Сальма Хайек: одна из самых успешных латиноамериканских актрис Голливуда

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Досье звезды

Дата рождения: 2 сентября 1966 года

2 сентября 1966 года Знак Зодиака: Дева

Дева Год восточного календаря: Лошадь

Лошадь Место рождения: Коацакоалькос, Веракруc, Мексика

Коацакоалькос, Веракруc, Мексика Семейное положение: замужем

замужем Рост: 1,57 м

1,57 м Вес: 52 кг

52 кг Параметры: 95 – 63 – 94

95 – 63 – 94 Официальная страница в Instagram

Сальма Хайек – американская актриса мексиканского происхождения, продюсер и певица.

Биография и карьера Сальмы Хайек

Сальма Хайек / Associated Press

Родилась 2 сентября 1966 года в городе Коацакоалькосе, штат Веракруc, Мексика. Ее мать – оперная певица, отец – управляющий нефтяной компанией. Семья Сальмы Хайек была обеспеченной и набожной. В 12 лет Сальму отправили учиться в католическую школу-интернат для девочек в Луизиану, но учеба давалась ей не просто, врачи обнаружили, что девочка страдает дислексией, да и поведение ее оставляло желать лучшего. Так что из школы родителям пришлось забрать ее обратно в Мексику. Правда, вскоре Сальма переехала к тете в Хьюстон, где прожила до 17 лет. После школы поступила в Иберо-Американский институт в Мехико, где изучала международные отношения.

Карьеру на ТВ Сальма Хайек начала в 23 года. Получив роль в успешной мексиканской теленовелле "Тереза", актриса быстро обрела известность. В 1994 году она снялась в фильме "Аллея чудес", картина получила огромное количество премий, а Хайек была номинирована на главную премию Мексики – "Ариель".

Сальма Хайек / Getty Images

Переезд в США состоялся в начале 90-х. Сначала будущая звезда пребывала в штатах в качестве нелегальной иммигрантки. В 1991 году переехала в Лос-Анджелес, где поступила на курсы актерского мастерства Стеллы Адлер (одного из самых известных театральных педагогов США).

Сальма Хайек / Getty Images

Первый фильм с ее участием – "Отчаянный" – вышел в Америке в 1995 году. В нем с Сальмой снимался актер Антонио Бандерас. После успеха в "Отчаянном" она снялась в небольшой, но запоминающейся роли королевы вампиров в фильме "От заката до рассвета", в котором исполнила на столе танец со змеей. В 1999-м на экраны вышел фильм "Дикий, дикий Вест", где Сальма сыграла главную роль вместе с Уиллом Смитом.

Сальма Хайек / Getty Images

В 2000 году Сальма Хайек основала собственную продюсерскую компанию Ventanarosa и начала заниматься производством фильмов и ТВ-проектов. В 2002-м сыграла в фильме "Фрида", за роль в котором была номинирована на "Оскар" как лучшая актриса. В 2003 году сняла фильм "Чудо Мальдонадо" для кабельной сети Showtime, за который получила дневную премию "Эмми" в номинации "Выдающаяся режиссура детской, молодежной или семейной программы". В 2005-м сняла клип Te Amo Corazon для певца Принса. В 2006-м была исполнительным продюсером сериала "Дурнушка Бетти".

Сальма Хайек / Getty Images

В 2010 году Хайек сыграла жену персонажа Адама Сэндлера в комедии "Одноклассники". А в 2013-м повторила свою роль в фильме "Одноклассники-2". В следующие годы Сальма снималась в фильмах "Как заниматься любовью по-английски", "Страшные сказки" и "Телохранитель киллера" и "Телохранитель жены киллера".

В 2021 году актрису можно увидеть на экранах в новом фильме Marvel - "Вечные".

В каких фильмах снималась Сальма Хайек:

"Отчаянный"

"От заката до рассвета"

"Дикий, дикий Вест"

"Фрида"

"Бандитки"

"Одинокие сердца"

"Через Вселенную"

"История одного вампира"

"Кот в сапогах"

"Последняя искра жизни "

"Особо опасны"

"Одноклассники-2"

"Как заниматься любовью по-английски"

"Эверли"

"Страшные сказки"

"Гламурные боссы"

"Телохранитель жены киллера"

"Вечные" и др.

Личная жизнь Сальмы Хайек

С 1999-го по 2003 год встречалась с Эдвардом Нортоном.

С 2003-го по 2004-й – с Джошем Лукасом.

2006-м Сальма познакомилась с Франсуа-Анри Пино (миллиардером, владельцем французского холдинга Pinault-Printemps-Redoute, включающего в себя многие люксовые бренды). Пара планировала пожениться, в 2007 году у них родилась дочь Валентина, еще через год помолвка была расторгнута, и они расстались. Выяснилось, что в то время у Пино случился короткий роман с моделью Линдой Евангелистой, она родила от него сына и подала в суд на алименты. В 2009-м Сальма и Франсуа помирились и узаконили свои отношения в старинном театре Ла Фениче в Венеции.

Сальма Хайек с мужем / Getty Images

Сальма Хайек и Франсуа-Анри Пино / Getty Images

Интересные факты о Сальме Хайек

Сальма Хайек / Associated Press

В детстве занималась гимнастикой. В 8 лет Сальму отобрали в команду Мексики для участия в Олимпийских играх, но отец был против, так как хотел, чтобы у дочери было нормальное детство. С тех пор тяга к спорту у Сальмы пропала навсегда.

Сальма Хайек / Getty Images

В интервью признается, что очень любит поесть, а поход в продуктовый магазин приносит ей больше удовольствия, чем покупка нового платья. Она трижды в неделю заставляет себя заниматься спортом, чтобы быть в форме, но никогда не заставит себя отказаться от итальянской пасты и шоколада на десерт.

Сальма Хайек с дочерью Валентиной / Associated Press

"Мне очень повезло, у меня есть все важные вещи в жизни, о которых я мечтала. Наверное, это мне помогает оставаться самой собой и не слишком задирать нос", – признается звезда.

Сальма Хайек / Associated Press

Лучшая подруга Сальмы Хайек – испанская актриса Пенелопа Крус.

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Сальма Хайек в купальниках (12 фото)

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