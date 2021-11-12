Сальма Хайек: одна из самых успешных латиноамериканских актрис Голливуда

Что мы знаем о звезде.
Досье звезды
- Дата рождения: 2 сентября 1966 года
- Знак Зодиака: Дева
- Год восточного календаря: Лошадь
- Место рождения: Коацакоалькос, Веракруc, Мексика
- Семейное положение: замужем
- Рост: 1,57 м
- Вес: 52 кг
- Параметры: 95 – 63 – 94
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Сальма Хайек – американская актриса мексиканского происхождения, продюсер и певица.
Биография и карьера Сальмы Хайек
Родилась 2 сентября 1966 года в городе Коацакоалькосе, штат Веракруc, Мексика. Ее мать – оперная певица, отец – управляющий нефтяной компанией. Семья Сальмы Хайек была обеспеченной и набожной. В 12 лет Сальму отправили учиться в католическую школу-интернат для девочек в Луизиану, но учеба давалась ей не просто, врачи обнаружили, что девочка страдает дислексией, да и поведение ее оставляло желать лучшего. Так что из школы родителям пришлось забрать ее обратно в Мексику. Правда, вскоре Сальма переехала к тете в Хьюстон, где прожила до 17 лет. После школы поступила в Иберо-Американский институт в Мехико, где изучала международные отношения.
Карьеру на ТВ Сальма Хайек начала в 23 года. Получив роль в успешной мексиканской теленовелле "Тереза", актриса быстро обрела известность. В 1994 году она снялась в фильме "Аллея чудес", картина получила огромное количество премий, а Хайек была номинирована на главную премию Мексики – "Ариель".
Переезд в США состоялся в начале 90-х. Сначала будущая звезда пребывала в штатах в качестве нелегальной иммигрантки. В 1991 году переехала в Лос-Анджелес, где поступила на курсы актерского мастерства Стеллы Адлер (одного из самых известных театральных педагогов США).
Первый фильм с ее участием – "Отчаянный" – вышел в Америке в 1995 году. В нем с Сальмой снимался актер Антонио Бандерас. После успеха в "Отчаянном" она снялась в небольшой, но запоминающейся роли королевы вампиров в фильме "От заката до рассвета", в котором исполнила на столе танец со змеей. В 1999-м на экраны вышел фильм "Дикий, дикий Вест", где Сальма сыграла главную роль вместе с Уиллом Смитом.
В 2000 году Сальма Хайек основала собственную продюсерскую компанию Ventanarosa и начала заниматься производством фильмов и ТВ-проектов. В 2002-м сыграла в фильме "Фрида", за роль в котором была номинирована на "Оскар" как лучшая актриса. В 2003 году сняла фильм "Чудо Мальдонадо" для кабельной сети Showtime, за который получила дневную премию "Эмми" в номинации "Выдающаяся режиссура детской, молодежной или семейной программы". В 2005-м сняла клип Te Amo Corazon для певца Принса. В 2006-м была исполнительным продюсером сериала "Дурнушка Бетти".
В 2010 году Хайек сыграла жену персонажа Адама Сэндлера в комедии "Одноклассники". А в 2013-м повторила свою роль в фильме "Одноклассники-2". В следующие годы Сальма снималась в фильмах "Как заниматься любовью по-английски", "Страшные сказки" и "Телохранитель киллера" и "Телохранитель жены киллера".
В 2021 году актрису можно увидеть на экранах в новом фильме Marvel - "Вечные".
В каких фильмах снималась Сальма Хайек:
- "Отчаянный"
- "От заката до рассвета"
- "Дикий, дикий Вест"
- "Фрида"
- "Бандитки"
- "Одинокие сердца"
- "Через Вселенную"
- "История одного вампира"
- "Кот в сапогах"
- "Последняя искра жизни "
- "Особо опасны"
- "Одноклассники-2"
- "Как заниматься любовью по-английски"
- "Эверли"
- "Страшные сказки"
- "Гламурные боссы"
- "Телохранитель жены киллера"
- "Вечные" и др.
Личная жизнь Сальмы Хайек
С 1999-го по 2003 год встречалась с Эдвардом Нортоном.
С 2003-го по 2004-й – с Джошем Лукасом.
2006-м Сальма познакомилась с Франсуа-Анри Пино (миллиардером, владельцем французского холдинга Pinault-Printemps-Redoute, включающего в себя многие люксовые бренды). Пара планировала пожениться, в 2007 году у них родилась дочь Валентина, еще через год помолвка была расторгнута, и они расстались. Выяснилось, что в то время у Пино случился короткий роман с моделью Линдой Евангелистой, она родила от него сына и подала в суд на алименты. В 2009-м Сальма и Франсуа помирились и узаконили свои отношения в старинном театре Ла Фениче в Венеции.
Интересные факты о Сальме Хайек
В детстве занималась гимнастикой. В 8 лет Сальму отобрали в команду Мексики для участия в Олимпийских играх, но отец был против, так как хотел, чтобы у дочери было нормальное детство. С тех пор тяга к спорту у Сальмы пропала навсегда.
В интервью признается, что очень любит поесть, а поход в продуктовый магазин приносит ей больше удовольствия, чем покупка нового платья. Она трижды в неделю заставляет себя заниматься спортом, чтобы быть в форме, но никогда не заставит себя отказаться от итальянской пасты и шоколада на десерт.
"Мне очень повезло, у меня есть все важные вещи в жизни, о которых я мечтала. Наверное, это мне помогает оставаться самой собой и не слишком задирать нос", – признается звезда.
Лучшая подруга Сальмы Хайек – испанская актриса Пенелопа Крус.
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