Синди Кроуфорд: американская супермодель и звезда 90-х

Дата рождения: 20 февраля 1966 года

20 февраля 1966 года Знак Зодиака: Рыбы

Рыбы Год восточного календаря: Лошадь

Лошадь Место рождения: Де-Калб, Иллинойс, США

Де-Калб, Иллинойс, США Семейное положение: замужем

замужем Рост: 1,75 м

1,75 м Вес: 59 кг

59 кг Параметры: 86 – 66 – 89

86 – 66 – 89 Официальная страница в Instagram

Синди Кроуфорд – знаменитая американская модель, актриса и телеведущая. Ее модельная карьера была на пике популярности в конце 80-х – начале 90-х.

Синди Кроуфорд / Фото: Associated Press

Биография и карьера Синди Кроуфорд

Настоящее имя Синди – Синтия Энн Кроуфорд. Родилась в городе Де-Калб, штат Иллинойс, в бедной семье. Отец девочки работал электриком, мать была медсестрой, так что о модельной карьере юная Синди даже не мечтала.

Синди Кроуфорд / Фото: Associated Press

В школе Кроуфорд училась хорошо, а на летних каникулах ездила вместе с классом на сельскохозяйственные поля, чтобы заработать денег себе на учебу и дальнейшее существование, а также на лечение отца. Окончив школу в 1984 году, Синди поступила в Северо-западный университет в Иллинойсе, где хотела получить профессию инженера-химика. Но овладеть профессией, к счастью, не получилось. Учебу Синди Кроуфорд бросила после первой четверти и отправилась покорять Манхэттен.

Синди Кроуфорд / Фото: Associated Press

Там Синди встретила газетного репортера, который уже давно наблюдал за ее работой на кукурузном поле и уверял юную Кроуфорд, что ей суждено стать моделью. Именно его снимки попали в руки известного фотографа Виктора Скребнески, который сделал Синди деловое предложение. Спустя какое-то время начинающая манекенщица отправилась в Чикаго на конкурс Look of the Year нью-йоркского модельного агентства Elite Model Management, где заняла второе место. В 1986 году Синди Кроуфорд переехала на Манхэттен.

Синди Кроуфорд / Фото: Associated Press

Неудивительно, что редакторы модных глянцев быстро разглядели потенциал Синди и стали приглашать ее на фотосессии. Единственным разногласием, которое возникало во время работы, была родинка на лице Кроуфорд. Синди часто выдвигали требования ее удалить, но так и не решилась на операцию. В результате эта родинка стала ее визитной карточкой.

Синди Кроуфорд / Фото: Associated Press

С 1989-й по 2000-й Синди являлась лицом Revlon. Она стала первой моделью, согласившейся позировать обнаженной для журнала Playboy. Ее снимки авторства Марко Главиано украшали календарь Swimsuit Calendar, который стал настоящим хитом продаж.

За свою карьеру Синди снялась для обложек около 600 журналов, среди которых были такие известные гиганты, как Vogue, W, People, Harper's Bazaar, ELLE, Cosmopolitan. Вслед за редакторами подтянулись и дизайнеры Модных домов. С Кроуфорд в своем время сотрудничали Джанни Версаче, Карл Лагерфельд, бренд Escada и многие другие.

Фото: Associated Press

В 1997 году Синди получила звание самой красивой женщины планеты по версии журнала Playboy. А журнал Shape назвал ее второй самой красивой женщиной мира после Деми Мур.

Синди Кроуфорд на ТВ и в кино

Кроме работы моделью Синди Кроуфорд много снималась на ТВ. В частности, она была ведущей программы "Дом стиля" на канале MTV с 1989-й по 1995-й. В середине 90-х снялась в рекламе Pepsi. И даже дебютировала в кино.

Фильм с участием Кроуфорд "Честная игра" вышел на экраны в 1995 году. Синди тогда была на пике популярности, но успех картине это не принесло. Картина оказалась финансово провальной, а актерский талант Синди кинокритики даже не обсуждали. С тех пор о съемках в кино можно было забыть. Правда, Синди все же сыграла еще несколько второстепенных ролей, но серьезно, пожалуй, к этому делу не относилась.

Синди Кроуфорд / Фото: Getty Images

Большой финансовый успех ей принесли видеоуроки фитнеса. Синди обучала женщин секретам красивой фигуры и получала за это неплохие дивиденды.

В начале 2000-х Синди Кроуфорд объявила о завершении своей модельной карьеры. Но предложений сниматься для глянца меньше не стало. В 40-летнем возрасте Синди заняла 26-е место в рейтинге журнала Maxim Hot 100.

Синди Кроуфорд / Фото: Getty Images

Сегодня Кроуфорд периодически снимается в рекламных кампаниях разных марок. А еще пишет детские книги, занимается выпуском средств по уходу за кожей и благотворительностью совместно со своим фондом Little Star Foundation.

Личная жизнь Синди Кроуфорд

Личная жизнь модели не менее интересна, чем карьера. С 1991 по 1995 год Кроуфорд была замужем за актером Ричардом Гиром.

В мае 1998 года вышла замуж за бизнесмена Рэнди Гербера. Ему модель родила двоих детей: сына Пресли Уолкера и дочь Кайю Джордан. Примечательно, что Синди оба раза рожала дома.

Синди Кроуфорд и Рэнди Гербер / Фото: Getty Images

Синди Кроуфорд с детьми / Фото: Associated Press

Дочь Кайя повторяет успех своей знаменитой мамы и успешно развивает свою модельную карьеру. Все семейство часто можно увидеть на разных светских мероприятиях.

Синди Кроуфорд и Кайя Гербер / Фото: Getty Images

Синди Кроуфорд с мужем / Фото: Getty Images

Интересные факты о Синди Кроуфорд

Брат Синди умер в раннем возрасте от лейкемии, поэтому она занимается благотворительностью в пользу детей, больных лейкемией. Также Синди занимается помощью брошенным и нуждающимся детям через собственный благотворительный фонд Little Star Foundation.

Не сидит на диетах, не курит, не увлекается загаром.

Синди Кроуфорд на Green Carpet Fashion Awards / Фото: Getty Images

Много занимается фитнесом и йогой. Считает, что с возрастом приходит ощущение комфорта и гармонии с самой собой.

В настоящее время Кроуфорд живет в Малибу.

Синди Кроуфорд / Фото: Getty Images

Осенью 2016 года выпустила выпустила книгу Becoming By Cindy Crawford, в которой рассказала о своей карьере.

В детстве Синди хотела стать президентом США.

Синди Кроуфорд / Фото: Getty Images

Читайте истории жизни и карьеры, а также интересные факты о других звездах.