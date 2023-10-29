"Это понятная ситуация для миллиардов женщин": режиссер фильма "Мышеловка" рассказала о съемках сцен секса

В преддверии выхода комедийного триллера "Мышеловка" в украинский прокат его режиссер Сюзанна Фогель дала интервью, в котором рассказала о съемках.

Осень 2023 года действительно богата интересным кино. В течение этих месяцев нас ждут самые разные работы от новых режиссеров и признанных классиков.

В этой плеяде фильмов на любой вкус выделяется одна лента – "Мышеловка", которую сняла звездная режиссерка Сюзанна Фогель ("Бортпроводница", "Шпион, который меня бросил").

В этом году она собрала аплодисменты на самом престижном фестивале независимого кино Sundance за экранизацию культовой новеллы, адаптированную в Украине как "Мышеловка".

По случаю выхода комедийного триллера в украинский прокат мы взяли эксклюзивное интервью у звездного режиссера и узнали интригующие детали создания ленты.

О чем фильм "Мышеловка"

20-летняя Марго (Эмилия Джонс) учится на втором курсе колледжа и имеет подработку в местном арт-хаусном кинотеатре. Туда регулярно приходит Роберт (Николас Браун). Несмотря на то, что Марго считает мужчину не очень привлекательным, она заинтересована в общении с ним и дает ему свой номер. Марго и Роберт начинают обмениваться сообщениями. Это общение все сильнее увлекает девушку. В конце концов, она инициирует свидание, в ходе которого выясняется, что Роберт – совсем не такой, каким он его представляла.

В основе сюжета – одноименный рассказ Кристен Рупениан, опубликованный в журнале The New Yorker в декабре 2017 года. История стала вирусной и породила оживленное обсуждение в соцсетях. Создатели выбрали для описания своего фильма изречение Маргарет Этвуд, известной писательницы-феминистки: "Мужчины боятся, что женщины будут над ними насмехаться. Женщины боятся, что мужчины их убьют".



– Приветствуем вас, Сюзанна! Очень рады видеть вас в эти непростые для Голливуда времена (на момент интервью в США происходили рекордные по времени страйки Гильдий сценаристов и актеров).

– Спасибо, за то, что позвали меня. Я рада, что вы в Украине смотрите кино и продолжаете интересоваться им, несмотря ни на что!

– Чем именно вас заинтересовал этот проект? Он независим, а в последние годы вы работали с большими бюджетами, как в кино, так и на телевидении.

– Я фанатка оригинальной новеллы Cat person от Кристен Рупениан, которая стала интернет-сенсацией, когда The New Yorker впервые опубликовал ее в 2017 году. Это произошло как раз в тот момент, когда движение #MeToo зародилось. Это произведение появилось в разгар того, когда люди начали говорить о вопросе согласия на секс и начали говорить о женском взгляде на вещи по-другому. К этому моменту эта тема была даже тобуирована.

– То есть вы стали одной из первых, кто затронул эту тему – граница между согласием и не согласием?

– Я думаю, что сразу после этого первого этапа MeToo у нас было много фильмов, в которых рассказывалось о женской мести и о том, как мужчины берут на себя ответственность. Они рассказывали одну крайность истории, которая требовалась.

Но теперь я думаю, что люди действительно стремятся обсуждать серые области вещей, потому что это опыт большинства людей. Мы собираемся попытаться подробно рассматривать эти интимные, но обыденные моменты между женщинами и мужчинами.

– Можете объяснить зрителям, о чем именно идет речь?

– Да, да… Главная героиня – студентка колледжа Марго (Эми Джонс, 21 год) встречает парня Роберта, который намного старше нее (Николас Браун, 35 лет) во время работы в кинотеатре. Хотя сначала пара обменивается кокетливыми текстовыми сообщениями, их первое свидание завершается в доме Роберта. Конечно, у них был секс, но есть одно но… Марго не хотела этого контакта и ей не понравилось, что делают с ее телом, но сказать об этом парню она стеснялась. Эта ситуация знакома почти каждой женщине, но историй об этом нет в кино.

Сюзанна Фогель, Николас Браун и Эмилия Джонс

– Не хило! Итак, сцена неудачного секса является самой важной?

– Думаю, да. Конечно у нас действительно шокирующая и неожиданная кульминация, но да, эту ленту вы будете вспоминать именно по секс-сцене.

– Как Николас и Эмилия отреагировали, когда узнали, что их ждет съемка в такой сцене?

– Ооо.. Они были в восторге (улыбается). Задача заключалась в том, как нам это сделать так, чтобы никто не чувствовал дискомфорта на съемочной площадке. Поэтому мы планировали поминутно. Для того чтобы посекундно разработать сцену, я работала с художником по раскадровке из Новой Зеландии. Таким образом мы создали своеобразную версию комиксов о неудачном сексе (смеется). Было так смешно смотреть на версию с фигурками. Именно так я познакомила Ника и Эмилию с хореографией сцены в этой забавной серии моделей. Это облегчило эту очень неловкую работу.

– Какая атмосфера была на площадке во время съемки?

Знаете, отличная! (смеется) Мы смеялись все это время, хотя содержание сцены совсем не смешное. Мы очень сблизились в процессе подготовки сцены с нашим координатором интимных отношений, который очень умный и к тому же действительно видел юмор в том, что мы делали. Это такая травмирующая сцена, но это так абсурдно, когда четыре человека планируют ее таким образом.

– ​​ А что же происходит в этой интимной сцене?

В сцене показано, как героиня Джонс пытается сообщить, что ее пределы нарушены. Но она решила быть "хорошей девочкой" и не настаивает на том, чтобы ее неприятный партнер остановился. Думаю, это понятная ситуация для миллиардов женщин.

– ​​ Благодарю вас за вашу работу! Чтобы вы хотели передать украинским зрителям?

Я очень рада, что в эти времена вы можете смотреть разное и качественное кино. Уверена, что скоро вы сможете смотреть фильмы в безопасности и строить свою новую страну.

Напомним, лента "Мышеловка" выходит в украинский прокат 2 ноября.