, корректировала форму бедер и даже бровей.

Памела Андерсон / Фото: Getty Images

Считает, что после 40 лет женщина достигает пика своей красоты. Впрочем, если хорошей фигурой актриса действительно может похвастаться, то с кожей лица у нее проблемы. "Я никогда не пользовалась солнцезащитным кремом, не посещаю косметолога и далеко не каждый день пользуюсь средствами по ежедневному уходу за лицом, – говорит Памела. – Меня расстраивают морщины на лбу, но, кроме груди, я больше не намерена ничего менять в своей внешности. Я довольна собой и сама себе нравлюсь. Я могу сказать, что горжусь своей фигурой".

Памела Андерсон / Фото: Getty Images

Залогом своей молодости актриса считает вегетарианство. Обычный рацион Памелы включает фрукты и овощи (авокадо, грейпфрут, сельдерей, огурцы), фисташки, французский хлеб, хумус, капучино без кофеина и розовое вино.

Памела Андерсон с сыном / Фото: Associated Press

Памела Андерсон / Фото: Getty Images

Читайте истории жизни и карьеры, а также интересные биографии звезд.