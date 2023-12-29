"Это абсолютно уникальная история": Джейкоб Элорди о фильме "Присцилла", в котором сыграл Элвиса Пресли

Картина увидела свет на Венецианском кинофестивале, где актриса Кейли Спени получила Кубок Вольпи за лучшую женскую роль. Украинская премьера состоялась на одном из главных кинособытий страны – Киевской неделе критики.

Фильм основан на реальных событиях, описанных в мемуарах Присциллы Пресли "Элвис и я". Сама она выступила исполнительным продюсером картины. Лента описывает историю ее отношений с королем рок-н-ролла: знакомство, брак, совместная жизнь в статусе главной пары Америки, а также семейные трудности, впоследствии приведшие к скандальному разводу. Все это изображено в ленте без украшений, но деликатно.

Элвиса на экране воплотил австралийский актер Джейкоб Элорди, известный игрой в популярном сериале "Эйфория". Именно за последний год его звезда запылала сполна: он получил главные роли в громких лентах "Присцилла" и "Солтберн", и даже попал на обложку журнала GQ.

ТСН.ua удалось пообщаться с актером о сотрудничестве с Софией Копполой, подготовке к роли Элвиса, атмосфере на съемочной площадке, а также о том, как удалось воспроизвести дом Пресли.

Как вы относитесь к фильму, демонстрирующему отношения Элвиса и Присциллы Пресли с ее – женской точки зрения? Ведь это нечто новое.

Сначала я был ужасно взволнован, потому что это абсолютно уникальная история, о которой я никогда не слышал и вообще не имел о ней никакого представления. Я был просто в восторге от того, что смогу послужить истории именно Присциллы, ведь такая возможность бывает довольно редко. Думаю, что когда ты играешь Элвиса, трудно одновременно не оказаться в центре повествования. Для меня это было самое увлекательное – найти способ отступить на шаг назад и стать частью чьей-то истории, а не быть историей самому.

Что вы думаете о том, как режиссер София Коппола трактует отношения между главными героями, как она пытается рассказать эту историю?

София по своей натуре очень нежная и щепетильная. И с самого начала она ничего не декларировала и ничего не собиралась навязывать. Она просто рассказывала историю такой, как ее рассказала Присцилла Пресли, и пыталась вложить в нее столько же любви и заботы, сколько вложила в рассказ о своих отношениях Присцилла. Не зацикливаться на том, что может подумать об этом весь мир, а пересказать историю такой, какой она предстала на страницах книги "Элвис и я". Это было очень важно с самого начала.

Какое впечатление вы получили от прочтения этих воспоминаний?

Эта книга является просто великолепным путешествием, и она невероятно интимна. А больше всего меня ошеломило, что на протяжении всего времени – что бы там ни случалось в этой трагической или прекрасной истории любви – присутствовала вот эта большая любовь и забота между двумя людьми, независимо от ситуаций или обстоятельств. Есть просто эта безоговорочная любовь.

Как вы готовились к роли Элвиса Пресли?

Думаю, в начале присутствовал короткий момент боязни, но мне повезло, что я в то время снимался в другом фильме. Итак, днем я снимался в этом фильме в Англии, а после съемки возвращался в свой гостиничный номер, который я превратил в своеобразную святыню Присциллы Пресли. Все стены были увешаны ее фотографиями, и я не спал всю ночь – просматривал фильмы, слушал музыку, читал книги, просто зарывался во все это – словно сломя голову прыгал с края скалы.

Было ли для вас особенно важно воспроизвести голос и акцент Элвиса?

Для меня это было очень важно, потому что именно в этом есть своя изюминка – я хотел попытаться найти его человеческий голос. Не его сценический голос, а тот, по которому он говорил дома, за закрытой дверью. Это было одним из самых приятных элементов работы – пытаться узнать, каким он может быть.

Этот фильм показывает частную сторону жизни Элвиса, там есть всего несколько сцен его выступлений.

Да. Очевидно, что для меня как актера это гораздо более интересная история, потому что в ней присутствует тайна, и ты должен разгадать ее, понять и, возможно, привнести в нее что-то свое. И потому у меня больше свободы, чем просто играть другого артиста.

Расскажите, пожалуйста, больше о том, как вы с Кейли Спени готовились к съемкам? Динамика отношений между Элвисом и Присциллой имеет решающее значение для фильма.

Мы с Кейли начали контактировать почти сразу – за несколько месяцев до начала съемки. Сначала мы просто разговаривали по телефону, а потом уже встретились в Лос-Анджелесе. Мы пошли в кинотеатр New Beverly Cinema – кажется, на "Гильду" (Gilda, реж. Чарлз Видор, 1946). Я помню, что подсознательно пытался походить на Элвиса уже во время первой встречи с ней! А уже в начале съемки Кейли сказала мне: "Я знаю, что ты делал это уже тогда, когда мы впервые встретились!" Мы были членами одной команды – мне кажется, все мы осознавали важность стоящей перед нами задачи и единственным способом для его выполнения было сделать это вместе.

Каким был ваш опыт от съемок в имении Пресли – Грейсленде, построенном в студии?

О, все было очень хорошо, каждая деталь была очень тщательно проделана. Там была студия, и декораторы построили практически весь Грейсленд – приветственную зону перед входом, а потом лестницу, и все это стало похоже на настоящий Грейсленд. Это было столь реально и увлекательно, а на съемочной площадке все время играла музыка. Это своеобразно наполняло сцену, и именно этого я ожидал от сотрудничества с Софией Копполой. А реальность оказалась даже больше!

Чувствуете ли вы, что общий вид, "дизайн" фильма – запечатленные в нем разные эпохи – помогают рассказать историю "Присциллы"?

Безусловно. Да, костюмы, без всяких сомнений, были решающей частью всего проекта. Я в восторге от всех, кто работал над этим фильмом. Это лента с небольшим бюджетом – все просто собрались вместе и всем было не безразлично. Каждый член нашей команды очутился в ней, потому что хотел там быть. Я никогда не чувствовал ничего подобного раньше, и это было действительно великолепно.

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