Виктория Бекхэм: успешный дизайнер и икона стиля

Досье звезды

Дата рождения: 17 апреля 1974 года

Тигр Место рождения: Харлоу, Эссекс, Восточная Англия

Харлоу, Эссекс, Восточная Англия Семейное положение: замужем

замужем Рост: 1,63 м

1,63 м Вес: 45 кг

45 кг Параметры: 86 – 58 – 84

86 – 58 – 84



Виктория Бекхэм – успешный дизайнер и признанная икона стиля.

Биография Виктории Бекхэм

Родилась в графстве Эссекс в семье Жаклин и Энтони Адамс. Отец Виктории был инженером-электронщиком и неплохо зарабатывал. В семье кроме Виктории также воспитывался ее младший брат Кристиан и сестра Луиза.

С детства Виктория Адамс жила в достатке, из-за чего страдала от нелюбви сверстников. Достаток в семье смущал девочку, и она просила отца не высаживать ее около школы из семейного Rolls Royce. "В школе я была аутсайдером. В меня бросали вещи, у меня не было друзей, и я была объектом запугивания", – вспоминает Виктория.

Родители отдали девочку в театральный кружок. А однажды, увидев мюзикл Fame, Виктория решила, что станет известной. В 17 лет она поступила в колледж, где обучалась танцам и участвовала в группе Persuasion.

Виктория Бекхэм в Spice Girls

Виктория Бекхэм в группе Spice Girls / Фото: Associated Press

В 1994 году Виктория стала одной из участниц популярной группы Spice Girls. Объявление о кастинге Викки увидела в газете и решила, что достаточно амбициозна и талантлива, чтобы попробовать.

Виктория Бекхэм / Фото: Getty Images

Виктория Бекхэм / Фото: Getty Images

В группе Виктории дали прозвище Posh Spice – "самая шикарная". Ее стиль тех времен характеризовался маленьким черным платьем и туфлями на высоком каблуке. В 90-е группа Spice Girls была на пике популярности.

Виктория Бекхэм / Фото: Associated Press

Spice Girls / Фото: Getty Images

2000-е годы ознаменовались для Виктории Бекхэм запуском сольного сингла Out of Your Mind, который занял вторую строчку британского чата. Позже Бекхэм подписала контракт со звукозаписывающей студией Virgin Records. Ее дебютный альбом вышел 1 октября 2001 года, который, увы, не принес былых успехов. Вскоре Виктория объявила о своей беременности и прекратила сотрудничество с лейблом.

Виктория Бекхэм / Фото: Associated Press

Виктория Бекхэм как дизайнер

Виктория Бекхэм / Фото: Getty Images

В настоящее время Виктория Бекхэм считается успешным дизайнером. В индустрии моды она чувствует себя как рыба в воде: выпускает коллекции одежды и аксессуаров, запустила свою парфюмерную линию Intimately Beckham и даже успела выпустить два бестселлера – автобиографию и гид по стилю. "Я занимаюсь модой и уверена в своих дизайнерских способностях больше, чем в музыкальных", – говорит Виктория.

Виктория Бекхэм / Фото: Getty Images

Совместно с супругом Дэвидом Бекхэмом запустила линию одежды и парфюм dVb, которые является частью Beckham Brand Ltd. Предприятие выпускает мужские и женские джинсы, солнечные очки, туалетную воду, платья и изделия из трикотажа.

Виктория не раз говорила, что интересовалась модой с детства. "Главным моим достижением в школьные годы стало создание нового модного течения, тут же подхваченного сверстницами", – вспоминает Виктория. Даже школьные учебники девочка носила не в обычном рюкзаке, как все дети, а в пакете от Gucci, который достался ей от маминой подруги. "Это как нельзя лучше характеризует мою натуру", – говорит Бекхэм.

Личная жизнь Виктории Бекхэм

Виктория и Дэвид Бекхэм / Фото: Associated Press

На одном из их выступлений Spice Girls Викторию заметил футболист Дэвид Бекхэм. Как вспоминает миссис Бекхэм сейчас: "Это была любовь с первого взгляда". 4 июля 1999 года Виктория вышла замуж за Дэвида. Свадьба состоялась в ирландском замке Латтрелстоун.

Виктория Бекхэм с Дэвидом / Фото: Associated Press

Виктория Бекхэм – отличный пример того, как современная женщина может совмещать воспитание детей и карьеру. У них с Дэвидом трое сыновей: Бруклин (04.03.1999), Ромео (01.09.2002), Круз (20.02.2005) и долгожданная дочь Харпер Севен (10.07.2011). Дизайнер не раз говорила, что мечтает еще об одной дочери. Все-таки свою модную империю нужно будет кому-то передавать.

Виктория Бекхэм с сыном / Фото: Associated Press

Несмотря на занятость, а Виктория очень занятая мама, она уделяет много времени себе. "Тот факт, что я стала матерью четверых детей, еще не значит, что мне следует махнуть на себя рукой. А для того чтобы выглядеть хорошо, не нужна куча денег", – считает Виктория.

Виктория Бекхэм с дочерью Харпер / Фото: Associated Press

Виктория Бекхэм с семьей / Фото: Getty Images

Интересные факты о Виктории Бекхэм

Любимой вещью в своем гардеробе Виктория считает джинсы собственного производства и сексуальные майки, которые иногда носит наизнанку. Также Виктория не представляет себя без строгих платьев и каблуков. "В обуви на плоской подошве я не могу сконцентрироваться, – говорит дизайнер. – Первым моим наставником в мире моды стала мама. Она мне всегда говорила, что нельзя выставлять напоказ абсолютно все. Если декольте низкое, то ноги должны быть скрыты. А если вы хотите продемонстрировать свои ноги, то лучше, если на вас будет закрытое трикотажное платье".

Виктория Бекхэм / Фото: Getty Images

Викторию часто упрекают в чрезмерной строгости, а она лишь шутит в ответ: "Мода украла мою улыбку".

Виктория Бекхэм / Фото: Getty Images

Ее любимые бренды – Dolce & Gabbana, Donatella Versace, Marc Jacobs, Roberto Cavalli, Emporio Armani, Gucci.

Виктория Бекхэм / Фото: Getty Images

Свободное от работы время Виктория с радостью проводит с детьми. Гуляет с ними в парке или накрывает обеды в школе. А еще бесконечно восхищается красотой своего супруга. "Иногда я смотрю на Дэвида и думаю: какой же он красивый! И к тому же прекрасный отец. Мне очень повезло иметь такого мужа. Мы живем с Дэвидом больше 10 лет. Мы определенно созданы друг для друга".

Любимая сумка – Hermes Birkin.

Виктория Бекхэм / Фото: Getty Images

"Выглядеть хорошо – не значит выглядеть молодо. Это значит ухаживать за собой так, чтобы ваша внешность была безупречной", – говорит Виктория. И убеждает, что все без исключения косметические процедуры, которые женщины делают в домашних условиях, лучше выполнять в одиночестве. Совершенно ни к чему делать это на глазах у собственного мужа.

Виктория и Дэвид Бекхэм / Фото: Getty Images

Виктория Бекхэм / Фото: Getty Images

Виктория Бекхэм / Фото: Getty Images

